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بالفيديو : مواطن يصوّر سكن مغتربات أُقفلت نوافذه بالحديد في الرياض .. والمدني يتفاعل

13 أكتوبر, 2016 , 21:41 م
بالفيديو : مواطن يصوّر سكن مغتربات أُقفلت نوافذه بالحديد في الرياض .. والمدني يتفاعل
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صحيفة المرصد:قام أحد المواطنين بتصوير مقطع يوثق قيام أحد المجمعات السكنية لسكن مغتربات بحي العقيق بمدينة الرياض بإغلاق جميع نوافذها بالحديد ، كما قام بنشر الفيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

من جانبها تفاعلت المديرية العامة للدفاع المدني مع مقطع الفيديو المصور ووجهت فرقة السلامة التابعة للدفاع المدني بالرياض بإزالة الحديد من على جميع النوافذ ،و قام مدني الرياض بإزالة المخالفة.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    ااببووححمموودد

    يعني في حالت الحريق .. لا سمح الله .. بناتنا يكونون مندي على الصاج .. فكوا الحديد بلاش ** .. ما تخشونه هو اقرب لهن - إذا اردنا - من أنوفهن !!
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  2. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    ناصح

    الانسان حر في نفسه ومنزله يركب حديد مايرمب حديد الفلل اليوم ثلاث ارباعها تركب شبك حديد لضمان امن المنزل وسكانه ، اي ان وجودها خير من عدم وجودها ،
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  3. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    وشك وشك

    لابد من وجود بديل لتغطيه النوافذ
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  4. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    سامي

    سجن يمكن.
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  5. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:14432

    قلم الحقيقه

    هذه احدى نماذج وعينات الفكر الأخونجي المتشدد ** يتم تطبيقه على أرض الواقع من خلال سكن هؤلاء المغتربات المسكينات التي لاحول لهم ولاقوة.أمر مخجل .
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  6. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    استغفر الله إذا النوافذ منخفظه والطالبات ينكشفن يجب رفع النوافذ عن مكانهن افضل
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  7. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    إمرأه

    هذا هو الإحتساب اللي نشجعه ،الإحتساب لا تتوقعون انه سحل النساء وملاحقتهم في كل مكان مفهومكم خاطئ يا جماعه
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  8. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    الشايب

    .. لاحول ولا قوه الا بالله لو ارسلوهم السجن كان افضل
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  9. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    أعوذ ذ بالله غلق نوافذ بالحديد هل هن حيوانات❗لازم به تهوية
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  10. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    الريم

    ليش انزين ؟؟ معقوله المسؤولين ماخافوا علي ارواح الي داخل لو صار شي ؟؟
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