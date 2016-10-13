“نيويورك بوست” تكشف معلومات خطيرة لأول مرة عن صدام حسين !

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات خطيرة عن صدام حسين، حيث كشفت الستار عن قيامه ببناء سجن تحت الأرض في ولاية مانهاتن بأمريكا لتعذيب و إعدام المسجونين العراقيين و على مسافة غير بعيدة من منزل الدبلوماسي مايكل بلومبيرج والذي أصبح عمدة المدينة بعد ذلك، ذكرت مصادر خاصة للنيويورك بوست أن السجن مدفونا تحت الأرض حتى لايسمع صريخ المساجين و من غير نوافذ و أبواب غرفه مصفحة لدرجة يصعب اختراقها ويوجد به جميع أدوات التعذيب من الكهرباء و اسلاك النحاس للجلد و أدوات نزع الأظافر و الأصابع، ومن يتمكن من الهرب تصيبه قناصة السجن بسلاح الرايفل و يتم ترحيله فورا للعراق في بوكس لا يفتش ولا يفتح من خلال علاقات دبلوماسية و كان العاملين بالمكان من رجال مخابرات صدام شخصيا، بدأ عمل السجن عام 1973 و ظل يعمل حتى 2003 العام الذي مسك مايكل عمدة للمدينة. وتقول المصادر أن صدام عذب معتقليه في العديد من دول العالم بنفس الطريقة وله معتقلات عدة.
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تعليقات ( 71 )
ابوليلىقل وش دراك انها كذبه قال من كبرها
zoroريما انتي كويتية
zoroلعنة الله على نمر وخامنئي والعبادي والمالكي وسليماني وبشار وكل خونة الاسلام .. وضع العراق لا يسر مسلم موحد قتل ونهب وطائفية شيعية قذرة رحم الله صدام
↩🌟ريما Rima 🌟↩وش المصلحة أن يكذبون عن صدام الهالك لو حي نقول يمكن_____الطاغية يلحقه عاره حتى وهو ميت التاريخ لاينسى والادلة لاتمحى والحقيقة تظهر ولو بعد حين 😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩لو صدام اعتدى على تونس كان ماترحمت عليه ولادافعت عنه ترضى على غيرها الاعتداء ولا ترضى على ارضها😡❗
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمدلله أعدم السسسسسسسفاح صدام
↩🌟ريما Rima 🌟↩كذب مافيه حقوق إنسان ولاحيوان بالغرب يقتلون السود ولهم مدارس لحالهم وماياجرون لهم بالفندق والحيوان شف الفيديوهات تعذيب تطبخ وهي حية وسلخها وهي حيه
عدد التعليقات:2094
توووووونسيةلعنة الله على الإرهابي نمر النمر المفطوس تحت أقدام الأسود ورحم الله الشهيد البطل صدام حسين قاهر الفرس وعملائهم صدام لن تلد مثله ولادة خسر العرب السنة
.لن .عندنا ناس تنبح في لندن ودول ثانية وما قدرنا باي شكل تقدرب حولهم رغم المال والعلاقات والتعاون تجي تقول صدام عنده سجن ووين بامريكا والان دوبنا نسمع هههه
↩🌟ريما Rima 🌟↩إلا صدق لكن ماتبين تصدقين وش الفرق بين وضعه لسجون تحت الأرض وتعذيب شعبه وبين قتله لأطفال وشعب الكويت وأيضا اعتداءه على ارضنا🚀 واستشهد منا
الوجه و الوجه الاخركيف سمحت له امريكا حامية حقوق الانسان بذلك
عدد التعليقات:2094
توووووونسيةتبقى الأسود اسود والكلاب كلاب لن تفلحو في تشويه صورة الرمز البطل قاهر الفرس والأمريكان وعملائهم ابحثو عن كذبة تصدق يا اغبياء حي وميت البطل راعبكم
↩🌟ريما Rima 🌟↩وانا اشوف ترامب يقول كنت ضد غزو العراق اذا هذا السبب عندكم سجون تحت الأرض لصدام ليعذب شعبه ماتبيه يسقط الحمدلله اللي اعدموه 👋👋
.لن .هذا مستحييل لان الدستور الامريكي لا يسمح بهذا اصلا وسجن وحراس وين حنا في دول امريكا اللاتينية وين حقوق الانسان هيومن رايس عندهم هذا مجرد هرااااااء
عدد التعليقات:2094
توووووونسيةالي تحارب الشهيد من سنة 90 ساكتة على السجون السرية إلى 2003 ؟ حدث العقل بما يعقل ما يصدقهم كان الغبي واالجاهل
ابونادرقال إِيش دراك انها كذبه.... قال من كبرها... الظاهر كذب الرافضه بدأت تطبقه الديلي ميل
↩🌟ريما Rima 🌟↩اللي ينتقم ويهلك كل اعداءنا آمين
عدد التعليقات:2094
توووووونسيةكل الويلات التي تعيشها الآن الأمة العربية من ذنب الشهيد الي خانوه وتخلو عنه حتى الطفل لا يصدق أن السجون من 73 الى 2003 هههه يعني امريكا الي تحارب
