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السيسي: لن نركع لأحد!

13 أكتوبر, 2016 , 18:24 م
السيسي: لن نركع لأحد!
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صحيفة المرصد: علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ما أثير في الآونة الأخيرة بشأن توتر العلاقات المصرية السعودية، قائلاً: “إن القرارات التي تتخذها مصر مستقلة وتخضع للسياسات والمصالح المصرية، ولن تركع لأحد”.

وأضاف “السيسى”، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والعشرين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان “أكتوبر الإرادة والتحدي”، أن العلاقات بين مصر والخليج وطيدة إلى درجة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع أحد أن يحدث وقيعة بين مصر وأشقائها في الخليج.

ولفت الرئيس إلى أن قرار وقف مد البترول لمصر خلال شهر أكتوبر ليس مرتبطًا بقرار مصر في مجلس الأمن الخاص بالقضية السورية.

وأثار تأييد مصر لمشروعين متعارضين بمجلس الأمن بخصوص حلب السورية، انتقادات واسعة، كان أبرزها من السعودية وقطر اللتين وصفتا تأييد القاهرة لمشروع القرار الروسي بالأمر “المؤسف” و”المؤلم”.



تعليقات ( 72 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 72
    13 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    كبير يا سيسي ، احنا الي علمناهم وبيوتهم على كتفنا وسياراتهم صناعتنا ومهندسينا وأطبائنا . كل التحية لفخامة رئيس العرب والغرب عبد الفتاح السيسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 71
    13 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    خالد

    قلم الكذب والبهتان داخل بمعرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسما ومنها انوس و سوط الحق و الخليجي و A.awad و ريان و مناضل و سعد و الطائر الأزرق (منصف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 70
    13 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    مواطن

    وينكر عيشا قد تقادم عهده==0== ويظهر سرا كان بالأمس بالخفا🇸🇦 سلام على الدنيا اذا لم يكن بها==0== صديق صدوق صادق الوعد منصفا🇸🇦
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 69
    13 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    عبدالله

    العتب مو على السيسي ولا على غيره العتب على الي ؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 68
    13 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    بقايا مشاعر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 67
    13 أكتوبر, 2016 , 19:47 م
    عدد التعليقات:5601

    الرحااال

    تعجبني ي السيسي..انشهد ان امك انجبت رجال
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  7. 66
    13 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    لن تنفعك بعض القنوات الماجوره من قبل دول معادية لدول الخليج وفي النهاية انت الخسران ياسيسي نياهو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 65
    13 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    النايفه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 64
    13 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    القيادة الخليجية وشعبها اصبح واعياً جدا ولا تنطلي عليه هذه الكلمات وفي النهاية سوف ترحل باذن الله كما رحل غيرك امن مصر واستقرارها فوق غطرستك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 63
    13 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    مواطن

    اذا لم يكن صفو الوداد طبيعة==0== فلا خير في ود يجىء تكلفا🇸🇦 ولا خير في خل يخون خليله==0== ويلقاه من بعد المودة بالجفا🇸🇦
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 62
    13 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    العويد

    يقول المصطفى عليه السلام تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 61
    13 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    ام الغالي

    صدق انك راعي مصالح ركعت يوم بغيت العيش والفلوس والحين انكرت محد يبك بعذر لو نص شعب مصر مايحبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 60
    13 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    ايه

    ستركع لله شئت أم أبيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 59
    13 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    سار888

    شعب مصر أعرق الشعوب ويعرف مصلحته وليس أنت يالسيسي من يعلمه وين مصلحته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 58
    13 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    العويد

    الدق ليكي وافهمي ياجارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 57
    13 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    من يوم عرفناك وانت تركع في جميع الاتجاهات وكل كل ماركعت اكثر يزيد الرز اكثر ولكن الشعب المصري لن يسكت انا شفت بعض القنوات المصرية كلها ضد سياستك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 56
    13 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    07

    عيني في عينك 😎😎يا ***يا مجوع شعبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 55
    13 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    ابو سلطان

    إن كلا المشروعين أفشلا بالفيتو كأنما لم يكن لهما أثر ورغم ذلك نتصارع على تصويت مصر الذي لم يقدم ولم يؤخر .. لم يتبقى للامة سوى المملكة ومصر لنعي ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 54
    13 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    العنزي

