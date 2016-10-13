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“نيويورك بوست” تكشف معلومات خطيرة لأول مرة عن صدام حسين !

13 أكتوبر, 2016 , 18:43 م
“نيويورك بوست” تكشف معلومات خطيرة لأول مرة عن صدام حسين !
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات خطيرة عن صدام حسين، حيث كشفت الستار عن قيامه ببناء سجن تحت الأرض في ولاية مانهاتن بأمريكا لتعذيب و إعدام المسجونين العراقيين و على مسافة غير بعيدة من منزل الدبلوماسي مايكل بلومبيرج والذي أصبح عمدة المدينة بعد ذلك، ذكرت مصادر خاصة للنيويورك بوست أن السجن مدفونا تحت الأرض حتى لايسمع صريخ المساجين و من غير نوافذ و أبواب غرفه مصفحة لدرجة يصعب اختراقها ويوجد به جميع أدوات التعذيب من الكهرباء و اسلاك النحاس للجلد و أدوات نزع الأظافر و الأصابع، ومن يتمكن من الهرب تصيبه قناصة السجن بسلاح الرايفل و يتم ترحيله فورا للعراق في بوكس لا يفتش ولا يفتح من خلال علاقات دبلوماسية و كان العاملين بالمكان من رجال مخابرات صدام شخصيا، بدأ عمل السجن عام 1973 و ظل يعمل حتى 2003 العام الذي مسك مايكل عمدة للمدينة. وتقول المصادر أن صدام عذب معتقليه في العديد من دول العالم بنفس الطريقة وله معتقلات عدة.



تعليقات ( 71 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 71
    13 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    ابوليلى

    قل وش دراك انها كذبه قال من كبرها
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  2. 70
    13 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    zoro

    ريما انتي كويتية
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  3. 69
    13 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    zoro

    لعنة الله على نمر وخامنئي والعبادي والمالكي وسليماني وبشار وكل خونة الاسلام .. وضع العراق لا يسر مسلم موحد قتل ونهب وطائفية شيعية قذرة رحم الله صدام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 68
    13 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وش المصلحة أن يكذبون عن صدام الهالك لو حي نقول يمكن_____الطاغية يلحقه عاره حتى وهو ميت التاريخ لاينسى والادلة لاتمحى والحقيقة تظهر ولو بعد حين 😂
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  5. 67
    13 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    لو صدام اعتدى على تونس كان ماترحمت عليه ولادافعت عنه ترضى على غيرها الاعتداء ولا ترضى على ارضها😡❗
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  6. 66
    13 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحمدلله أعدم السسسسسسسفاح صدام
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  7. 65
    13 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    كذب مافيه حقوق إنسان ولاحيوان بالغرب يقتلون السود ولهم مدارس لحالهم وماياجرون لهم بالفندق والحيوان شف الفيديوهات تعذيب تطبخ وهي حية وسلخها وهي حيه
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  8. 64
    13 أكتوبر, 2016 , 19:54 م
    عدد التعليقات:2094

    توووووونسية

    لعنة الله على الإرهابي نمر النمر المفطوس تحت أقدام الأسود ورحم الله الشهيد البطل صدام حسين قاهر الفرس وعملائهم صدام لن تلد مثله ولادة خسر العرب السنة
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  9. 63
    13 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    .لن .

    عندنا ناس تنبح في لندن ودول ثانية وما قدرنا باي شكل تقدرب حولهم رغم المال والعلاقات والتعاون تجي تقول صدام عنده سجن ووين بامريكا والان دوبنا نسمع هههه
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  10. 62
    13 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    إلا صدق لكن ماتبين تصدقين وش الفرق بين وضعه لسجون تحت الأرض وتعذيب شعبه وبين قتله لأطفال وشعب الكويت وأيضا اعتداءه على ارضنا🚀 واستشهد منا
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  11. 61
    13 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    الوجه و الوجه الاخر

