سعوديون وآخرون متهمون في أكبر قضية غسيل أموال في الشرق الأوسط بـ 36 مليار ريال

صحيفة المرصد: تعقد المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، جلسة لنظر أكبر قضية لغسيل الأموال في الشرق الأوسط بقيمة 36 مليار ريال سعودي، ومتهم فيها عصابة مكوّنة من أفراد يحملون جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر إن القضية نُظِرت في عدة جلسات، وبلغ عدد المتورطين فيها 36 شخصاً، من بينهم رجال أعمال سعوديون ومقيمون عرب وآسيويون.

وأضافت المصادر بحسب “سبق” إن قسم التحريات المالية بوزارة الداخلية تمكّن من رصد العصابة وكشف جميع المتورطين في الجريمة.