موقع بريطاني: السيسي في مأزق اقتصادي حاد فلا فائدة مع القروض أو الاصلاحات السياسية

صحيفة المرصد:“ما لم تتطور فكرة الرأسمالية المصرية ويتم إنهاء المرحلة الحالية من المحسوبية ليصبح الاقتصاد نموذجا يستند إلى تراكم التنافسية، وبدون هذا لا يمكن لأي قدر من القروض أو الإصلاحات السياسية أن تحل مشاكل الاقتصاد المصري”، هكذا وصف موقع “أوبن ديموكراسي” المشهد الاقتصادي في مصر اليوم.
وأوضح الموقع البريطاني في تقرير وفقاً لموقع “وطن” أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بأزمة حادة، خاصة في ظل تراجع مصادر الدخل التقليدية للعملة الصعبة، مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، وعدم وجود تصدير للنفط والغاز مما تسبب في أزمة حادة بالعملة الأجنبية. كما انخفض الجنيه المصري بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي؛ وقد بلغ الفرق بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء 32%، والذي دفع بدوره البلاد إلى دوامة من التضخم.
ولفت الموقع البريطاني إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أهدر مبالغ هائلة من المساعدات الواردة من دول الخليج ولم يوظفها في مشاريع البنية التحتية الضخمة بل استخدمها في مشاريع المردود الاقتصادي المشكوك فيها. فضلا عن التوسع الفاشل لقناة السويس وكذلك صفقات الأسلحة الضخمة عديمة الفائدة، ووضع مصر أصبح اعتبارا من 2015 رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم. وفي استجابة لهذه الأزمة، لجأ النظام المصري إلى عدد من الحلول التي تتراوح بين الخطورة والعبثية.
فعلى سبيل المثال، كان مؤخرا حل سخيف مثل الدعوة التي وجهها الرئيس السيسي لجمع الأموال من خلال التبرع بالفكة الناتجة من المعاملات المصرفية.
واستطرد أوبن ديموكراسي أنه من ناحية أخرى، بدأت الحكومة في تنفيذ نظام ضريبة القيمة المضافة، وهو شكل رجعي من الضرائب، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم، ويؤثر في المقام الأول على الطبقات المتوسطة والفقيرة ويغذي الشعور بعدم المساواة، لأن هذا النوع من الضريبة يستند على الاستهلاك وليس الدخل. وقد تفاوضت الحكومة أيضا على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتتحرك من أجل السعي للفوز بالقروض الثنائية الأخرى، والتي تتطلب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، مثل وقف الدعم وتعويم العملة، وتقليص ما تبقى من القطاع العام.
وأرجع الموقع البريطاني أسباب هذه المشاكل الاقتصادية أنها قائمة على السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعها النظام العسكري. وهذا بالتأكيد الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى دعم مجموعة من الإصلاحات الليبرالية الجديدة كشرط للحصول على القرض، لذا فإن الاقتصاد المصري لن يكون قادرا على المنافسة العالمية أو التخفيف من حدة الفقر ما لم تكن هناك تغييرات أعمق في البنية الاجتماعية والهيكلية التي يمكن أن تغير الممارسات وتؤدي إلى تراكم رأس المال.
وأكد الموقع أنه بدأت الرأسمالية المصرية مع عام 1952 ومع انهيار الناصرية، وأصبح واضحا منذ عام 1967 ومع الهزيمة العسكرية في سيناء، بدأ هيكل الاقتصاد في مصر قابلا للتغيير.
وبدأ النظام يعمل على تطوير النخبة المدنية التي أخذت تتشكل بوجه عام على أيدي الجيش في محاولة لبسط مزيد من السيطرة على كل من الدولة والاقتصاد، حيث أن السيطرة العسكرية العلنية لم تعد تمكنه من الدفاع عن نفوذه.
وكان الجانب الآخر من معادلة المشاركة العسكرية المباشرة في الربح والأنشطة الاقتصادية منذ أن أصبحت معفاة من الضرائب، ابتداء من عام 1979.
وهذا سمح للجيش بالتوسع مباشرة وبشكل كبير في عالم الاقتصاد. واعتبارا من عام 2011، يقدر بعض الخبراء أن الإمبراطورية الاقتصادية الخاصة بالجيش أصبحت تشكل نحو 40 في المئة من الاقتصاد. وهكذا، في نهاية عهد مبارك، أصبحت البرجوازية المصرية تتضمن الجناح المدني الذي تربطه علاقات وثيقة مع الدولة.
تعليقات ( 37 )
رحمهاذا داعش ايضا بيرطاني
صرخة صمتيستاهل ، ماحد يدعمه اقتصاديآ غير السعودية ودول الخليج وهو بذكائه غدر فيهم ، وايران وروسيا وامريكا ليش ماتدعمه هو باع العرب عشانهم خل ياخذ الرز منهم
رحمهقناه الحوار الخبيثه التي تنشر الاكاذيب مصدرها بريطانيا
تركيولفت الموقع البريطاني إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أهدر مبالغ هائلة من المساعدات الواردة من دول الخليج ولم يوظفها في مشاريع بل سرقها وداها سويسرا
رحمهالله لا يكثر حسادك يا نصر من كلاب داعش وبريطانيا عندي احتمال بريطانيا الخبيثه اساس داعش فهي تؤوي المسعري والاخوان المنافقين والاحزاب الخليجيه المعارضه
.لن .ي.مثله مثل معلم الاطفال الذي مضي له اكثر من ٣٠ سنة بين الاطفال في بعض الدول لا تقبل شهادته لانه خلاص صار يتكلم ويفكر بعقلية طفل مع احترامي للمعلمين .
