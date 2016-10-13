وزير خارجية عمان: متمسكون برفضنا للاتحاد الخليجي وعلاقتنا مع إيران ليست «مميزة»

صحيفة المرصد-وكالات:جدد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي التأكيد على رفض بلاده لفكرة الانضمام تحت مظلة اتحاد خليجي٬ مرتئياً أن مجلس التعاون الخليجي بصورته الحالية يكفي.ونفى بن علوي سماح بلاده بتهريب الأسلحة للحوثيين٬ مؤكداً أن عمان مستعدة لتقديم إيضاحات إذا طلبت المملكة ذلك.

ووفقاً لموقع”عكاظ” قال ابن علوي٬ إن علاقة بلاده مع إيران طيبة وليست مميزة٬ مشيراً إلى أن مصالح عمان مع إيران أقل من مصالح بعض دول الخليج مع إيران.

وألقى الوزير العماني باللائمة على الفرقاء اليمنيين فيما وصلت إليه بلادهم٬ رافضاً ما يشاع عن وساطة عمانية لحل أزمة اليمن٬ ومبيناً أن ملف الحل هو الذي بيد المبعوث الأممي.

وفيما يخص الاتحاد الخليجي أكد ابن علوي أن عمان لن تكون عضواً فيه٬ وأن الصيغة الحالية لمجلس التعاون الخليجي كافية٬ مضيفا: “قلنا لأشقائنا إذا أردتم عمل اتحاد فاعملوا ما ترون٬ لكن نحن لن نكون عضواً فيه”.