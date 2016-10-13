بالصور: وزراء خارجية دول مجلس التعاون يصلون الرياض

صحيفة المرصد-واس:وصل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم، لحضور الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية.فقد وصل وزير الدولة لشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، ومعالى وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله.وكان في استقبالهم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية يوسف بن طراد السعدون، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى المملكة، وعددٍ من المسؤولين.