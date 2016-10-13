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سعوديون وآخرون متهمون في أكبر قضية غسيل أموال في الشرق الأوسط بـ 36 مليار ريال

13 أكتوبر, 2016 , 20:34 م
سعوديون وآخرون متهمون في أكبر قضية غسيل أموال في الشرق الأوسط بـ 36 مليار ريال
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صحيفة المرصد: تعقد المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، جلسة لنظر أكبر قضية لغسيل الأموال في الشرق الأوسط بقيمة 36 مليار ريال سعودي، ومتهم فيها عصابة مكوّنة من أفراد يحملون جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر إن القضية نُظِرت في عدة جلسات، وبلغ عدد المتورطين فيها 36 شخصاً، من بينهم رجال أعمال سعوديون ومقيمون عرب وآسيويون.

وأضافت المصادر بحسب “سبق” إن قسم التحريات المالية بوزارة الداخلية تمكّن من رصد العصابة وكشف جميع المتورطين في الجريمة.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    13 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    فارس الزهراني

    وما خفي اعظم
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  2. 17
    13 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    فارس الزهراني

    وش اخبار مزايين اﻷبل
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  3. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    الريم

    خيبه ميزانيه دوله هذه .... يارب سترك
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  4. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    بلحه في ورطه

    ولا تحققون معهم ولاتحاكمونهم ولاتضيعون وقتكم . 36 مليار طوالي على خزينة الدوله . والأجانب سجن وترحيل والمواطن يترك حتى ** في السجن .. هذه ثروة بلدنا
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  5. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    ليبرالي

    قول 36تلاريون التكشف ناتج عن فساد والمملكه اكبر منتج للبترول وكل العالم كابه فيها ولكن الله يسلط على كل من يخون وطنه
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  6. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    .لن .

    هذول اعدام او تابيد لانه من الفساد في الارض ضرب الاقتصاد خيانة عظمى في عمل غطاء لدول وعصابات وخيانة الوطن ورفع الاسعار واحتكارها هذا فساااد في الارض
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  7. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    محق

    هذا هو التستر التجاري وغسيل الأموال سبب العجز الكبير في الميزانية في نسبه كبيره من المواطنين متسترين على الأجانب في التجارة يعني خونة صغارا أو كبارا
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  8. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 21:01 م
    عدد التعليقات:4045

    العنيد

    في الصين من يتم ضبطه في قضية اختلاس يتم اعدامه مباشرة
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  9. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 20:58 م
    عدد التعليقات:4045

    العنيد

    للأسف هذا هو الفسااااد والمشكلة عايشين هما وعوائلهم بمال حرام بس من أجل متعة الدنيا ونسوا الآخره وعذابها
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  10. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    ههه بس متحفظ

    وثلثها من ربع إصدير
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  11. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    الناقد

    هذه جريمه بكل المقاييس 36 مليار تعتبر ميزانه دوله ، طبعاً التحقيق ياخذ مجراه ، وأقترح أعطاء مكافئه ماليه ضخمه لمن أكتشف هذه الجريمه الشنيعه !!
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  12. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    ابوخالد الدمام

    خلوهم *** في السجن
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  13. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 20:53 م
    عدد التعليقات:4045

    العنيد

    سته وثلاثين متهم وسته وثلاثين مليار بنشوف اخرتكم هذولا اكيد فيهم اسما مشهوره *******
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  14. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    جبال سدير

    36 مليار و36 متهم يعني كل واحد مليار مفصلة تفصيل على المقاس
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  15. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    .لن .

    قلنا من زمان فيه ناس تشتغل غطاء باسماء دول وعصابات ولا من اين الثراء الفاحش ولهم دخل في رفع اسعار كثير من ظروريات المواطن وهذا يدمر الافتصاد الوطني
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  16. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    36 مليار ريال

    الحقيقة انا اشوفها قليله . السنوات الماضية مرينا بمرحلة من كان له حيله فليحتال . عمالة وافدة ومشاريع متعثرة وفساد ونهب للمال العام وتجارة في الابل
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  17. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    .لن .

    ووووف يعني١٠ا مليار دولار يا ساتر هذه تبني دول ونقول وش فيه امور وغلاء الاراضي وبعض الخدمات من اللي بارز ذمتهم وخانو الوطن هذه خيانة عظمى وافساد في ال
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  18. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    بس ذولا

    و ما اكثرهم واثمروا واجد من بعدهم. اجل من وين مشاريع بائسة ومزايين نافقة!
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