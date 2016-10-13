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بالفيديو:تغريدة تحيل”فايز المالكي” للتحقيق

13 أكتوبر, 2016 , 15:26 م
بالفيديو:تغريدة تحيل”فايز المالكي” للتحقيق
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صحيفة المرصد:نشر الفنان”فايز المالكي” مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” يعتذر فيه عن تقديم أي خدمات لأي أحد ,وذلك بعد طلب التحقيق معاه بسبب تغريدة له.وقال “المالكي” بالمقطع :”شايفين عملنا خير وسوينا تغريدة واليوم نسوي تغريدة يتحقق معنا.وأضاف في تغريدة مرفقة بالفيديو: “اسالكم بالله لا احد يطلبني شيء ابدا واقدم اعتذاري للخدمات الطبية بوازرة الدفاع فانا فقط همزة وصل بينكم وبين المريض”.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    ليالي نجد

    يخافون من الفضايح ونشر الغسيل ولا يخافون من الله
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  2. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    مصلح

    لسانك حصانك رب كلمة قالت لصاحبها دعني انت تراء و الجهات الحكومية تراء ماذا يقال
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  3. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    علياء

    الحرية بأبها حلة لها
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  4. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    فايز

    فايز 😂😂🌹🌹🌹
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  5. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    مهايطي هالمالكي ... ياليت تهتم بشؤونك وتأكل عيش من التمثيل اللي هو مهنتك الأساسيه .. بدلاً من أكل العيش على حساب معاناة الضعوف والمرضى والمعسرين
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  6. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 15:50 م

    إفعل الخير لكن بدون ضرر أو ضرار. ﻻ تضر نفسك وﻻ تضر جهات حكومية وتثير مشاكل البلد في غني عنها وﻻ تجعل العامة تسيئ الظن بالحكومة
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  7. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    زمن الذكريات

    سلامات سلامات فايز اعمل الخير وارميه في البحر يدك بيضاء بالخير عساك على القوة
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  8. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    حباطا

    وش السالفة ؟؟
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  9. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    غض النضر عن التغريدة

    والله كنت متابع لفايز المالكي *** . مادري ويش وضعه
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  10. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    الجيب في انتظارك لا تطول كلام .
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  11. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    أبو بنيان

    الله يكون في العون
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  12. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    زمان الضياع

    انت ماقصرت والله يكتب اجرك ولاتقطع عمل الخير بسبب موقف ماء
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