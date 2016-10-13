بالفيديو:تغريدة تحيل”فايز المالكي” للتحقيق

صحيفة المرصد:نشر الفنان”فايز المالكي” مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” يعتذر فيه عن تقديم أي خدمات لأي أحد ,وذلك بعد طلب التحقيق معاه بسبب تغريدة له.وقال “المالكي” بالمقطع :”شايفين عملنا خير وسوينا تغريدة واليوم نسوي تغريدة يتحقق معنا.وأضاف في تغريدة مرفقة بالفيديو: “اسالكم بالله لا احد يطلبني شيء ابدا واقدم اعتذاري للخدمات الطبية بوازرة الدفاع فانا فقط همزة وصل بينكم وبين المريض”.