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وفاة ملك تايلاند بوميبول ادوليادي

13 أكتوبر, 2016 , 15:35 م
وفاة ملك تايلاند بوميبول ادوليادي
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صحيفة المرصد-أ ف ب : توفي ملك تايلاند بوميبول ادوليادي الخميس عن 88 عاما بعد صراع مع المرض كما أعلن القصر الملكي لينتهي بذلك حكم استمر سبعة عقود فيما يترك خلفه شعبا مقسوما. وقال القصر الملكي في بيان “لقد توفي بهدوء في مستشفى سيريراج عند الساعة 15,52.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    الهمداني

    الله يرحمه ويغفر له ويحشره مع الابرار محبي الانسانية ويلهم اهله الصبر والسلوان
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  2. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    هايدي

    طيب لازم نعزيهم مافي تذاكر مجانية يعني بعد ماتصالحنا وكذا نبي نقوم بالواجب
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  3. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    جسوم

    الماسة الزرقاء أنسوها
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  4. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    محمد العلي

    الله يرحمه,وياليت بهالمناسبه,ان ترجع العلاقات مع تايلند.لانهم شعب طيب,وعملي,,ومن امهر العمالة سواء الحرفيه او المنزلية.واطلبوا الله العوض في المجوهرات
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  5. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    حباطا

    الله المستعان
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