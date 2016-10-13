شاهد .. لحظة مقتل إيراني يحارب في سوريا وهو يوثق فيديو لأهله

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر مقطع فيديو قالوا إنه لمقاتل إبراني يقاتل في سوريا بجانب قوات النظام السوري .

حيث بيَّن الفيديو الشخص الإيراني و هو يوجه رسالة ليطمئن أهله في إيران و فجأة تأتيه رصاصة تقتله في الحال قبل أن يكمل رسالته .