    لاحظوا كلمته ناكر الجميل يقول لن تركع لأحد وهو ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 53
    13 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    راشد

    افضل الدول العربية اللتي تستطيع التحالف معها وتفيدهم ويفيدونك هيا الاردن والسودان والمغرب وطبعا دول الخليج غير هالدول لا تدور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 52
    13 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    الفيصل

    اول من يجعلك تركع ان شاء الله الاحرار من الشعب المصري مصلخة شعب ليست مرتبطه فيك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 51
    13 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    دحوم1

    اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 50
    13 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    دحوم1

    اللهم صلى وسلم على نينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 49
    13 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    الـزعــيــم

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 48
    13 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    سسسسيبووووووووه سيبووووووه. ستعلم حين ينكشف الغبار .. ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 47
    13 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    محمدالجعيد

    حنا عارفين انه اذا مفيش فلوس من الخليج مسافه السكه الى ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 46
    13 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 45
    13 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    خالد

    ***علي هدا الشكل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 44
    13 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    لن نركع لأحد هذا الكلام مبطن ومعروف ماذا يقصد به
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 43
    13 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    والله اقول الحق

    شيييين وقوي عييييين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 42
    13 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    والله اقول الحق

    شيييين وقوي عييييين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 41
    13 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    اعجبني ت 29

    نعم الاعلام العربي يجعجي اذا انت لم تكن معي فانت ضدي . أتمنى تغيير هذي النبرة والاعتماد على انفسنا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 40
    13 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    من ناحيتي انا

    كلامه خطيير .. عزة نفس وتمرير الحبل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 39
    13 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    لا يمكن الوقيعه بين مصر ودول الخليج يقصد بين مصر والامارات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 38
    13 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    انوس

    لماذا السب ارجوكم بلا تجريح هل هذة أمتنا الإسلامية أم هذا الإسلام الجديد عندما نختلف في الرأي نعير بعضنا بعض وسب وشتم إلا من رحمة اللة حفظ اللة أرض ال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 37
    13 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    مناضل

    كل ناعق ينعق في وسائل الاعلام العربية كفاء وانكفأ نعاق ايه الاعلاميين الا يوجد رجل واحد ينعق بالحكمة !؟ أليس فيكم بصير ونصير بوحدة الكلمة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 36
    13 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    ماهو منك ؟ من اللي نصبك وخلاك رئيس .... حنا عارفين الكفت .... ولايكثر بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 35
    13 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    (منصف)

    ماعلينا من السياسة .. الشعبين السعودي والمصري اخوان في السراء والضراء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  39. 34
    13 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    مناضل

    لم يتبقى لنا سوى مصر العروبة أليس فيكم عاقل ! الأمة تمر في مرحلة تفكك دول وشعوب جمع تسد وليس فرق تسد ما احوجنا الى الوحدة الإعلامية ووحدة الكلمة اليوم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 33
    13 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    من غير ركوع ولاسجود ولا إعتذرات وفوقها تسبون وتغردون بالفظ قبيحه ورغم هذا بياصلكم 2 مليار دولار ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 32
    13 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    مناضل

    لايهمنا الاعلام والإعلام مثل *** . الدول مواقف وليس منابر ويجب ان يحترم وجهات النظر والراي والراي الاخر . قد ترى مصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 31
    13 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    خليف

    عندما تضحك ع البسطاء بهذا الكلام لن تقدر ان تمرر تلك السخافات ع الرجال .. ومصر غنيه بالرجال وهم من سوف****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 30
    13 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    فتى الجبل 1

    والله اذا حسوا بالجوع يا سيسي صغير اهم ياكلونك حي ويسحبون باقي كراعينك في ميدان الغوغائيين هههههه خلك من البربره !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 29
    13 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    مناضل

    الرئيس المصري اثناء على العلاقات مع دول الخليج ولم يجعجع كما يجعجع الاعلام العربي ووضع النقاط على الحروف . وخير ياطير وهل لقرارات الامم تأثير من قبل !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 28
    13 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    الطائر الأزرق

    صادق السيسي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 27
    13 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    سعد

    مافي داعي لهذه الازمة !!! اصلا القرار الفرنسي و القرار الروسي ساقطين من قبل التصويت و ماحدث هو عبث سياسي و مماحكات سياسية على مستوى الدول العظمى.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  47. 26
    13 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    خليف

