السيسي يطالب المصريين بعدم “الأكل والنوم”من أجل أن يصبح قرارهم مستقل!

صحيفة المرصد: وجه السيسي رسالة للمصريين، قال خلالها، “عشان قراركم يبقى مستقل لازم متكلوش ومتناموش” وفقا لما ذكرت صحيفة الوطن المصرية. وأشار السيسي أن علاقة مصر بدول الخليج وطيدة، مؤكداً فى الوقت ذاته على أن القرار المصرى مستقل ويخضع للسياسات والمصالح المصرية، وقال ” لن نركع لأحد الا لله “.