قيادي في الحشد الشعبي العراقي يهدد أردوغان:لن تنفعك لغة التفرعن والغطرسة والغرور التي تلجأ لها

صحيفة المرصد:دعا هادي العامري القيادي بقوات “الحشد الشعبي” الشيعية، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسحب قواته من الأراضي العراقية وعدم المساس بسيادة العراق، قائلا :”لن تنفعه لغة الغطرسة والغرور”.

وأضاف العامري: “لم ولن نسمح للقوات التركية بالمساس بسيادة العراق”، مضيفا أن “لغة التفرعن والغطرسة التي لجأ اليها أردوغان لن تجدي نفعا”. وهدد العامري بأنه “إذا أصرّت القوات التركية على البقاء بالأراضي العراقية سوف لا تلوم إلا نفسها ولن تجني من وجودها إلا الندم”، وفق ما نقله موقع “الحشد الشعبي”.

وتصاعدت حدة التوتر بين السلطات العراقية والتركية بسبب تواجد قوات تركية في معسكر بعشيقة شمال العراق لتدريب وحدات من مسلمين سنة ومن مقاتلي البشمرغة الأكراد، استعدادا لمعركة الموصل.

وحذرت أنقرة من مشاركة الميليشيات الشيعية في عملية تحرير الموصل ذات الأغلبية السنية من قبضة تنظيم “داعش”، وترك أهالي الموصل السنة بين خياري الميليشيات الشيعية و”داعش”، بينما وصفت بغداد القوات التركية المتواجدة في العراق بـ”القوات المحتلة”.

CNN