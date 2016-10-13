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قيادي في الحشد الشعبي العراقي يهدد أردوغان:لن تنفعك لغة التفرعن والغطرسة والغرور التي تلجأ لها

13 أكتوبر, 2016 , 15:44 م
قيادي في الحشد الشعبي العراقي يهدد أردوغان:لن تنفعك لغة التفرعن والغطرسة والغرور التي تلجأ لها
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صحيفة المرصد:دعا هادي العامري القيادي بقوات “الحشد الشعبي” الشيعية، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسحب قواته من الأراضي العراقية وعدم المساس بسيادة العراق، قائلا :”لن تنفعه لغة الغطرسة والغرور”.

وأضاف العامري: “لم ولن نسمح للقوات التركية بالمساس بسيادة العراق”، مضيفا أن “لغة التفرعن والغطرسة التي لجأ اليها أردوغان لن تجدي نفعا”. وهدد العامري بأنه “إذا أصرّت القوات التركية على البقاء بالأراضي العراقية سوف لا تلوم إلا نفسها ولن تجني من وجودها إلا الندم”، وفق ما نقله موقع “الحشد الشعبي”.

وتصاعدت حدة التوتر بين السلطات العراقية والتركية بسبب تواجد قوات تركية في معسكر بعشيقة شمال العراق لتدريب وحدات من مسلمين سنة ومن مقاتلي البشمرغة الأكراد، استعدادا لمعركة الموصل.

وحذرت أنقرة من مشاركة الميليشيات الشيعية في عملية تحرير الموصل ذات الأغلبية السنية من قبضة تنظيم “داعش”، وترك أهالي الموصل السنة بين خياري الميليشيات الشيعية و”داعش”، بينما وصفت بغداد القوات التركية المتواجدة في العراق بـ”القوات المحتلة”.
CNN



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    أفﻻم

    غريبة مع إن العلاقات التركية اﻹيرانيه جيدة ومتواصلة. والعراق وطوائفها الشيعيه بالنسبة ﻹيران مثل إسرائيل بالنسبة ﻷمريكا.
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  2. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    محب الصالحين

    وإيران يالخايس ليست محتله لغة الانبطاح للفرس بدأت تطفوء ع المشهد السياسي العراقي
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  3. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    سامر

    عندما داسوك الامريكان ببساطيرهم لم نراك ترفع صوتك كنت ***المطيع لاسيادك والان تتهجم علي حفيد الفاتحين العثمانيين اخسأ واعرف قدرك
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  4. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    جسوم

    والله ما حسب حسابكم إمام الإسلام والمسلمين الزعيم أردوغان
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  5. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 15:50 م

    العنزي

    كفو يااوردغان الجحش الشيعي حق ايران يبي يقتل السنه في العراق***
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