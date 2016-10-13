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بالفيديو.. دخل حسينية للشيعة فسخر منهم وأخذ “وجبة” وتباكى على الحسين !

13 أكتوبر, 2016 , 19:49 م
بالفيديو.. دخل حسينية للشيعة فسخر منهم وأخذ “وجبة” وتباكى على الحسين !
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صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو على مواقع “السوشيال ميديا” أحد الاشخاص أثناء تواجده بداخل إحدى الحسينيات في احتفال الشيعة بيوم عاشوراء وهو “يتباكى” حزناً على مقتل الحسين بن علي، رضي الله عنهما.

وبدا هذا الشخص غير مهتماً على الإطلاق بالبكاء أو الأناشيد التي كان الآخرين ينشدونها، بل أوضح الفيديو أنه حضر من أجل الحصول على وجبة والتظاهر بسخرية من الخرافات التي يعتقدها بعض الشيعة في يوم عاشوراء.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    العويد

    قتلوا الحسين وتباكوا عليه
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  2. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    زمن الذكريات

    الحمد لله على نعمه الاسلام اهي فرصه اكل ببلاش ضحك على الهبل اللي عنده
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  3. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    شيهانة💤💧

    😅😂هذا بالضبط مثل اللي يحضرون للمناسبات عشان الأكل🌮🍔🎂🍹اللي يشوفهم يحسبهم حاضرين عشان يوجبون وهم ف ذمتي ماجابوا خبر المناسبة😛
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  4. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    معالج نفسي

    مريض المرصد أين أنت ؟؟؟؟؟؟ هههههههه😂😂
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  5. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    زمن الذكريات

    الحمد لله على نعمه الاسلام اهي فرصه اكل ببلاش ضحك على الهبل اللي عنده
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  6. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    مبارك

    يشبه ***قــ السابق
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  7. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    بتوعين الرز ماكلينها ولعه
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  8. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    أبو صالح

    هههههههههه
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