بالفيديو.. دخل حسينية للشيعة فسخر منهم وأخذ “وجبة” وتباكى على الحسين !

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو على مواقع “السوشيال ميديا” أحد الاشخاص أثناء تواجده بداخل إحدى الحسينيات في احتفال الشيعة بيوم عاشوراء وهو “يتباكى” حزناً على مقتل الحسين بن علي، رضي الله عنهما.

وبدا هذا الشخص غير مهتماً على الإطلاق بالبكاء أو الأناشيد التي كان الآخرين ينشدونها، بل أوضح الفيديو أنه حضر من أجل الحصول على وجبة والتظاهر بسخرية من الخرافات التي يعتقدها بعض الشيعة في يوم عاشوراء.