السيسي: لن نركع لأحد!

صحيفة المرصد: علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على ما أثير في الآونة الأخيرة بشأن توتر العلاقات المصرية السعودية، قائلاً: “إن القرارات التي تتخذها مصر مستقلة وتخضع للسياسات والمصالح المصرية، ولن تركع لأحد”.

وأضاف “السيسى”، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والعشرين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان “أكتوبر الإرادة والتحدي”، أن العلاقات بين مصر والخليج وطيدة إلى درجة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع أحد أن يحدث وقيعة بين مصر وأشقائها في الخليج.

ولفت الرئيس إلى أن قرار وقف مد البترول لمصر خلال شهر أكتوبر ليس مرتبطًا بقرار مصر في مجلس الأمن الخاص بالقضية السورية.

وأثار تأييد مصر لمشروعين متعارضين بمجلس الأمن بخصوص حلب السورية، انتقادات واسعة، كان أبرزها من السعودية وقطر اللتين وصفتا تأييد القاهرة لمشروع القرار الروسي بالأمر “المؤسف” و”المؤلم”.