    كيف سمحت له امريكا حامية حقوق الانسان بذلك
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  12. 60
    13 أكتوبر, 2016 , 19:52 م
    عدد التعليقات:2094

    توووووونسية

    تبقى الأسود اسود والكلاب كلاب لن تفلحو في تشويه صورة الرمز البطل قاهر الفرس والأمريكان وعملائهم ابحثو عن كذبة تصدق يا اغبياء حي وميت البطل راعبكم
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  13. 59
    13 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وانا اشوف ترامب يقول كنت ضد غزو العراق اذا هذا السبب عندكم سجون تحت الأرض لصدام ليعذب شعبه ماتبيه يسقط الحمدلله اللي اعدموه 👋👋
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  14. 58
    13 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    .لن .

    هذا مستحييل لان الدستور الامريكي لا يسمح بهذا اصلا وسجن وحراس وين حنا في دول امريكا اللاتينية وين حقوق الانسان هيومن رايس عندهم هذا مجرد هرااااااء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 57
    13 أكتوبر, 2016 , 19:49 م
    عدد التعليقات:2094

    توووووونسية

    الي تحارب الشهيد من سنة 90 ساكتة على السجون السرية إلى 2003 ؟ حدث العقل بما يعقل ما يصدقهم كان الغبي واالجاهل
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  16. 56
    13 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    ابونادر

    قال إِيش دراك انها كذبه.... قال من كبرها... الظاهر كذب الرافضه بدأت تطبقه الديلي ميل
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  17. 55
    13 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اللي ينتقم ويهلك كل اعداءنا آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 54
    13 أكتوبر, 2016 , 19:48 م
    عدد التعليقات:2094

    توووووونسية

    كل الويلات التي تعيشها الآن الأمة العربية من ذنب الشهيد الي خانوه وتخلو عنه حتى الطفل لا يصدق أن السجون من 73 الى 2003 هههه يعني امريكا الي تحارب
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  19. 53
    13 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    البعض مايصدقون الخبر لأنه ماجاء على هواهم 😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 52
    13 أكتوبر, 2016 , 19:44 م
    عدد التعليقات:2094

    توووووونسية

    رحم الله شهيد العيد والحج الاكبر فشلو الكلاب في تشويه صورته يوم إعدامه ولازالو يحلمو بتشويهها لكن نحن نعلم أنكم كذابين ولا يمكن تمسو شعرة من بطولاته
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  21. 51
    13 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وعقبال هلاك القاعدة وداعش وكل ارهابي اخونجي □والله ينتقم من كل من يحارب الإسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 50
    13 أكتوبر, 2016 , 19:42 م
    عدد التعليقات:5601

    الرحااال

    الشياطين كما وصفهم القرآن..لاترتاح ولا تستميل الا الى شياطين مثلهم..يحبون من كان يقتل ولا يحبون من يرحم..شياطين مياله لبعض..عساهم مع بعض الى جهنم
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  23. 49
    13 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    عقبال اعدام العبادي والمالكي والحشد الشيعي وسليماني والصدر والخميني ونجاد وروحاني والسيستاني والحرس الثوري وبشار 🐭و عبدالحوثي وعفاش ونصر الآت 👋👋
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  24. 48
    13 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    مبارك

    وين تونسيه تترحم عليه الاكيد انه ارتكب فضاعات بحق شعبه وهجر الملايين وموقفه من الخليج خيانة لكن الخبر غ منطقي مع ف سوابق لامريكا بالتنسيق مع الانظمه
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  25. 47
    13 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    رحمه

    صدام مجرم مجرم مجرم ل*** المجرم ومن يترحم عليه اهبل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 46
    13 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين صدام السسسسسسسسسسفاح والقذافي السسسسسسسسسسفاح لقو مصيرهم الذي يستحقونه سوو مجازر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 45
    13 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحمدلله اللي هلك صدام حسين فضل من الله سبحانة فالله الحمد وله الشكر💃
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  28. 44
    13 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    صدام حسين سسسسسسسسسسفاح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 43
    13 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    07

