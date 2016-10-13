بالفيديو : مواطن يصوّر سكن مغتربات أُقفلت نوافذه بالحديد في الرياض .. والمدني يتفاعل

صحيفة المرصد:قام أحد المواطنين بتصوير مقطع يوثق قيام أحد المجمعات السكنية لسكن مغتربات بحي العقيق بمدينة الرياض بإغلاق جميع نوافذها بالحديد ، كما قام بنشر الفيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .
من جانبها تفاعلت المديرية العامة للدفاع المدني مع مقطع الفيديو المصور ووجهت فرقة السلامة التابعة للدفاع المدني بالرياض بإزالة الحديد من على جميع النوافذ ،و قام مدني الرياض بإزالة المخالفة.
تعليقات ( 10 )
ااببووححمموودديعني في حالت الحريق .. لا سمح الله .. بناتنا يكونون مندي على الصاج .. فكوا الحديد بلاش ** .. ما تخشونه هو اقرب لهن - إذا اردنا - من أنوفهن !!
ناصحالانسان حر في نفسه ومنزله يركب حديد مايرمب حديد الفلل اليوم ثلاث ارباعها تركب شبك حديد لضمان امن المنزل وسكانه ، اي ان وجودها خير من عدم وجودها ،
وشك وشكلابد من وجود بديل لتغطيه النوافذ
ساميسجن يمكن.
عدد التعليقات:14432
قلم الحقيقههذه احدى نماذج وعينات الفكر الأخونجي المتشدد ** يتم تطبيقه على أرض الواقع من خلال سكن هؤلاء المغتربات المسكينات التي لاحول لهم ولاقوة.أمر مخجل .
↩🌟ريما Rima 🌟↩استغفر الله إذا النوافذ منخفظه والطالبات ينكشفن يجب رفع النوافذ عن مكانهن افضل
إمرأههذا هو الإحتساب اللي نشجعه ،الإحتساب لا تتوقعون انه سحل النساء وملاحقتهم في كل مكان مفهومكم خاطئ يا جماعه
الشايب.. لاحول ولا قوه الا بالله لو ارسلوهم السجن كان افضل
↩🌟ريما Rima 🌟↩أعوذ ذ بالله غلق نوافذ بالحديد هل هن حيوانات❗لازم به تهوية
الريمليش انزين ؟؟ معقوله المسؤولين ماخافوا علي ارواح الي داخل لو صار شي ؟؟