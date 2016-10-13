شاهد فيديو رد معرف قرية آل نعمة على رجال قرية برحرح الذين حضروا عزاء وفاة طالبة في حادث بالمندق

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد معرف قرية آل نعمة على رجال قرية برحرح بقبائل زهران الباحة أثناء حضورهم لعزاء الطالبة التي لقت مصرعها في حادث باص طالبات المندق بسبب ابنهم وإعلان استعدادهم لمَا يطلبه رجال آل نعمة من ابنهم الشاب.

وأبدى المعلقون إعجابهم الشديد برد “معرف قرية آل نعمة ” (يخسا الشيطان ما يدخل بيننا) وعلقوا بأن ذلك من نبل الرجل وشهامته وسمو أخلاقه, كما دعا “معرف”الله للشاب – المتسبب في الحادث – بالشفاء العاجل قائلاً: (نسأل الله أن يشفي ابنكم وأن يرحم المتوفَّيْن وأن يتابع جمائله في الأخريات وأن يخرجن بصحة وسلامة),ثم طلب معرف القرية أسبوعاً فقط ليتمكنوا من إنهاء التنازلات عن الشاب من قِبله وقِبل زوج الفتاة المتوفاة.