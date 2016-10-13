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السيسي يطالب المصريين بعدم “الأكل والنوم”من أجل أن يصبح قرارهم مستقل!

13 أكتوبر, 2016 , 17:43 م
السيسي يطالب المصريين بعدم “الأكل والنوم”من أجل أن يصبح قرارهم مستقل!
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صحيفة المرصد: وجه السيسي رسالة للمصريين، قال خلالها، “عشان قراركم يبقى مستقل لازم متكلوش ومتناموش” وفقا لما ذكرت صحيفة الوطن المصرية. وأشار السيسي أن علاقة مصر بدول الخليج وطيدة، مؤكداً فى الوقت ذاته على أن القرار المصرى مستقل ويخضع للسياسات والمصالح المصرية، وقال ” لن نركع لأحد الا لله “.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    أرزة 🌲 لبنان

    أهم الشي إنت ماتروح من وراهن وتاكل فراخ وبط
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  2. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    هجران

    محد طلب تركع له ولاكن الركوع مع الجماعه افضل من ان تخالف الا اذا مذهبك على قدر حاجتك حتى الموت مع الجماعة رحمة
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  3. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    [email protected]

    مخالف للنشر
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  4. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    زمن الذكريات

    كلنا ياcc مانركع الا لله لكن انت cc نكرت الجميل والمعروف للسعوديه لكن السعوديه شامخه بقيادتها وشعبها واخوتها وعروبتها
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  5. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    زكي باشاء

    بعد ماشاف الامور قلة وامريكا قامة تلف ودور قلة الاخاتمه وباع برخيص لكن الشعب المصري يضل شقيق وليس له من الا مر شي يفضل اخوانا المصرين لا رز بعد اليوم
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  6. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    بصراحه

    مشكلتنا لم نتعلم من الدروس واخر الدروس علي صالح
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  7. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    طيب رجع رزنا احنا اولى ممن تنكر لنا وجهود ووقفتنا معه
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  8. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    كاسرهم

    مخالف للنشر
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  9. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    ابوعلى

    ههههههههه بدون أكل وبدون نوم انا قلت قبل كذا *********
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  10. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    ابوعلى

    ههههههههه بدون أكل وبدون نوم انا قلت قبل كذا اغسلو أيديكم منه والله انه مريض عقليا راح القذافي وجا ذا الدلخ خائن هذا حق شوارع بلطجي
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  11. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    المهاجر

    القرار المستقل اذا كان له توابع تضر بالاخرين فلا يرجى منه خيرا ضرر قرارتكم على حلب وانشاء قاعده روسيه وتدريب الجيش الروسي عليها علامات؟؟؟؟
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  12. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    ابو عرب

    الجوع كافر
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  13. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    الزهراني

    مخالف للنشر
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  14. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

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    الصراخ على قدر الألم
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  15. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 17:49 م

    مخالف للنشر
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  16. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 17:48 م

    صرخة صمت

    طيب والرز حقنا عملتوا فيه أيه ؟!!
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