↩🌟ريما Rima 🌟↩البعض مايصدقون الخبر لأنه ماجاء على هواهم 😡
عدد التعليقات:2094
توووووونسيةرحم الله شهيد العيد والحج الاكبر فشلو الكلاب في تشويه صورته يوم إعدامه ولازالو يحلمو بتشويهها لكن نحن نعلم أنكم كذابين ولا يمكن تمسو شعرة من بطولاته
↩🌟ريما Rima 🌟↩وعقبال هلاك القاعدة وداعش وكل ارهابي اخونجي □والله ينتقم من كل من يحارب الإسلام
عدد التعليقات:5601
الرحااالالشياطين كما وصفهم القرآن..لاترتاح ولا تستميل الا الى شياطين مثلهم..يحبون من كان يقتل ولا يحبون من يرحم..شياطين مياله لبعض..عساهم مع بعض الى جهنم
↩🌟ريما Rima 🌟↩عقبال اعدام العبادي والمالكي والحشد الشيعي وسليماني والصدر والخميني ونجاد وروحاني والسيستاني والحرس الثوري وبشار 🐭و عبدالحوثي وعفاش ونصر الآت 👋👋
مباركوين تونسيه تترحم عليه الاكيد انه ارتكب فضاعات بحق شعبه وهجر الملايين وموقفه من الخليج خيانة لكن الخبر غ منطقي مع ف سوابق لامريكا بالتنسيق مع الانظمه
رحمهصدام مجرم مجرم مجرم ل*** المجرم ومن يترحم عليه اهبل
↩🌟ريما Rima 🌟↩بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين صدام السسسسسسسسسسفاح والقذافي السسسسسسسسسسفاح لقو مصيرهم الذي يستحقونه سوو مجازر
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمدلله اللي هلك صدام حسين فضل من الله سبحانة فالله الحمد وله الشكر💃
↩🌟ريما Rima 🌟↩صدام حسين سسسسسسسسسسفاح
07قل عني ما شئت فقد رحلت*** وأكذب فإن الكذب على الميت مباح ***حينما كنت حياء لا صوت يعلو زئيري وحينما ميت كثر النباح*****
↩🌟ريما Rima 🌟↩بعد السجون حاطهن بامريكا لكي ماحد يدري■اصلا واضح انه مجرم إطلاق صواريخ على ارضنا ووهددنا برشنا بكيماوي وقتل الكثير من الأبرياء بحربه للكويت صدام بعثي
عبداللهانتبهوا يا قراء الي داخل بمعرف ريما ت36 موش صاحبة المعرف هاذا قلم البهتان والكذب وكلمته اخوان واخونج ودواعش وغيرها مفضوح سارق المعرف ويكتب باسمها
عدد التعليقات:5601
الرحااالالكثير من الشباب الي ماتعدى 25 سنه لايعلم من الماضي الا رضاعه وحليب..صدق من يعملون دعايه ل فلان انه كان حصن ل المجوس و غيره،لا يابابا الموضوع اكبر منك
حدث العاقل بما لا يعقلفان صدق فلا عقل له
قلم الحقيقههذه الحركه من حركات مطايا وجحوش الأمريكان والصهاينة وعملائها في الشرق الأوسط الكبير
عبداللهالى ت 28 الى الله المشتكى كلامك مردود عليك باشد العبارات ولك مثله واكثر
↩🌟ريما Rima 🌟↩إذا جت ادله عن صدام السفاح وجت أدلة عن الاخونج قعدو يتعذرون كذب كذب مايكذب هذه الأشياء إلا اللي يؤيده 😡
عبداللهالله يرحمك يا صدام حسين ويعل مثواك الجنة كان زعيم عربي قوي ولو موجود طلع فضايحكم يا خنازير ايران ويهود امريكا
قلم الحقيقهكذب حتى السذج والضعوف والأطفال لا يصدقون هذه الكذبه صدام حسين أشرف من أن يكون كذلك
دحوم1الجمل اذا طاح كثرة سكاكينه
↩🌟ريما Rima 🌟↩تشوفون صدام طاغية سفاح مجرم بكل المسميات وهذا اكبر دليل هو من حزب البعث يارب عذبه بما يستحق ■يمكن لو حي ماعلمنا بهذه السجون لكي يستمر بتعذيب شعبه
سلطانوالله انكم كذابين ومجرمين وارهابيين يالامريكان زي ما كذبتوا بقصة النووي ودخلتو العراق وقتلتوا مسلمينها خلاص ايها الخنازير النصارى ما عاد احد يصدقكم ال
في مثل شعبييقول نبش في الماضي نقص في العقل
بحر الظلماتقال وش مدريك إنها كذبة قال من كبرها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الى الله المشتكىحسبي الله عليك ياصدام . واللي يكذبون الخبر نفسي بس يذوقوا من الويل اللي ذاقوه الكويتين عند اجتياح الكويت من تنكيل وتعذيب وقت وهتك الاعراض
محب صدام حسينأقول يا الرحال خلك ***أبرك لك
معشي الذيبقال وش دراك انها كذبه قال من كبرها - الاعلام الغربي يسيطر عليه الايرانيين واذنابهم
عدد التعليقات:5601
الرحااالوين الغريب في الموضوع !!!!
