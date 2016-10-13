شاهد فيديو رد معرف قرية آل نعمة على رجال قرية برحرح الذين حضروا عزاء وفاة طالبة في حادث بالمندق

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد معرف قرية آل نعمة على رجال قرية برحرح بقبائل زهران الباحة أثناء حضورهم لعزاء الطالبة التي لقت مصرعها في حادث باص طالبات المندق بسبب ابنهم وإعلان استعدادهم لمَا يطلبه رجال آل نعمة من ابنهم الشاب.
وأبدى المعلقون إعجابهم الشديد برد “معرف قرية آل نعمة ” (يخسا الشيطان ما يدخل بيننا) وعلقوا بأن ذلك من نبل الرجل وشهامته وسمو أخلاقه, كما دعا “معرف”الله للشاب – المتسبب في الحادث – بالشفاء العاجل قائلاً: (نسأل الله أن يشفي ابنكم وأن يرحم المتوفَّيْن وأن يتابع جمائله في الأخريات وأن يخرجن بصحة وسلامة),ثم طلب معرف القرية أسبوعاً فقط ليتمكنوا من إنهاء التنازلات عن الشاب من قِبله وقِبل زوج الفتاة المتوفاة.
تعليقات ( 26 )
ديتنازل وعزمهم للعشى. انا اشهد. أنكم راضعين الشهامه
زائرغير مستغرب من احفاد الصحابه وملوك الارض هذا الكرم وهذي الطيبه في التعامل لله دركم يازهارين
ديرحمها الله. صدق أنكم أنقى الانساب
أرزة 🌲 لبنانالله يرحما ويشفي المصابين يارب وعائلة الزهراني مشهورين بطيبة القلب وحب الخير والله وعن معرفة الله يجزيهم الجنة يارب
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمأستغفرالله وأتوب اليه
جبال سديرياحبي للزهراين خاصة واهل الجنوب عامة الله يرحم الفتاة ويشفي المصابين
منصور الزعيمكفو يا زهران والله يرحم ميتكم ويشفي المصابين
محب ارامكوابسم الله الرحمن الرحيم بيض الله وجيهكم وعلمكم طيب وانتم كفوالله يرحم الاموات ويشفى المصابات مهوب غريب منكم العلم الطيب
فتى الجبل 1والله ونعم الرجال اللي مايبانون الا في المواقف الصعبه وتعرف معادنهم جزاهم الله خير والف بين قلوبكم وهذه شيم الكرام ، رحم الله ميتهم وعافى مصابهم .
خالد الزهرانيياقلم مكسور عند الرجال لاتكلم الكبير الصغير سكت كلهم اهل البنت والولد وسبب الوفاه حادث والاعمار بيد الله اللي عند الله خير وابقى
فتى الجبل 1والله ونعم الرجال اللي مايبانون الا في المواقف ابصعبه وتعرف معادنهم جزاهم الله خير والف بين قلوبكم وهذه شيم الكرام .
زائريا القلم المكسور... فكرك وفهمك مكسور... المعرف ما تقدم إلا عارف حدوده وصلاحيته. وكان الأولى أن ينهي القضية ، حسب إتفاقه مع من عطاه الصلاحية...
خالد الزهرانيزهران زهرة الارض الله يكثر منهم ونعب الرجال ولايزودون عن باقي القبايل
قبيلي وأفتخرونعم والله بزهران وبكل القبايل ... وشهادتي فيهم مجروحه .. أهل طيب وكرم ونخوه وشجاعه وفزعه وقلوبهم صافيه ...
الأسودرحم الله الفقيدة وجبر المصاب . ها زهران كرام عطايا وكرام نفوس أهل قول وشور يتحملون الكبار ويعرضون عن الصفار سلام عليهم بيت بيت .
محمد العسيريوالله والنعم مليون . بدون هياط وبدون تعجيز الأعراب . بيض الله وجيهكم ورفع الله قدركم يا سيوف العز يا زهران.
الله يحفظ لنا ملكنافعلا الرجال مواقف بيض الله وجهكم جميعا والله يرحم من توفى ويرحم موتانا وموتا المسلمين ويشفى جميع المرضى والمصابين
محمد العمريبارك الله فيهم وكتبها في صحائف اعمالهم
ااببووججممووددلم يلفت نظري في الفيديو .. سوى أننا سّلمنا الدلال وعلوم الرجال للبنقالي والباكستاني .. أين هبت شبابنا , أين مراجلهم !!
سعوديوالنعم بزهران ويقول الشاعر: رجال زهران مثل الجبال ما تقبل خنــا الزله رجالٍ لو تشوف المــــا غدر ما شربته للـــه
قلم مكسورالله يصلح الأمور والنعم فيكم ، وإن شاء الله إن الأمر أولا وأخيرا بيد زوجها وأهلها ،بعض الشيوخ والمعرفين يبرز نفسه على حساب غيره .
يلدرمشيء عجيب ونخوة ونبل يهز البدن والقلب ولا نقول الا : رحم الله الميتة وجبر مصاب أهلها