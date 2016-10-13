بالفيديو.. أب يقتل طفله بالخطأ بسبب تعثره في أحد المولات التجارية

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يتسبب في وفاة ابنه الذي كان يسير معه في أحد الأسواق التجارية “مول تجاري” في بلد آسيوي.

وأظهر المقطع المنشور على موقع “يوتيوب” سقوط الأب على ابنه بعد أن تعثر الأب ما أدى إلى كسر عنق الطفل الذي لم تتحمل عظامه الصغيرة سقطة الأب عليه.