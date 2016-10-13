وفاة ملك تايلاند بوميبول ادوليادي

صحيفة المرصد-أ ف ب : توفي ملك تايلاند بوميبول ادوليادي الخميس عن 88 عاما بعد صراع مع المرض كما أعلن القصر الملكي لينتهي بذلك حكم استمر سبعة عقود فيما يترك خلفه شعبا مقسوما. وقال القصر الملكي في بيان “لقد توفي بهدوء في مستشفى سيريراج عند الساعة 15,52.