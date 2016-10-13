شاهد .. لحظة مقتل إيراني يحارب في سوريا وهو يوثق فيديو لأهله

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر مقطع فيديو قالوا إنه لمقاتل إبراني يقاتل في سوريا بجانب قوات النظام السوري .
حيث بيَّن الفيديو الشخص الإيراني و هو يوجه رسالة ليطمئن أهله في إيران و فجأة تأتيه رصاصة تقتله في الحال قبل أن يكمل رسالته .
تعليقات ( 12 )
عدد التعليقات:2094
توووووونسيةلن تمرو ولن تفلحو با مجوس ويا عملائهم ستبقى أرض الشام عربية ولا غير عربية أن شاء الله أهلك اطمنو عليك وأنكم مهزومين لا ماحالة
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصرينصر الله السنة الإسلام الحق ولعن الله الخميني المجوسي القذر ومن هم على مذهبه عبدة القبور والحسينيات أبناء عاشوراء ليلة المجهولين يزورون كر وبلاء
❤️ محب صدام حسين ❤️الى قلم الحقيقة والرخمه والرخاااال مانصحكم بمشاهدة مقطع الفيديو
سلملمولله الحمد والمنه تطمنوا عليه اهله هههههههههه😂😂
عدد التعليقات:11517
برق الحرم((((((( نهاية حتمية ومتوقعه ......لحمار يهود ))))))
حكيموما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
محب الصالحينيارب اهد ظال المسلمين يقول الحمد لله وهو ع ظلال احمدوا الله علی نعمة العقل حجر وزاح نحمد الله ونشكره
سلمان البقميتسلم يمين القناص اللي رماه.. عز الله إنها في الرأس.. الحمد الله هذا خنزير وهلك.. البقية بإذن الله نفس المصير
المتنبيإلى جهنم وبئس المصير اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا
وشك وشككلب ومات