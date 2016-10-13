العثور على جثة سعودي بشقته في مصر عليها آثار ضرب وخنق !

صحيفة المرصد: عثرت أجهزة الأمن المصرية على جثة سعودي مقتولاً في شقته بمنطقة الهرم، وعليها آثار خنق وضرب، بينما يكثف الأمن جهوده لكشف ملابسات الحادث.

وكان اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة قد تلقى بلاغاً من سكان إحدى البنايات في منطقة الهرم بالجيزة، جنوب القاهرة، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وهي شقة تابعة لمواطن سعودي، وفور وصول رجال الأمن للشقة ومداهمتها تم العثور على جثة السعودي ويدعى ابراهيم بن خليل (47 عاماً)، متحللة وعليها آثار ضرب وخنق بالرقبة، وتنبعث منها رائحة كريهة تشير لوقوع الحادث منذ ما يقرب من 3 أسابيع، بحسب “العربية.نت”.

وعلى الفور، قرر مدير أمن الجيزة تشكيل فريق بحث لاستدعاء واستجواب سكان البناية والمترددين عليها، والتعرف على علاقات المجني عليه ودائرة معارفه وأصدقائه.

كما قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وأمرت المباحث بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم لجهات التحقيق.