    قل عني ما شئت فقد رحلت*** وأكذب فإن الكذب على الميت مباح ***حينما كنت حياء لا صوت يعلو زئيري وحينما ميت كثر النباح*****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  30. 42
    13 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    بعد السجون حاطهن بامريكا لكي ماحد يدري■اصلا واضح انه مجرم إطلاق صواريخ على ارضنا ووهددنا برشنا بكيماوي وقتل الكثير من الأبرياء بحربه للكويت صدام بعثي
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  31. 41
    13 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    عبدالله

    انتبهوا يا قراء الي داخل بمعرف ريما ت36 موش صاحبة المعرف هاذا قلم البهتان والكذب وكلمته اخوان واخونج ودواعش وغيرها مفضوح سارق المعرف ويكتب باسمها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 40
    13 أكتوبر, 2016 , 19:32 م
    عدد التعليقات:5601

    الرحااال

    الكثير من الشباب الي ماتعدى 25 سنه لايعلم من الماضي الا رضاعه وحليب..صدق من يعملون دعايه ل فلان انه كان حصن ل المجوس و غيره،لا يابابا الموضوع اكبر منك
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  33. 39
    13 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    حدث العاقل بما لا يعقل

    فان صدق فلا عقل له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 38
    13 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    قلم الحقيقه

    هذه الحركه من حركات مطايا وجحوش الأمريكان والصهاينة وعملائها في الشرق الأوسط الكبير
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  35. 37
    13 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    عبدالله

    الى ت 28 الى الله المشتكى كلامك مردود عليك باشد العبارات ولك مثله واكثر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 36
    13 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    إذا جت ادله عن صدام السفاح وجت أدلة عن الاخونج قعدو يتعذرون كذب كذب مايكذب هذه الأشياء إلا اللي يؤيده 😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 35
    13 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    عبدالله

    الله يرحمك يا صدام حسين ويعل مثواك الجنة كان زعيم عربي قوي ولو موجود طلع فضايحكم يا خنازير ايران ويهود امريكا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 34
    13 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    قلم الحقيقه

    كذب حتى السذج والضعوف والأطفال لا يصدقون هذه الكذبه صدام حسين أشرف من أن يكون كذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 33
    13 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    دحوم1

    الجمل اذا طاح كثرة سكاكينه
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  40. 32
    13 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    تشوفون صدام طاغية سفاح مجرم بكل المسميات وهذا اكبر دليل هو من حزب البعث يارب عذبه بما يستحق ■يمكن لو حي ماعلمنا بهذه السجون لكي يستمر بتعذيب شعبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 31
    13 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    سلطان

    والله انكم كذابين ومجرمين وارهابيين يالامريكان زي ما كذبتوا بقصة النووي ودخلتو العراق وقتلتوا مسلمينها خلاص ايها الخنازير النصارى ما عاد احد يصدقكم ال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 30
    13 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    في مثل شعبي

    يقول نبش في الماضي نقص في العقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 29
    13 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    بحر الظلمات

    قال وش مدريك إنها كذبة قال من كبرها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  44. 28
    13 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    الى الله المشتكى

    حسبي الله عليك ياصدام . واللي يكذبون الخبر نفسي بس يذوقوا من الويل اللي ذاقوه الكويتين عند اجتياح الكويت من تنكيل وتعذيب وقت وهتك الاعراض
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  45. 27
    13 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    كذب كيف داخل أمريكا ولا أحد يدري عن كل هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 26
    13 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    محب صدام حسين

    أقول يا الرحال خلك ***أبرك لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 25
    13 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    معشي الذيب

    قال وش دراك انها كذبه قال من كبرها - الاعلام الغربي يسيطر عليه الايرانيين واذنابهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 24
    13 أكتوبر, 2016 , 19:15 م
    عدد التعليقات:5601

    الرحااال

    وين الغريب في الموضوع !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 23
    13 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    كله كذب x كذب وملفق على الشهيد صدام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 22
    13 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    وشك وشك