.لن .هم يدعون العلم ولكن لا يقرأون معروف ان اي عسكري لا يصلح للحكم والوافع اثبت لان فيه قمع وظلم ولا يصلح قاضي حتى ولا اي شي له علاقة بمصالح الناس مباشرة
.لن .هذه الانواع من البشر يتضح من صوته وعيونه وشكله مخطط يجمع كم مليار ويهرب بها ويخلي الناس ناكل في بعضها وسترون هذا حديث عهد عسكري مغمور ومسك سلطة .
.لن .عسكري وشخص لا يفقه في جميع امور الدولة حديث عهد بالحكم اضافة الى انه مراوغ ويتخيل انه يتعامل معا فصيل من الجنود وليس شعب كبير جيعان ومنتشرف فيه الفساد
صبحيالله يمهل ولايهمل لكل ظالم نهاية.
CCيا ناشدن عني ترى الخط مأطوع..والحال أ أشر والحبايب نسوني & القوع كافر واللي اكفر من القوع .. بشوف معاكو رز ومش بتدوني &
من صميمرح الحين اطعم *** مره ثانيه عشان ياكل حلالك. الله يجعلها وهقه للمصري مايعلم بها غير ربك.
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريجمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
حساميستاهل بيجك الانقلاب قريب يترك من ساعدوه ويصوت للعدو الروسي بالله هذا عنده عروبه
سيم سيمبس بلبس مدني🤔
زمان الصمتياليت قومي يتنبهون إذا أشتدت الأزمات من حولنا وهي شاده ستقوم الدول التي لديها رعايا في بلدنا بتحريك خلاياهم النائمه والتي تقبع وتأكل وتشرب بيننا ...
ماعندناصراع مع مصر مجرد اختلاف سياسات وتحل للمصلحة العامة
مسماراعلانات الشيخ الروحاني ع قنواتكم الاعلاميه طيرت البركه من اقتصادهم ههههه بدل جلب الحبيب خلووها جلب الاستثمارات للبلد
اعتقدلبعض المعلقين السبب فتوى الشكشوكة مع طماط والا بدون تكافؤ خبز!
مشكلتناكل ما صار شي دخلنا يا يالتمليط والا التمطيط وننهيها بإسم الدين. يعني ما في عقلية تحلل. فكر مع الخيل ياشقرا
ظامي اليلعندي 40جنيه متوهق فيها.والله اني صادق.حتى المصاريه مثل الحلاقين مارضيوا ياخذونها.تبيها يا مسترCC.
هاه جاك جمبازيودخل موضوع ليبرالية و سلفية بالموضوع. السياسة ما تعرف هالافكار. وخلك بس من فكرك واخرج من صندوق ما غيره بتاع تغطي يامرة!
سوداني صررررررررريحكارثة كبيره بكل معنى الكلمة حدثت في اقتصاد وأمن مصر بعد الثورة الفاشلة والخائبة وبعدها أتى الاخوان المغفلين وبعدها أتى هذا الرئيس ولا يستطيع فعل شئ
باحث قانوني .احمد H(الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى دعم مجموعة من الإصلاحات الليبرالية الجديدة كشرط للحصول على القرض) الإنحلال والتخلص من الدين هدف اللبرالية
دحوم1اللهم صلى وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وبلدهمبحاجة ان يتوافق الرأس ماليين مع الحكومة وهذا حاصل في جميع الدول. ان تهاجن القطاع الخاص اللي يشفط الحكومة تنتعش البلد بس برضوا على حساب المواطن! رؤيتهم
ايهالعالم أجمع حيص بيص ( بريطانيا بعد الاستفتاء تعيش مأزق اقتصادي لا نظير له منذ ٧٥ عاماً ) فما بالكم بغيرها من الاقتصاديات
صراحهسوء تصرف سوء اداره اتته المعونات من دول الخليج فبددها و فشل في تنمية اقتصاد بلاده
خالد عمرعندي شويت فكه
خالد عمر***بيحكم مصر
REALITYلو بقى مبارك كان افضل لمصر للأسف لا يأتي من وراء الثورات خير و ثورتكم جابت ****الCC و هو اللي دهوركم سياسياً و إقتصادياً و إجتماعياً.
خالد عمرللاسف هدا هو الرئيس
خالد عمرمن فضلكم انا عارز الفكه هدا رئيس جمهوريه مصر***
بلحه في ورطهرجاء ومناشده لولاة أمرنا ومسؤولينا نحن أمام عدوين لدودين ( اليمن ومصر ) والوافدين المصريين هنا معظمهم سيساويه .. والزيود معظمهم حوثيه .. فالحذر الحذر