السيسي: لن نركع لأحد!

صحيفة المرصد: علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ما أثير في الآونة الأخيرة بشأن توتر العلاقات المصرية السعودية، قائلاً: “إن القرارات التي تتخذها مصر مستقلة وتخضع للسياسات والمصالح المصرية، ولن تركع لأحد”.
وأضاف “السيسى”، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والعشرين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان “أكتوبر الإرادة والتحدي”، أن العلاقات بين مصر والخليج وطيدة إلى درجة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع أحد أن يحدث وقيعة بين مصر وأشقائها في الخليج.
ولفت الرئيس إلى أن قرار وقف مد البترول لمصر خلال شهر أكتوبر ليس مرتبطًا بقرار مصر في مجلس الأمن الخاص بالقضية السورية.
وأثار تأييد مصر لمشروعين متعارضين بمجلس الأمن بخصوص حلب السورية، انتقادات واسعة، كان أبرزها من السعودية وقطر اللتين وصفتا تأييد القاهرة لمشروع القرار الروسي بالأمر “المؤسف” و”المؤلم”.
تعليقات ( 72 )
خالدقلم الكذب والبهتان داخل بمعرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسما ومنها انوس و سوط الحق و الخليجي و A.awad و ريان و مناضل و سعد و الطائر الأزرق (منصف
مواطنوينكر عيشا قد تقادم عهده==0== ويظهر سرا كان بالأمس بالخفا🇸🇦 سلام على الدنيا اذا لم يكن بها==0== صديق صدوق صادق الوعد منصفا🇸🇦
عبداللهالعتب مو على السيسي ولا على غيره العتب على الي ؟؟؟؟؟؟؟
بقايا مشاعرمخالف
عدد التعليقات:5601
الرحااالتعجبني ي السيسي..انشهد ان امك انجبت رجال
النايفهمخالف
مواطناذا لم يكن صفو الوداد طبيعة==0== فلا خير في ود يجىء تكلفا🇸🇦 ولا خير في خل يخون خليله==0== ويلقاه من بعد المودة بالجفا🇸🇦
العويديقول المصطفى عليه السلام تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ***
ام الغاليصدق انك راعي مصالح ركعت يوم بغيت العيش والفلوس والحين انكرت محد يبك بعذر لو نص شعب مصر مايحبك
ايهستركع لله شئت أم أبيت
سار888شعب مصر أعرق الشعوب ويعرف مصلحته وليس أنت يالسيسي من يعلمه وين مصلحته
العويدالدق ليكي وافهمي ياجارة
07عيني في عينك 😎😎يا ***يا مجوع شعبه
ابو سلطانإن كلا المشروعين أفشلا بالفيتو كأنما لم يكن لهما أثر ورغم ذلك نتصارع على تصويت مصر الذي لم يقدم ولم يؤخر .. لم يتبقى للامة سوى المملكة ومصر لنعي ذلك
العنزيلاحظوا كلمته ناكر الجميل يقول لن تركع لأحد وهو ***
راشدافضل الدول العربية اللتي تستطيع التحالف معها وتفيدهم ويفيدونك هيا الاردن والسودان والمغرب وطبعا دول الخليج غير هالدول لا تدور
الفيصلاول من يجعلك تركع ان شاء الله الاحرار من الشعب المصري مصلخة شعب ليست مرتبطه فيك.
دحوم1اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين
دحوم1اللهم صلى وسلم على نينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين
الـزعــيــممخالف
شاآآآايب من جبل عسيرسسسسيبووووووووه سيبووووووه. ستعلم حين ينكشف الغبار .. ***
محمدالجعيدحنا عارفين انه اذا مفيش فلوس من الخليج مسافه السكه الى ايران
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
خالد***علي هدا الشكل
والله اقول الحقشيييين وقوي عييييين
والله اقول الحقشيييين وقوي عييييين
اعجبني ت 29نعم الاعلام العربي يجعجي اذا انت لم تكن معي فانت ضدي . أتمنى تغيير هذي النبرة والاعتماد على انفسنا .
من ناحيتي اناكلامه خطيير .. عزة نفس وتمرير الحبل .
انوسلماذا السب ارجوكم بلا تجريح هل هذة أمتنا الإسلامية أم هذا الإسلام الجديد عندما نختلف في الرأي نعير بعضنا بعض وسب وشتم إلا من رحمة اللة حفظ اللة أرض ال
مناضلكل ناعق ينعق في وسائل الاعلام العربية كفاء وانكفأ نعاق ايه الاعلاميين الا يوجد رجل واحد ينعق بالحكمة !؟ أليس فيكم بصير ونصير بوحدة الكلمة .
