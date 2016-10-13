وزير خارجية عمان: متمسكون برفضنا للاتحاد الخليجي وعلاقتنا مع إيران ليست «مميزة»

صحيفة المرصد-وكالات:جدد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي التأكيد على رفض بلاده لفكرة الانضمام تحت مظلة اتحاد خليجي٬ مرتئياً أن مجلس التعاون الخليجي بصورته الحالية يكفي.ونفى بن علوي سماح بلاده بتهريب الأسلحة للحوثيين٬ مؤكداً أن عمان مستعدة لتقديم إيضاحات إذا طلبت المملكة ذلك.
ووفقاً لموقع”عكاظ” قال ابن علوي٬ إن علاقة بلاده مع إيران طيبة وليست مميزة٬ مشيراً إلى أن مصالح عمان مع إيران أقل من مصالح بعض دول الخليج مع إيران.
وألقى الوزير العماني باللائمة على الفرقاء اليمنيين فيما وصلت إليه بلادهم٬ رافضاً ما يشاع عن وساطة عمانية لحل أزمة اليمن٬ ومبيناً أن ملف الحل هو الذي بيد المبعوث الأممي.
وفيما يخص الاتحاد الخليجي أكد ابن علوي أن عمان لن تكون عضواً فيه٬ وأن الصيغة الحالية لمجلس التعاون الخليجي كافية٬ مضيفا: “قلنا لأشقائنا إذا أردتم عمل اتحاد فاعملوا ما ترون٬ لكن نحن لن نكون عضواً فيه”.
تعليقات ( 15 )
عدد التعليقات:3299
ولدالشيوخفـ الاتحاد قوه..
أبو بنيانرأيكم ومصلحتكم وانتم تبقون احبابنا يكفينا الكويت وقطر والإمارات والبحرين والعملة الموحدة والبنك الخليجي أن شالله في الرياض وموت في غيضك يادحباشي
انشر التعليقا نتم عاله على دول الخليج ولا نرى لكم صوت معنا الا اذا احتجتم ا لمساعده ولا نسيتم فزعة السعودية ايام العصار وايام الانتفاضه
راعي الثانيهعمان دوله قديمه وتعرف السياسه جيدا
محقالإباضية والزيدية هما أضعف طوائف الشيعة
زكي باشاءالله لايرد الغلاء ولا كياله اصلن دخولكم وخروجكم زي بعضو لايقدم ولايخر انتم في نهايه الخاسرون المهم ****
المفروض نتعامل مع عمانبمرونه مهما كان من اختلاف فهم جيران وإخوان لنا ،، ولهم حق الاتفاق أو المعارضه ،، وكذلك على عمان ان لا تغرد خارج دول الخليج ، لان هذا يعرضها للضعف .
تعليق 3مشكلتنا عند اطرف مشكله قلنا ايران ، والحقيقه قالها الوزير العماني نعم فيه دول خليجيه لها علاقات مع ايران اقوى من علاقات عمان ، لماذا نهرب من الحقيقه
محمدالغامديلازم عمنا يدري بالسالفه على شان يسري عليهم الله يطول عمره
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برق الحرم(((((( لماذا لاتمارس عمان دورها مع مليشيا الاحتلال الايراني مع عرب الاهواز ؟؟؟؟ ))))))
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برق الحرم((((((( ايران تسيطر على القرار العماني ........ بدون ادنى شك فمن سوريا الي اليمن ))))))
الاتحاد قوةافا ياذا العماني..ليه ماتبون الاتحاد؟؟
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برق الحرم(((((جزء الله الشدائد كل خيرٍ ..... وان كانت تغصصني بريقي.....وما شكري لها الا لاني ..... عرفت بها عدوي من صديقي ))))))