    رحم الله الرئيس الشهيد صدام حسين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  51. 21
    13 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    أبو صالح

    إذا كان هذا الكلام صحيح مع انني اعتقد انه كذبه من كذبات امريكا فالّوم على الدوله التي سمحت ببناء ذلك السجن على أراضيها وأمريكا هي من تدان وتحاكم بذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 20
    13 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    مناضل

    كيف رئيس عراقي دوله يقوم بناء سجن في امريكا ومن يقوم بحراسته ومن هم المساجين كذبه كبيرة لتشوية صورة قائد عربي خانه شعبه وهاهم يدفعون خيانه!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 19
    13 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    هههههههههههه سجون في أمريكا ... ليه ؟؟؟ أمريكا غابه مالها سياده ؟؟؟ ... الله من الكذب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 18
    13 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    مناضل

    صحيفة ديلي نيوز معادية ونحن نعيش هذه الأيام الحرب الإعلامية وهي أشد وطأة من بعض الحروب العسكرية . صدام بطل وذهب تلى ربه وها هو العراق بعد صدام انظر !؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  55. 17
    13 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    مرعب المجوس و أذنابهم ، طبعاً أكيد مرعوبين من صورته المهيبه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  56. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    اﻹعﻻم الغربي الماسوني الصهيوني اﻹستعماري إذا أستفاد من شخص أو دولة سكت عنه ومدحه وبعد ما يموت الشخص أو تسقط الدوله يبيع الفضايح وهو مشارك فيها بطريقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    ياحي هالوجه اللي كله هيبه و شموخ ، وكل ما قيل عنه في هذا الخبر كذب وملفق ، للدرجة هذه الناس مغفله وش وديه لأمريكا ، الله يغفر له ويرحمه قاهر المجوس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    سعد

    كذبه زي الكيماوي ولكن الموثق سجن ابو غريب الي كان يدربون المليشيات فيه و عدم الانسانية من سجانين امريكان لم يحاكمو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    صرخة صمت

    خبر غير صادم مش غريبه ع هدام الي قتل ملايين من شعبه واحتل الكويت وجنوده دمرو وخربو واغتصبو هذا المجرم تاريخة حافل بالجرائم والقتل والتعذيب طاغيه سفاح
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  60. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    عبيد

    اكذب ثم اكذب هذة كلام كلاب الفرس الروافض بأمريكا كلام يدل على هشاشة عقولهم وفراغ الحكمة والعقل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    من اقوى الكذبات الي سمعتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    zoro

    الله يرحم الشهيد ابو عدي رحمة واسعه لا طالما كذبتم على الاحياء والاموات يا خنازير لن نصدقكم ... وبالنسبة لغوانتانامو هذا منتجع للسياح العرب والمسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  63. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    سعد

    ماهي بعيده عن صدام.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  65. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    ابو فايز

    من يصدق هذا الكلام فإنه لاعقل له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ياكذابين اللي كذبتوا وافتعلتوا أسباب لحرب العراق يعني مابتلفقون له كم تهمة ع الماشي يكفي توني بليد قبل شهر اعتذر وقال الحرب على العراق كانت بسبب كذبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    ابو فايز

    من يصدق هذا الكلام فإنه لاعقل له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    Mohammed

    اذا كان المتكلم مجنون فالسامع يكون عاقل والله إنكم كذابين ياكفرة يعني با لله تبغضني اصدق كفرة فجرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  69. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    محمد الدوسري

    كذبتوا ،، والله لو تقولون ايش ما تقولون يبقى صدام حسين من اعظم القادة العرب وجوده ارعبكم لذلك تخلصتوا منه ،، خطئه الوحيد دخوله الكويت بناءا على خططكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  70. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    مدمر

    الله يرحم صدام طلع لكم صوت بعد وفاته ،، انتم وامريكا اعداء الاسلام طز فيكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  71. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    اذا حظر الماء بطل التيمم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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