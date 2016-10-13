“نيويورك بوست” تكشف معلومات خطيرة لأول مرة عن صدام حسين !

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات خطيرة عن صدام حسين، حيث كشفت الستار عن قيامه ببناء سجن تحت الأرض في ولاية مانهاتن بأمريكا لتعذيب و إعدام المسجونين العراقيين و على مسافة غير بعيدة من منزل الدبلوماسي مايكل بلومبيرج والذي أصبح عمدة المدينة بعد ذلك، ذكرت مصادر خاصة للنيويورك بوست أن السجن مدفونا تحت الأرض حتى لايسمع صريخ المساجين و من غير نوافذ و أبواب غرفه مصفحة لدرجة يصعب اختراقها ويوجد به جميع أدوات التعذيب من الكهرباء و اسلاك النحاس للجلد و أدوات نزع الأظافر و الأصابع، ومن يتمكن من الهرب تصيبه قناصة السجن بسلاح الرايفل و يتم ترحيله فورا للعراق في بوكس لا يفتش ولا يفتح من خلال علاقات دبلوماسية و كان العاملين بالمكان من رجال مخابرات صدام شخصيا، بدأ عمل السجن عام 1973 و ظل يعمل حتى 2003 العام الذي مسك مايكل عمدة للمدينة. وتقول المصادر أن صدام عذب معتقليه في العديد من دول العالم بنفس الطريقة وله معتقلات عدة.