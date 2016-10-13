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وزير خارجية عمان: متمسكون برفضنا للاتحاد الخليجي وعلاقتنا مع إيران ليست «مميزة»

13 أكتوبر, 2016 , 17:02 م
وزير خارجية عمان: متمسكون برفضنا للاتحاد الخليجي وعلاقتنا مع إيران ليست «مميزة»
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صحيفة المرصد-وكالات:جدد وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي التأكيد على رفض بلاده لفكرة الانضمام تحت مظلة اتحاد خليجي٬ مرتئياً أن مجلس التعاون الخليجي بصورته الحالية يكفي.ونفى بن علوي سماح بلاده بتهريب الأسلحة للحوثيين٬ مؤكداً أن عمان مستعدة لتقديم إيضاحات إذا طلبت المملكة ذلك.

ووفقاً لموقع”عكاظ” قال ابن علوي٬ إن علاقة بلاده مع إيران طيبة وليست مميزة٬ مشيراً إلى أن مصالح عمان مع إيران أقل من مصالح بعض دول الخليج مع إيران.

وألقى الوزير العماني باللائمة على الفرقاء اليمنيين فيما وصلت إليه بلادهم٬ رافضاً ما يشاع عن وساطة عمانية لحل أزمة اليمن٬ ومبيناً أن ملف الحل هو الذي بيد المبعوث الأممي.

وفيما يخص الاتحاد الخليجي أكد ابن علوي أن عمان لن تكون عضواً فيه٬ وأن الصيغة الحالية لمجلس التعاون الخليجي كافية٬ مضيفا: “قلنا لأشقائنا إذا أردتم عمل اتحاد فاعملوا ما ترون٬ لكن نحن لن نكون عضواً فيه”.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 18:00 م
    عدد التعليقات:3299

    ولدالشيوخ

    فـ الاتحاد قوه..
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  2. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    أبو بنيان

    رأيكم ومصلحتكم وانتم تبقون احبابنا يكفينا الكويت وقطر والإمارات والبحرين والعملة الموحدة والبنك الخليجي أن شالله في الرياض وموت في غيضك يادحباشي
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  3. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

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    ا نتم عاله على دول الخليج ولا نرى لكم صوت معنا الا اذا احتجتم ا لمساعده ولا نسيتم فزعة السعودية ايام العصار وايام الانتفاضه
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  4. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 17:49 م

    يامحق: الأباضيه ليسو شيعه الاباضيه دينهم قائم على كره الامام علي ويمدحون قاتله اعرف العقيده يا محق أول
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  5. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    راعي الثانيه

    عمان دوله قديمه وتعرف السياسه جيدا
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  6. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 17:44 م

    محق

    الإباضية والزيدية هما أضعف طوائف الشيعة
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  7. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    زكي باشاء

    الله لايرد الغلاء ولا كياله اصلن دخولكم وخروجكم زي بعضو لايقدم ولايخر انتم في نهايه الخاسرون المهم ****
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  8. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    المفروض نتعامل مع عمان

    بمرونه مهما كان من اختلاف فهم جيران وإخوان لنا ،، ولهم حق الاتفاق أو المعارضه ،، وكذلك على عمان ان لا تغرد خارج دول الخليج ، لان هذا يعرضها للضعف .
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  9. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    تعليق 3

    مشكلتنا عند اطرف مشكله قلنا ايران ، والحقيقه قالها الوزير العماني نعم فيه دول خليجيه لها علاقات مع ايران اقوى من علاقات عمان ، لماذا نهرب من الحقيقه
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  10. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    محمدالغامدي

    لازم عمنا يدري بالسالفه على شان يسري عليهم الله يطول عمره
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  11. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( لماذا لاتمارس عمان دورها مع مليشيا الاحتلال الايراني مع عرب الاهواز ؟؟؟؟ ))))))
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  12. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    مخالف للنشر
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  13. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( ايران تسيطر على القرار العماني ........ بدون ادنى شك فمن سوريا الي اليمن ))))))
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  14. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    الاتحاد قوة

    افا ياذا العماني..ليه ماتبون الاتحاد؟؟
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  15. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 17:09 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((جزء الله الشدائد كل خيرٍ ..... وان كانت تغصصني بريقي.....وما شكري لها الا لاني ..... عرفت بها عدوي من صديقي ))))))
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