    نهايتك يافخامة الرئيس اصبحت قريبه .. لاتلعب بالنار ..****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 25
    13 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    مناضل

    كلام فخامة الرئيس صحة وكفى واكتفاء وسكت واسكت الاعلام الذي يؤجج الفتن بين دولتين شقيقتين وصدق حينما قال مصر لها سياساتها . لذلك الدول مواقف وليس منابر
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  49. 24
    13 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    هههههههه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 23
    13 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    A.awad

    والله حـظك في رجــلك بيـجـيـك ((( مـزيـد من الـرّز )) كــبــســه ...!!!!!! كلما ظغطوالمصـريـيـن جاهم الرّز بكثره ياحظّكم (( بـلّووووووووشي ....؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 22
    13 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    حامد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 21
    13 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    ريان

    السيسي كفو اخذ حقه بدق خشوم
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  53. 20
    13 أكتوبر, 2016 , 18:41 م
    عدد التعليقات:11517

    برق الحرم

    (((((( رفضنا ان تقدم مصر لقمة سائغة لتركيا ...... كذلك على مصر رفض تقديم سوريا لقمة سائغة لايران والاكراد والاتراك واليهود في الجولان )))))))
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  54. 19
    13 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    A.awad

    رجل إســتخـبارات يعرف ويـش يـسـوي ......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 18
    13 أكتوبر, 2016 , 18:39 م
    عدد التعليقات:11517

    برق الحرم

    ((((((( المهم لب ماقال الرئيس المصري ..... ((( لن يستطيع أحد أن يحدث وقيعة بين مصر وأشقائها في الخليج)))....... وهذا هو المبتغى )))))
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 17
    13 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    Mohammed

    هذا كله كلام الجوع كافر خذ قلبي ولاتخاذ رغيفي هذا مثل مصري بس يبغاله قرصة وذن حتي يعرف ان الله حق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    مواطن ولكن ،،،،

    ان لم تكن معي فأنت ضدي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    NHK

    ههههههههههههه لو عندك****ما كان صفيت مع الروس الذين يقتلون السنه في حلب بالنسبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    حلبوب

    ستصبح المملكه الدوله المسلمه الوحيده المحاربه من كل مكان وهذه فتن آخر الزمان ي******
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  60. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    الخليجي

    لا أرى أي مأخذ في كلامه،فما ذكره سيذكره أي رئيس دولة ليثبت لشعبه إستقلالية قراره، وأحيي فيه تأكيده على أواصر المحبة بين مصر ودول الخليج فبهتاً للاعداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    اس اس

    ومن قال اركع ولا اسجد مصر للمصريين والله يهنيكم ببعض ولا يغير عليكم وش لزوم الكلام موش حاركع وش صاير من اللى قايل اركع ولا حركات سيبونى اكشن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    خالد العنزي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    سوط الحق

    سيبدأ الهجوم من الإخوان وأتباعهم .. ولو قال أردوغان ( قرارنا مستقل ولن نركع لأحد ) ستنقلب التعليقات مدحا وردحا .. هذا هو البطل الهمام وهذه بلد .. وهذا
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  64. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    جابر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 18:33 م
    عدد التعليقات:11517

    برق الحرم

    ((((لاحد يريد ان تركع مصر العروبة الا لله... ولكن للوقفات العربية الصادقة سجل في التاريخ يكتب بمداد الذهب فخرا او بالمداد الاسود الذي لن يطمس أبدا))))
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  66. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    الله يصلح الحال

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    يمني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    ابو محمد

    ممتاز جدا ان كنت صادق ياسيادة الريس ..... لكنك ركعت لروسيا الله يصلحك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    سوط الحق

    كلامه سليم وهذا هو القائد والدولة التي يكون قرارها مستقلا يجب احترامها وكل دوله لها مصالحها وتتخذ القرارات التي تتوافق مع مصالحها وبلاش ثرثرة زايدة !!
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  70. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    عبدالعزيز//

    لو انك تقدر مافعلته السعوديه لكم وفزعتها لااوقفت اعلامك المخزي الذي يشبه اعلام طهران سب فينا ولكن نسال الله ان يخرص كل لسان اساء لبلاد العز والتوحي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    خبر عاجل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  72. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    ابو خالد

    *** لم تر قط عيني & بس بصراحه الرجل صريح بقى ردت فعل دول الخليج
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

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