❤️ محب صدام حسين ❤️كله كذب x كذب وملفق على الشهيد صدام
وشك وشكرحم الله الرئيس الشهيد صدام حسين
أبو صالحإذا كان هذا الكلام صحيح مع انني اعتقد انه كذبه من كذبات امريكا فالّوم على الدوله التي سمحت ببناء ذلك السجن على أراضيها وأمريكا هي من تدان وتحاكم بذلك
مناضلكيف رئيس عراقي دوله يقوم بناء سجن في امريكا ومن يقوم بحراسته ومن هم المساجين كذبه كبيرة لتشوية صورة قائد عربي خانه شعبه وهاهم يدفعون خيانه!
مناضلصحيفة ديلي نيوز معادية ونحن نعيش هذه الأيام الحرب الإعلامية وهي أشد وطأة من بعض الحروب العسكرية . صدام بطل وذهب تلى ربه وها هو العراق بعد صدام انظر !؟
❤️ محب صدام حسين ❤️مرعب المجوس و أذنابهم ، طبعاً أكيد مرعوبين من صورته المهيبه
❤️ محب صدام حسين ❤️ياحي هالوجه اللي كله هيبه و شموخ ، وكل ما قيل عنه في هذا الخبر كذب وملفق ، للدرجة هذه الناس مغفله وش وديه لأمريكا ، الله يغفر له ويرحمه قاهر المجوس
سعدكذبه زي الكيماوي ولكن الموثق سجن ابو غريب الي كان يدربون المليشيات فيه و عدم الانسانية من سجانين امريكان لم يحاكمو
صرخة صمتخبر غير صادم مش غريبه ع هدام الي قتل ملايين من شعبه واحتل الكويت وجنوده دمرو وخربو واغتصبو هذا المجرم تاريخة حافل بالجرائم والقتل والتعذيب طاغيه سفاح
عبيداكذب ثم اكذب هذة كلام كلاب الفرس الروافض بأمريكا كلام يدل على هشاشة عقولهم وفراغ الحكمة والعقل
zoroالله يرحم الشهيد ابو عدي رحمة واسعه لا طالما كذبتم على الاحياء والاموات يا خنازير لن نصدقكم ... وبالنسبة لغوانتانامو هذا منتجع للسياح العرب والمسلمين
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
سعدماهي بعيده عن صدام.
ابو فايزمن يصدق هذا الكلام فإنه لاعقل له
💎⭐️عهود⭐️💎ياكذابين اللي كذبتوا وافتعلتوا أسباب لحرب العراق يعني مابتلفقون له كم تهمة ع الماشي يكفي توني بليد قبل شهر اعتذر وقال الحرب على العراق كانت بسبب كذبة
ابو فايزمن يصدق هذا الكلام فإنه لاعقل له
Mohammedاذا كان المتكلم مجنون فالسامع يكون عاقل والله إنكم كذابين ياكفرة يعني با لله تبغضني اصدق كفرة فجرة
محمد الدوسريكذبتوا ،، والله لو تقولون ايش ما تقولون يبقى صدام حسين من اعظم القادة العرب وجوده ارعبكم لذلك تخلصتوا منه ،، خطئه الوحيد دخوله الكويت بناءا على خططكم
مدمرالله يرحم صدام طلع لكم صوت بعد وفاته ،، انتم وامريكا اعداء الاسلام طز فيكم