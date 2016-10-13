بالفيديو : مواطن يصوّر سكن مغتربات أُقفلت نوافذه بالحديد في الرياض .. والمدني يتفاعل

صحيفة المرصد:قام أحد المواطنين بتصوير مقطع يوثق قيام أحد المجمعات السكنية لسكن مغتربات بحي العقيق بمدينة الرياض بإغلاق جميع نوافذها بالحديد ، كما قام بنشر الفيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

من جانبها تفاعلت المديرية العامة للدفاع المدني مع مقطع الفيديو المصور ووجهت فرقة السلامة التابعة للدفاع المدني بالرياض بإزالة الحديد من على جميع النوافذ ،و قام مدني الرياض بإزالة المخالفة.