(منصف)ماعلينا من السياسة .. الشعبين السعودي والمصري اخوان في السراء والضراء
مناضللم يتبقى لنا سوى مصر العروبة أليس فيكم عاقل ! الأمة تمر في مرحلة تفكك دول وشعوب جمع تسد وليس فرق تسد ما احوجنا الى الوحدة الإعلامية ووحدة الكلمة اليوم
مناضللايهمنا الاعلام والإعلام مثل *** . الدول مواقف وليس منابر ويجب ان يحترم وجهات النظر والراي والراي الاخر . قد ترى مصر
خليفعندما تضحك ع البسطاء بهذا الكلام لن تقدر ان تمرر تلك السخافات ع الرجال .. ومصر غنيه بالرجال وهم من سوف****
فتى الجبل 1والله اذا حسوا بالجوع يا سيسي صغير اهم ياكلونك حي ويسحبون باقي كراعينك في ميدان الغوغائيين هههههه خلك من البربره !!
مناضلالرئيس المصري اثناء على العلاقات مع دول الخليج ولم يجعجع كما يجعجع الاعلام العربي ووضع النقاط على الحروف . وخير ياطير وهل لقرارات الامم تأثير من قبل !
الطائر الأزرقصادق السيسي ***
سعدمافي داعي لهذه الازمة !!! اصلا القرار الفرنسي و القرار الروسي ساقطين من قبل التصويت و ماحدث هو عبث سياسي و مماحكات سياسية على مستوى الدول العظمى.
خليفنهايتك يافخامة الرئيس اصبحت قريبه .. لاتلعب بالنار ..****
مناضلكلام فخامة الرئيس صحة وكفى واكتفاء وسكت واسكت الاعلام الذي يؤجج الفتن بين دولتين شقيقتين وصدق حينما قال مصر لها سياساتها . لذلك الدول مواقف وليس منابر
ههههههههمخالف للنشر
A.awadوالله حـظك في رجــلك بيـجـيـك ((( مـزيـد من الـرّز )) كــبــســه ...!!!!!! كلما ظغطوالمصـريـيـن جاهم الرّز بكثره ياحظّكم (( بـلّووووووووشي ....؟؟؟؟
حامدمخالف للنشر
ريانالسيسي كفو اخذ حقه بدق خشوم
عدد التعليقات:11517
برق الحرم(((((( رفضنا ان تقدم مصر لقمة سائغة لتركيا ...... كذلك على مصر رفض تقديم سوريا لقمة سائغة لايران والاكراد والاتراك واليهود في الجولان )))))))
A.awadرجل إســتخـبارات يعرف ويـش يـسـوي ......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد التعليقات:11517
برق الحرم((((((( المهم لب ماقال الرئيس المصري ..... ((( لن يستطيع أحد أن يحدث وقيعة بين مصر وأشقائها في الخليج)))....... وهذا هو المبتغى )))))
Mohammedهذا كله كلام الجوع كافر خذ قلبي ولاتخاذ رغيفي هذا مثل مصري بس يبغاله قرصة وذن حتي يعرف ان الله حق
مواطن ولكن ،،،،ان لم تكن معي فأنت ضدي
NHKههههههههههههه لو عندك****ما كان صفيت مع الروس الذين يقتلون السنه في حلب بالنسبه
حلبوبستصبح المملكه الدوله المسلمه الوحيده المحاربه من كل مكان وهذه فتن آخر الزمان ي******
الخليجيلا أرى أي مأخذ في كلامه،فما ذكره سيذكره أي رئيس دولة ليثبت لشعبه إستقلالية قراره، وأحيي فيه تأكيده على أواصر المحبة بين مصر ودول الخليج فبهتاً للاعداء
اس اسومن قال اركع ولا اسجد مصر للمصريين والله يهنيكم ببعض ولا يغير عليكم وش لزوم الكلام موش حاركع وش صاير من اللى قايل اركع ولا حركات سيبونى اكشن
خالد العنزيمخالف للنشر
سوط الحقسيبدأ الهجوم من الإخوان وأتباعهم .. ولو قال أردوغان ( قرارنا مستقل ولن نركع لأحد ) ستنقلب التعليقات مدحا وردحا .. هذا هو البطل الهمام وهذه بلد .. وهذا
جابرمخالف للنشر
عدد التعليقات:11517
برق الحرم((((لاحد يريد ان تركع مصر العروبة الا لله... ولكن للوقفات العربية الصادقة سجل في التاريخ يكتب بمداد الذهب فخرا او بالمداد الاسود الذي لن يطمس أبدا))))
الله يصلح الحالمخالف للنشر
يمنيمخالف للنشر
ابو محمدممتاز جدا ان كنت صادق ياسيادة الريس ..... لكنك ركعت لروسيا الله يصلحك
سوط الحقكلامه سليم وهذا هو القائد والدولة التي يكون قرارها مستقلا يجب احترامها وكل دوله لها مصالحها وتتخذ القرارات التي تتوافق مع مصالحها وبلاش ثرثرة زايدة !!
عبدالعزيز//لو انك تقدر مافعلته السعوديه لكم وفزعتها لااوقفت اعلامك المخزي الذي يشبه اعلام طهران سب فينا ولكن نسال الله ان يخرص كل لسان اساء لبلاد العز والتوحي
خبر عاجلمخالف للنشر
ابو خالد*** لم تر قط عيني & بس بصراحه الرجل صريح بقى ردت فعل دول الخليج