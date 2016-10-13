الاتصالات تحذر من رسالة وهمية تحتوي على عبارة «تم استلام صورتك»

صحيفة المرصد-متابعات: حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة من الاستجابة لرسائل نصية (SMS) وهمية تحتوي على عبارة ” تم استلام صورتك” متضمنة رابط إلكتروني عند فتحة يؤدي إلى موقع الكتروني غير موثوق وغير معروف، ويهدف إلى النصب والاحتيال من خلال إشعار المستخدمين بأنه تم تحميل صورهم، وأن هناك أموال تنتظرهم ويطلب إدخال بياناتهم الخاصة بما فيها رقم الحساب البنكي.

ودعت الهيئة جميع المشتركين إلى عدم الاستجابة لهذه الرسائل وعدم الإفصاح عن بياناتهم الخاصة؛ حتى لا يقعوا ضحايا لمثل تلك العمليات الاحتيالية، وإبلاغ الجهات الأمنية عنها.