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تعرف على سبب خلع “أوباما” لخاتمه عند مصافحة الجماهير؟ – فيديو

13 أكتوبر, 2016 , 20:21 م
تعرف على سبب خلع “أوباما” لخاتمه عند مصافحة الجماهير؟ – فيديو
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صحيفة المرصد : لُوحِظَ على الرئيس الأميركي باراك أوباما، عند اقترابه من جماهير احتشدت الثلاثاء في مطار “جريتسبورو” بولاية نورث كارولينا، بعد أن أمضى معظم يومه في فعاليات انتخابية داعمة للديمقراطية هيلاري كلينتون، أنه يخلع خلع خاتمه ويضعه في جيبه.

ويبدو أن الخاتم “ثمين” معنويا وماديا لدى أوباما ما يجعله يتخوف أن تمتد إليه يد لص في لحظة انسجام بين الرئيس وشعبه.

وفي أواخر مايو الماضي، وعندما كان الرئيس الأميركي يزور هانوي عاصمة فيتنام، رغب في تناول طبق شعبي شهير هناك قيل إن كلفته لا تزيد عن 6 دولارات، وبعد الطعام خرج أوباما للرد على تحية الجماهير التي تدفقت للترحيب به ومصافحته، وبادلها الرئيس أوباما التحية وأصر على مصافحة المحتشدين، ولكن ذلك لم يمنع رئيس أقوى دولة في العالم من الاحتياط والحذر، فخلع خاتم زواجه من إصبعه ودسه في جيبه خوفاً من نشله من قبل المصافحين.

و”الخاتم” نفسه كان مثار جدل كبير في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2008 عندما تداولت وسائل إعلام أميركية صورة للخاتم ومنقوش عليه “لا إله إلا الله” باللغة العربية، لكن الحقيقة أن زوجته ميشال روبنسون قد أهدته إليه ووضعته في إصبعه بمناسبة زفافهما عام 1992.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    رحمه

    لمصلحه طبعا لان يكون هو وزير خارجيه هيلاري
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  2. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    صرخة صمت

    اوباما كيف يسرقونك وانت محاط بالحرس وفيه احد يجرئ ان يسرق رئيس دوله ، هو مثل ماذكر مابغاهم يشفون النقش اتوقع ذالك
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  3. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    زمان الصمت

    خاتم عليه كتابة الشهاده ... ماهذا الهراء ؟؟؟ وهو قبل كم يوم وهو لابس قبعة اليهود فوق راسه في القدس عند حضوره لتشييع جيفة السفاح بيريز
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  4. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    جعفر

    ضننت علق فية اكل
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