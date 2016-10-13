بالفيديو:تغريدة تحيل”فايز المالكي” للتحقيق

صحيفة المرصد:نشر الفنان”فايز المالكي” مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” يعتذر فيه عن تقديم أي خدمات لأي أحد ,وذلك بعد طلب التحقيق معاه بسبب تغريدة له.وقال “المالكي” بالمقطع :”شايفين عملنا خير وسوينا تغريدة واليوم نسوي تغريدة يتحقق معنا.وأضاف في تغريدة مرفقة بالفيديو: “اسالكم بالله لا احد يطلبني شيء ابدا واقدم اعتذاري للخدمات الطبية بوازرة الدفاع فانا فقط همزة وصل بينكم وبين المريض”.
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تعليقات ( 12 )
ليالي نجديخافون من الفضايح ونشر الغسيل ولا يخافون من الله
مصلحلسانك حصانك رب كلمة قالت لصاحبها دعني انت تراء و الجهات الحكومية تراء ماذا يقال
علياءالحرية بأبها حلة لها
فايزفايز 😂😂🌹🌹🌹
زمن الذكرياتسلامات سلامات فايز اعمل الخير وارميه في البحر يدك بيضاء بالخير عساك على القوة
حباطاوش السالفة ؟؟
غض النضر عن التغريدةوالله كنت متابع لفايز المالكي *** . مادري ويش وضعه
خلك بعيد حبك يزيد 😊الجيب في انتظارك لا تطول كلام .
أبو بنيانالله يكون في العون
زمان الضياعانت ماقصرت والله يكتب اجرك ولاتقطع عمل الخير بسبب موقف ماء