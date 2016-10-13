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شاهد .. لحظة مقتل إيراني يحارب في سوريا وهو يوثق فيديو لأهله

13 أكتوبر, 2016 , 19:41 م
شاهد .. لحظة مقتل إيراني يحارب في سوريا وهو يوثق فيديو لأهله
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صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر مقطع فيديو قالوا إنه لمقاتل إبراني يقاتل في سوريا بجانب قوات النظام السوري .

حيث بيَّن الفيديو الشخص الإيراني و هو يوجه رسالة ليطمئن أهله في إيران و فجأة تأتيه رصاصة تقتله في الحال قبل أن يكمل رسالته .



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 20:00 م
    عدد التعليقات:2094

    توووووونسية

    لن تمرو ولن تفلحو با مجوس ويا عملائهم ستبقى أرض الشام عربية ولا غير عربية أن شاء الله أهلك اطمنو عليك وأنكم مهزومين لا ماحالة
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  2. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    نصر الله السنة الإسلام الحق ولعن الله الخميني المجوسي القذر ومن هم على مذهبه عبدة القبور والحسينيات أبناء عاشوراء ليلة المجهولين يزورون كر وبلاء
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  3. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الى قلم الحقيقة والرخمه والرخاااال مانصحكم بمشاهدة مقطع الفيديو
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  4. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    كفوووووو. كلب و فطس. ياليت فيه مقطع كامل ابي اشف روحه تطلع و الدم يطلع من فمه وخشمه شعور لا يوصف
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  5. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    سلملم

    ولله الحمد والمنه تطمنوا عليه اهله هههههههههه😂😂
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  6. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 19:51 م
    عدد التعليقات:11517

    برق الحرم

    ((((((( نهاية حتمية ومتوقعه ......لحمار يهود ))))))
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  7. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    كفوووووو. كلب و فطس. ياليت فيه مقطع كامل ابي اشف روحه تطلع و الدم يطلع من فمه وخشمه شعور لا يوصف
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  8. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    حكيم

    وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
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  9. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    محب الصالحين

    يارب اهد ظال المسلمين يقول الحمد لله وهو ع ظلال احمدوا الله علی نعمة العقل حجر وزاح نحمد الله ونشكره
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  10. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    سلمان البقمي

    تسلم يمين القناص اللي رماه.. عز الله إنها في الرأس.. الحمد الله هذا خنزير وهلك.. البقية بإذن الله نفس المصير
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  11. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    المتنبي

    إلى جهنم وبئس المصير اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا
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  12. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    وشك وشك

    كلب ومات
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