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بالفيديو.. أب يقتل طفله بالخطأ بسبب تعثره في أحد المولات التجارية

13 أكتوبر, 2016 , 19:26 م
بالفيديو.. أب يقتل طفله بالخطأ بسبب تعثره في أحد المولات التجارية
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يتسبب في وفاة ابنه الذي كان يسير معه في أحد الأسواق التجارية “مول تجاري” في بلد آسيوي.

وأظهر المقطع المنشور على موقع “يوتيوب” سقوط الأب على ابنه بعد أن تعثر الأب ما أدى إلى كسر عنق الطفل الذي لم تتحمل عظامه الصغيرة سقطة الأب عليه.



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    راعي الاوله

    بعض خشوم الرعابيب ودك تاكلها اكل من حلوها
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  2. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    الحين خلونا من هذا الاسيوي

    اردوغان وينه ؟؟؟؟؟؟؟؟
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  3. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    ***ماسك الورع وراه وكانه قطو ويسحب فيه
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  4. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    جنوبيه *

    يا حياتي. الله يعينك حرقه قلب يارب لطفك. وو الطفل يمشي ورى ابوه شي طبيعي ان والامان كله بيد ابوه مادرى انه بيقضي عليه 💔
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  5. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    العويد

    يومه نسأل الله السلامة
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