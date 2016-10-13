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شاهد فيديو رد معرف قرية آل نعمة على رجال قرية برحرح الذين حضروا عزاء وفاة طالبة في حادث بالمندق

13 أكتوبر, 2016 , 16:04 م
شاهد فيديو رد معرف قرية آل نعمة على رجال قرية برحرح الذين حضروا عزاء وفاة طالبة في حادث بالمندق
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد معرف قرية آل نعمة على رجال قرية برحرح بقبائل زهران الباحة أثناء حضورهم لعزاء الطالبة التي لقت مصرعها في حادث باص طالبات المندق بسبب ابنهم وإعلان استعدادهم لمَا يطلبه رجال آل نعمة من ابنهم الشاب.

وأبدى المعلقون إعجابهم الشديد برد “معرف قرية آل نعمة ” (يخسا الشيطان ما يدخل بيننا) وعلقوا بأن ذلك من نبل الرجل وشهامته وسمو أخلاقه, كما دعا “معرف”الله للشاب – المتسبب في الحادث – بالشفاء العاجل قائلاً: (نسأل الله أن يشفي ابنكم وأن يرحم المتوفَّيْن وأن يتابع جمائله في الأخريات وأن يخرجن بصحة وسلامة),ثم طلب معرف القرية أسبوعاً فقط ليتمكنوا من إنهاء التنازلات عن الشاب من قِبله وقِبل زوج الفتاة المتوفاة.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    13 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    ياخوان تره كرم بالناس وهذة اخلاق الاسلام وليس قبيلة او عشيرة فجزاهم الله خير ورحم موتاهم وبلاش شغل النقص الزائد بكم
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  2. 25
    13 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    مخالف للنشر
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  3. 24
    13 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    دي

    تنازل وعزمهم للعشى. انا اشهد. أنكم راضعين الشهامه
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  4. 23
    13 أكتوبر, 2016 , 17:39 م

    زائر

    غير مستغرب من احفاد الصحابه وملوك الارض هذا الكرم وهذي الطيبه في التعامل لله دركم يازهارين
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  5. 22
    13 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    دي

    رحمها الله. صدق أنكم أنقى الانساب
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  6. 21
    13 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    أرزة 🌲 لبنان

    الله يرحما ويشفي المصابين يارب وعائلة الزهراني مشهورين بطيبة القلب وحب الخير والله وعن معرفة الله يجزيهم الجنة يارب
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  7. 20
    13 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  8. 19
    13 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  9. 18
    13 أكتوبر, 2016 , 16:55 م

    وش قالو اهلها ابوها امها
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  10. 17
    13 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    جبال سدير

    ياحبي للزهراين خاصة واهل الجنوب عامة الله يرحم الفتاة ويشفي المصابين
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  11. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    منصور الزعيم

    كفو يا زهران والله يرحم ميتكم ويشفي المصابين
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  12. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    محب ارامكوا

    بسم الله الرحمن الرحيم بيض الله وجيهكم وعلمكم طيب وانتم كفوالله يرحم الاموات ويشفى المصابات مهوب غريب منكم العلم الطيب
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  13. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    فتى الجبل 1

    والله ونعم الرجال اللي مايبانون الا في المواقف الصعبه وتعرف معادنهم جزاهم الله خير والف بين قلوبكم وهذه شيم الكرام ، رحم الله ميتهم وعافى مصابهم .
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  14. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    خالد الزهراني

    ياقلم مكسور عند الرجال لاتكلم الكبير الصغير سكت كلهم اهل البنت والولد وسبب الوفاه حادث والاعمار بيد الله اللي عند الله خير وابقى
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  15. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    فتى الجبل 1

    والله ونعم الرجال اللي مايبانون الا في المواقف ابصعبه وتعرف معادنهم جزاهم الله خير والف بين قلوبكم وهذه شيم الكرام .
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  16. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 16:27 م

    زائر

    يا القلم المكسور... فكرك وفهمك مكسور... المعرف ما تقدم إلا عارف حدوده وصلاحيته. وكان الأولى أن ينهي القضية ، حسب إتفاقه مع من عطاه الصلاحية...
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  17. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    خالد الزهراني

    زهران زهرة الارض الله يكثر منهم ونعب الرجال ولايزودون عن باقي القبايل
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  18. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    قبيلي وأفتخر

    ونعم والله بزهران وبكل القبايل ... وشهادتي فيهم مجروحه .. أهل طيب وكرم ونخوه وشجاعه وفزعه وقلوبهم صافيه ...
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  19. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    الأسود

    رحم الله الفقيدة وجبر المصاب . ها زهران كرام عطايا وكرام نفوس أهل قول وشور يتحملون الكبار ويعرضون عن الصفار سلام عليهم بيت بيت .
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  20. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    محمد العسيري

    والله والنعم مليون . بدون هياط وبدون تعجيز الأعراب . بيض الله وجيهكم ورفع الله قدركم يا سيوف العز يا زهران.
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  21. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 16:22 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    فعلا الرجال مواقف بيض الله وجهكم جميعا والله يرحم من توفى ويرحم موتانا وموتا المسلمين ويشفى جميع المرضى والمصابين
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  22. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    محمد العمري

    بارك الله فيهم وكتبها في صحائف اعمالهم
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  23. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    ااببووججمموودد

    لم يلفت نظري في الفيديو .. سوى أننا سّلمنا الدلال وعلوم الرجال للبنقالي والباكستاني .. أين هبت شبابنا , أين مراجلهم !!
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  24. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    سعودي

    والنعم بزهران ويقول الشاعر: رجال زهران مثل الجبال ما تقبل خنــا الزله رجالٍ لو تشوف المــــا غدر ما شربته للـــه
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  25. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    قلم مكسور

    الله يصلح الأمور والنعم فيكم ، وإن شاء الله إن الأمر أولا وأخيرا بيد زوجها وأهلها ،بعض الشيوخ والمعرفين يبرز نفسه على حساب غيره .
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  26. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    يلدرم

    شيء عجيب ونخوة ونبل يهز البدن والقلب ولا نقول الا : رحم الله الميتة وجبر مصاب أهلها
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