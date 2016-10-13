السيسي يطالب المصريين بعدم “الأكل والنوم”من أجل أن يصبح قرارهم مستقل!

صحيفة المرصد: وجه السيسي رسالة للمصريين، قال خلالها، “عشان قراركم يبقى مستقل لازم متكلوش ومتناموش” وفقا لما ذكرت صحيفة الوطن المصرية. وأشار السيسي أن علاقة مصر بدول الخليج وطيدة، مؤكداً فى الوقت ذاته على أن القرار المصرى مستقل ويخضع للسياسات والمصالح المصرية، وقال ” لن نركع لأحد الا لله “.
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تعليقات ( 16 )
أرزة 🌲 لبنانأهم الشي إنت ماتروح من وراهن وتاكل فراخ وبط
هجرانمحد طلب تركع له ولاكن الركوع مع الجماعه افضل من ان تخالف الا اذا مذهبك على قدر حاجتك حتى الموت مع الجماعة رحمة
[email protected]مخالف للنشر
زمن الذكرياتكلنا ياcc مانركع الا لله لكن انت cc نكرت الجميل والمعروف للسعوديه لكن السعوديه شامخه بقيادتها وشعبها واخوتها وعروبتها
زكي باشاءبعد ماشاف الامور قلة وامريكا قامة تلف ودور قلة الاخاتمه وباع برخيص لكن الشعب المصري يضل شقيق وليس له من الا مر شي يفضل اخوانا المصرين لا رز بعد اليوم
بصراحهمشكلتنا لم نتعلم من الدروس واخر الدروس علي صالح
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلامطيب رجع رزنا احنا اولى ممن تنكر لنا وجهود ووقفتنا معه
كاسرهممخالف للنشر
ابوعلىههههههههه بدون أكل وبدون نوم انا قلت قبل كذا *********
ابوعلىههههههههه بدون أكل وبدون نوم انا قلت قبل كذا اغسلو أيديكم منه والله انه مريض عقليا راح القذافي وجا ذا الدلخ خائن هذا حق شوارع بلطجي
المهاجرالقرار المستقل اذا كان له توابع تضر بالاخرين فلا يرجى منه خيرا ضرر قرارتكم على حلب وانشاء قاعده روسيه وتدريب الجيش الروسي عليها علامات؟؟؟؟
ابو عربالجوع كافر
الزهرانيمخالف للنشر
انشر التعليقالصراخ على قدر الألم
صرخة صمتطيب والرز حقنا عملتوا فيه أيه ؟!!