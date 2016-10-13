العثور على جثة سعودي بشقته في مصر عليها آثار ضرب وخنق !

صحيفة المرصد: عثرت أجهزة الأمن المصرية على جثة سعودي مقتولاً في شقته بمنطقة الهرم، وعليها آثار خنق وضرب، بينما يكثف الأمن جهوده لكشف ملابسات الحادث.
وكان اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة قد تلقى بلاغاً من سكان إحدى البنايات في منطقة الهرم بالجيزة، جنوب القاهرة، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وهي شقة تابعة لمواطن سعودي، وفور وصول رجال الأمن للشقة ومداهمتها تم العثور على جثة السعودي ويدعى ابراهيم بن خليل (47 عاماً)، متحللة وعليها آثار ضرب وخنق بالرقبة، وتنبعث منها رائحة كريهة تشير لوقوع الحادث منذ ما يقرب من 3 أسابيع، بحسب “العربية.نت”.
وعلى الفور، قرر مدير أمن الجيزة تشكيل فريق بحث لاستدعاء واستجواب سكان البناية والمترددين عليها، والتعرف على علاقات المجني عليه ودائرة معارفه وأصدقائه.
كما قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وأمرت المباحث بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم لجهات التحقيق.
تعليقات ( 27 )
صريحالله يرحمة ويش اللي دفعة يسافر الى اخس بلد على وجهة الارض من ناحية الخوف والقتل والله العطيم انهم لو دفو لي 300000 يعلم اني ما اروح يا ناس القتل هناك
سعدكلن حاقد على السعودي !!!!!!!!
فتى الجبل 1سافرت لمصر في عام 2009 امن وامان واحترام وكل واحد في حاله ومااحد يتعرض لك بسوء او تسمع كلمه نابيه علبك!!ايام مبارك كانت خير وبركه ورخص في كل شئ!الا ال
محمدموقع بريطاني: السيسي في مأزق اقتصادي حاد فلا فائدة مع القروض أو الاصلاحات السياسية؟؟ الله لا يردك يا سيسي طعنت السعودية الخليج والعرب بالظهر علشان اير
خالدوين قلم الكذب قلم السيسي الي قاعد يكتب ويدافع عن مصر والسيسي في الوقت الي قاعدين المصريين يسبون فينا وفي بلدنا باعلامهم نطالب المباحث الاكترونية بمتاب
عدد التعليقات:1
بدورالله يرحمه لاحول ولا قوة الا بالله
محمد الشريفاللهم صل على محمد وال محمد
صبحيمصر خلاص بعد مرسي ماتسواش حاكه
أبو عبد الرحمنوالله اني سافرت مصر شهر كامل والله أمن وأمان ولا أحد تغرض لي بس اللي يروح في أماكن مشبوهة هذا ذنبه حتى لو كان في وطنه
عبدالله التميميالجرائم منتشرة في مصر بشكل فظيع وهذا نتيجة قلة الدين والفقر والبطالة الناس تاكل في بعضها هناك الله يجنب الشعب المصري الفتن ويتولاهم من يخاف ربه فيهم
فارس الزهرانيمصر رجعت للعصور الوسطى ولسا
فارس الزهرانيمصر رجعت للعصور الوسطى ولسا
فارس الزهرانيمصر في ضل الحكم الجبري صعبه واللي عنده شوية عقل يسوي اكس على مصر نظرا لخطورت الاوضاع واستهدافنا كمواطنين واللي وده يسافر فعليه بمكه والمدينه وبلاشي مص
فارس الزهرانيكنت اقول الشاويش والاربعين حرامي اما الأن اقول الشاويش والثمانين مليون حرامي وش اللي بمصر للمواطن كل فتره وجريمة قتل سعودي
جنوبيه *الله المستعان مالقيت غير. مصر تروحها اصغرهم يلعب باكبرنا من مخهم ودهائهم وذكائهم وال***
ابوخالد الدمامحذاري من المجرمين المصريين يا أصحاب الشقق التمليك هناك ، فيهم اجرام غير طبيعي ، يجي يسرق واذا واجه مقاومه يقتل وفي النهايه سجن خمس سنوات ويطلع
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريفي جمهورية العسكر القتيل والقاتل معروف مسبقا بكره يخرجون إحد من سجون الاحتلال ويتهمونه جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية
ابن السعوديةسافرت إلى بلدان كثيرة ولم أفكر ولو للحظة أن أسافر إلى مصر . رحم الله الميت وغفر له .
مواطنهههههههههههه ومن الغبي الذي يذهب لدوله ناكره للجميل ياناس افهمو وعو كسف تثقون في شعب يتهجم يومياً على السعودية !!!!؟
دحوم1اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عليه وسلم
بلحه في ورطهوالقادم أشد ذهول ... درس لربعنا اللي رايحين جايين على بلدان فاشله ومنتهيه أمنياً وإقتصادياً وسياسياً ... يعني بلدان تحتضر ومنتهيه تماماً
أنصح عدم الذهاب لمصر فالأمن فيها غير مستقر والحاقدين كثرمع احترامي وماحد يزعل مني لكن مين الاهبل المغفل اللي يروح مصر !! ؟؟
بطيحان بطح مكاريمواطن ولكن ــــــــ يبدوا ان جواز سفرك منتهي وعليك مخالفات لاتستطيع تجديده لذلك اقترحت منع السفر --- اذا مره عاشق للسفر عندك البحرين ولأمارات بالبطاقه
فهدالله يرحمه ولكن احد يروح مصر ؟؟
سلمان البقميرحم الله الفقيد.. وغفر له. انصح نفسي وكل الاخوة.. بالوقت الحالي غلطان ثم غلطان ثم غلطان ومخاطر بنفسه من يسافر إلى مصر. لن تسلم من قتل أو سرقة أو نصب
Nouraالله المستعان 💔 سعودي يفكر كل الناس ميته فيه
مواطن ولكن ،،،،يجب ان يمنع السفر الى مصر لو لفتره معينه لكي ينظر بالوضع القائم