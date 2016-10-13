بالفيديو: محكمة بريطانية تدين مسلم متزوج استدرج فتاة قاصر 12 عاماً ليمارس معها علاقة محرمة في فندق

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن قيام رجل مسلم متزوج يدعى محمد حسين في مدينة بروملي البريطانية بالتعرف على قاصر 12 عاما و حاول ان يمارس معها علاقة محرمة معها بفندق بالمدينة بعد ان راسلها لفترة على أحد مواقع التواصل لاختيار حبيب أو حبيبة.

وقالت الديلي ميل إنه دارت بين الفتاة والشاب المسلم محادثة كتابية حيث بدأت بالتعرف عليها كفتاة تبلغ من العمر 18 عاما تبحث عن حبيب سألها ان كانت عذراء أجابته بأنها لم تجرب من قبل وسألته ان كانت العلاقة مؤلمة أجاب بأنها مؤلمة فقط لأول مرة، وسألها عن إمكانية مقابلتها و ممارسة علاقة معها ثم الذهاب للسينما والتسوق فوافقت ولكنها أخبرته بأن عمرها 12 عاماً فقط فصُدم وقال انه سينتظهرها حتى تكمل ال 18، وقال يمكن ان نجرب، واتفقا على المقابلة بأحد الفنادق.

وعند وصول الشاب فوجئ بفردين من جماعة اختصاصها اصطياد مستدرجي القصر لمثل تلك العلاقات وعندما واجهوه بالتهمة أنكر انه كان يعرف عمرها الحقيقي، و أنه لو كان يعلم لأرسلها لمنزلها فورا و تم إبلاغ الشرطة و ضبط معه منشطات و عدد 11 واقي ذكوري و مزلق و اسبراي لزيادة الوقت، و حول لمحكمة اينر كراون حيث وجد مذنبا لعلمه مسبقا بأنها قاصر، إلا أنه انكر قائلا انا مسلم لا أكذب.