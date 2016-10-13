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بالفيديو : إعلامي مصري مهاجماً من ينتقدون المملكة :” أنا برقص للسعودية ولا حد يهمني”

13 أكتوبر, 2016 , 23:09 م
بالفيديو : إعلامي مصري مهاجماً من ينتقدون المملكة :” أنا برقص للسعودية ولا حد يهمني”
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي المصري جابر القرموطي مقدم برنامج “مانشيت” وهو يهاجم من ينتقدون المملكة قائلاً : “شوية فلوس هتقيم علاقتنا ببعض.. معقول؟”.

كما أضاف القرموطي : “لما المملكة تمنع عننا الفلوس تبقى كخة .. أنا بطبل للسعودية ولا يهمني حد وبرقص كمان لو اقتضى الأمر، الحكاية عمرها ما كانت برميل بترول”.

وأشار إلى عمق العلاقات المصرية السعودية وأنها علاقات تاريخية ممتدة ومتأصلة على المستويين الشعبي والرسمي.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    اعلامي عبيط من الجهة المقابلة على الرف

    اعلامي مصري يمثل أكثر الإعلامين المصرين في حب مصر والسعودية
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  2. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    حبة فوء وحبة تحت يوم لك ويوم عليك وعظمة ع عظمة ياسيدنا وعظمة ع عظمة ياست ورئصني ياقدع على وحدة ونص والي يحب النبي ينئط
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  3. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    كذاب القرموطي بيه يغازل الرز من بعيد
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  4. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    اعلامي عبيط من الجهة المقابلة على الرف

    18محمد اليوم الدولار بمصر 16 جنية (( وهذا يحزننا .. أما كارهوا الأوطان فيسعدهم تدهور الجنيه والريال والليرة التركية والدنيار.. حقد وكراهية
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  5. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    والله اقول الحق

    جزاك الله خيرا ياقرموطي انت راجل ابن راجل تعليق رقم 16 من نم لك نم عليك عليك من الله ماتستحق
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  6. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    اعلامي عبيط من الجهة المقابلة على الرف

    ومثلك في المقابل اعلاميون سعوديون يبادلونك المحبة لمصر
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  7. 19
    13 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    اعلامي عبيط من الجهة المقابلة على الرف

    لا يؤذي هذا المقطع الا خائن كاره حاقد على وطنه
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  8. 18
    13 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    محمد

    اليوم الدولار وصل بالسوق السوداء بمصر 16 جنية
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  9. 17
    13 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    اعلامي عبيط من الجهة المقابلة على الرف

    شكرا جابر القرموطي .. اعلامي أصيل مش عبيط وخائن لوطنه
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  10. 16
    13 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    ابوخالد الدمام

    لا تصدقوه منافق مثله مثل غيره ، امس كان يسيء واليوم غير. رايه
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  11. 15
    13 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    نشكر كل مصري قال كلمة حق للسعودية حكومة وشعبا ودافع عنا ✅ ما أجمل علمنا 💚□■خ_ن
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  12. 14
    13 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    بقايا مشاعر

    المعمعه ماراح تخلص الا تودي فلوس وبترول ل.مصر والا كل يوم تسمع لك حكايه
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  13. 13
    13 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    متابع عن بعد

    يا حبيبي الذي يبيع بلده بكم جنيه حيبيع السعودية بكم سنت.. يا حسرتي ع الرز ..
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  14. 12
    13 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    طيب انا عندي سوال للجميع

    متى نخلص من هذي المعمعة الحاصلة في المنطقة . الايوجد هناك رجل حكيم يتدخل ويقارب بين الدول . اين عقلاء المنطقة.اين السياسيين المحنكين .الله يرحم الفيصل
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  15. 11
    13 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    بقايا مشاعر

    ي.جماعه لاتنخدعو فيه هذا اسلوب من اساليب النصب اسمه بوس الدقون ضحك على الشوارب بيلعب باستعطاف القلوب ارحمو عزيز قوم ذل
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  16. 10
    13 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    إستشاري صح

    لوتمدح كما تمدح لن نصدقك يا إعلامي يا قرموطي .
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  17. 9
    13 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    الفيصل

    هذا الاعلامي الحر العاقل كلام من ذهب هؤلاء هم رجال مصر وعقلاء مصر ويجب رجل كهذا الرجل ان يحكم مصر تبقى مصر بعقلائها ورجالها .
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  18. 8
    13 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    بقايا مشاعر

    الا يقول عقلاء مصر ..وينهم كلهم زي م.قال مطبلين جربو كل السياسات واحد يسب وواحد يمدح واحد يكوي والثاني يداوي شعب انتهازي وله اساليب في الشحاده والابتز
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  19. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    رحمه

    امشي روح ارئص بعيد يا ابني ما عندناش رز خلاص بح يا حبيبي هيء هيء هيء
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  20. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    حمد

    اقول خلاص ياابو الفول ما عاد عندنا رز لا ترقص عندنا
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  21. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    الموضوع بداء من يوم دخل انور عشقي

    مصر في حواره مع اردوغان .. والله اعلم بنوايا عشقي ومن يقف خلف عشقي . وانا قلتها هذاك اليوم واكررها اليوم . المفروض من عشقي مايدخل مصر في الموضوع .لكن؟
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  22. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 23:20 م
    عدد التعليقات:11533

    برق الحرم

    ((((((( أنا ..............أسند ...... مصـــــر_العروبة ..... ولا أحد ...يهزني ))))))))
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  23. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    سلمان البقمي

    للأمانة.. يوجد في مصر عقلاء وأهل حكمة كثيرون.. ولكن!! بعض المحسوبين على إعلام وصحافة مصر من أذناب إيران وأعداء العروبة هم من يشعلون نار الفتنة..
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  24. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
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  25. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    رحمه

    كلوه بيرئص من اجل الرز النثري اللذيذ هيء هيء هيء هيء
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