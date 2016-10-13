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بالصور: وزراء خارجية دول مجلس التعاون يصلون الرياض

13 أكتوبر, 2016 , 14:30 م
بالصور: وزراء خارجية دول مجلس التعاون يصلون الرياض
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صحيفة المرصد-واس:وصل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم، لحضور الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية.فقد وصل وزير الدولة لشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، ومعالى وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله.وكان في استقبالهم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية يوسف بن طراد السعدون، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى المملكة، وعددٍ من المسؤولين.

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تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    حباطا

    الله يوفقهم لما فيه خير وطننا وخير اوطان المسلمين
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  2. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    نامل أن يثمر هذا الاجتماع بتعاون عسكري وتجاري واقتصادي بين دول المجلس وتركيا فتركيا بلد مسلم له مواقف مشرفة مع قضايا الأمة الإسلامية .
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  3. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    اتوقع بداية التحرك الخليجي لمواجهة الخروج المصري

    الحزم ثم الحزم نعم فهؤلاء لا يكون معهم الا الحزم نالوا الكثير والكثير جدا بل شاركوا سكان الخليج لقمتهم لكنهم ناكرين لكل شيء ويجب الحزم معهم.
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  4. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    ما فيش رز بعد اليوم يا سيساويه
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  5. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    شلون يمشون الرياض كله حفريات
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  6. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 14:39 م
    عدد التعليقات:61

    حسين الحارثي ابوامجد

    حياالله ضيوفنا بدول الخليج في العاصمه الرياض رياض الخير وقدوم الخير ان شاء الله لدول الخليج
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