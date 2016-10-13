الجبير يوجه رسالة هامة لإيران

صحيفة المرصد : طالب وزير الخارجية عادل الجبير إيران بعدم التدخل في شؤون الدول وعدم إثارة المذهبية والطائفية والقلاقل, مبيناً أن المشكلة في العراق هي طائفية، جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية دول الخليج وتركيا.

وأضاف الجبير: “مشاركة كل الأطياف العراقية في القرار مفقودة والحشد الشعبي ميليشيا طائفية تنتمي لإيران” مشيراً إلى أنه تم بحث التدخلات الإيرانية في دول المنطقة والطائفية في العراق, والتجارة الحرة بين تركيا ودول الخليج.

من جهته قال وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو إن الوضع في سوريا يرثى له، مؤكدا أنه يجب على روسيا أن تقوم بدور إيجابي في حلب مضيفا: “من المهم أن نكافح جميع أنواع الإرهاب” و قدم أوغلو شكره لدول الخليج على دعمها تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشل فيها موضحا أن تطبيع تركيا علاقاتها مع روسيا لا يعني تغيير مواقفها من سوريا والأسد, مطالباً إيران أن تقوم بدور إيجابي بدون مذهبية, متمنياً أن يعود الاستقرار لليمن, وأن يقوم أهل الموصل بتحرير مدينتهم بأنفسهم من داعش.