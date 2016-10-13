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بالفيديو: محكمة بريطانية تدين مسلم متزوج استدرج فتاة قاصر 12 عاماً ليمارس معها علاقة محرمة في فندق

13 أكتوبر, 2016 , 18:53 م
بالفيديو: محكمة بريطانية تدين مسلم متزوج استدرج فتاة قاصر 12 عاماً ليمارس معها علاقة محرمة في فندق
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن قيام رجل مسلم متزوج يدعى محمد حسين في مدينة بروملي البريطانية بالتعرف على قاصر 12 عاما و حاول ان يمارس معها علاقة محرمة معها بفندق بالمدينة بعد ان راسلها لفترة على أحد مواقع التواصل لاختيار حبيب أو حبيبة.

وقالت الديلي ميل إنه دارت بين الفتاة والشاب المسلم محادثة كتابية حيث بدأت بالتعرف عليها كفتاة تبلغ من العمر 18 عاما تبحث عن حبيب سألها ان كانت عذراء أجابته بأنها لم تجرب من قبل وسألته ان كانت العلاقة مؤلمة أجاب بأنها مؤلمة فقط لأول مرة، وسألها عن إمكانية مقابلتها و ممارسة علاقة معها ثم الذهاب للسينما والتسوق فوافقت ولكنها أخبرته بأن عمرها 12 عاماً فقط فصُدم وقال انه سينتظهرها حتى تكمل ال 18، وقال يمكن ان نجرب، واتفقا على المقابلة بأحد الفنادق.

وعند وصول الشاب فوجئ بفردين من جماعة اختصاصها اصطياد مستدرجي القصر لمثل تلك العلاقات وعندما واجهوه بالتهمة أنكر انه كان يعرف عمرها الحقيقي، و أنه لو كان يعلم لأرسلها لمنزلها فورا و تم إبلاغ الشرطة و ضبط معه منشطات و عدد 11 واقي ذكوري و مزلق و اسبراي لزيادة الوقت، و حول لمحكمة اينر كراون حيث وجد مذنبا لعلمه مسبقا بأنها قاصر، إلا أنه انكر قائلا انا مسلم لا أكذب.

Caught: Married butcher Mohammed Hussein was met by members of a paedophile hunting group instead of 'Gemma', 12

Hussein claimed he had not planned to have sex with the 'girl' and when questioned said 'I am a Muslim, I never lie'

Hussein claimed he had not planned to have sex with the 'girl' and when questioned said 'I am a Muslim, I never lie'

The married man had arranged to meet the 'girl' at the Bromley Court Hotel (pictured)

The 30-year-old arrived at their meeting with a rucksack containing Viagra pills, five condoms, 11 silk lubricant sachets and sex-prolonging delay spray

The 30-year-old arrived at their meeting with a rucksack containing Viagra pills, five condoms, 11 silk lubricant sachets and sex-prolonging delay spray

Hussein was caught by the group 'Internet Interceptor' and they described him as a 'compulsive liar' who 'smirked and laughed' throughout his trial 



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    دحوم1

    كم يعاني المسلمين في ديار اليهود والنصارى ويكاد بهم وتلفيق التهم والبهتان بهم لانه مسلم يريدون تشويه صورة المسلمين اللهم صلى وسلم على نبينا محمد
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  2. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    جنوبيه *

    وووجع. قهرني.
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  3. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 19:22 م
    عدد التعليقات:5601

    الرحااال

    يا بريطانيا..يا العالم ..والله هناك احاديث مزوره ليست من اقوال رسول الرحمه..الفوها المخالفون و تبعوها الغاوون..الفت الاف الاحاديث كلها من شخص واحد
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  4. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    عابد سالم

    صديق .. هذا مافي سيم سيم باكستان .
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  5. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    ت😢

    الاسلام من اتبع سنه الله ورسوله الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به شوهتو الاسلام ارجعوا الي سيره محمد صَل الله عليه وسلم ويعرفون الاسلام
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  6. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    ت😢

    يعتز لان العزة بالإسلام الحقيقي كذا شوهت الصوره أمامهم يارب لا تبلانا
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  7. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    سلمان البقمي

    الإسلام برئ من هذا المنحرف وأمثاله.. وحتى لو كان صادقا لا يعرف إنها قاصر فهذة معصية تهون عند معصية الزنا وارتكاب المحرم..
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  8. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    اذا هي على الديانه فمسيحي من بلادهم افتعل الفاحشه ب٢٠ طفل قاصر مصري و١٠ اطفال مغاربه وغيرهم كثر وتم سجنه فقط فماكل من ادعى الاسلام مسلم
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  9. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    ت😢

    ياخساره يامسلمين هم يسون ع دينهم الغرب ولا ياخذون من دينكم شي وحنا مانخلي شي ونقول مسلمين الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاك به من تبع سنة الله ورسوله
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  10. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    مفقود

    مشكلة المسلمين انهم يعتقدون ان المرأة خلقت لمتعة الرجل فقط, متى نطور نظرتنا ومعتقدنا البالي
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  11. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    جنوبيه *

    كله كوم ولما قال انا مسلم لااكذب كوم ثاني تكفون ربوه قاصر ****حسبي الله عليك اصلان الحرام لاتقرب منه يامسلم بالي تخاف الله
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  12. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    سعد

    اعدموووووووه
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