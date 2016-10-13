بالفيديو : إعلامي مصري مهاجماً من ينتقدون المملكة :” أنا برقص للسعودية ولا حد يهمني”

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي المصري جابر القرموطي مقدم برنامج “مانشيت” وهو يهاجم من ينتقدون المملكة قائلاً : “شوية فلوس هتقيم علاقتنا ببعض.. معقول؟”.

كما أضاف القرموطي : “لما المملكة تمنع عننا الفلوس تبقى كخة .. أنا بطبل للسعودية ولا يهمني حد وبرقص كمان لو اقتضى الأمر، الحكاية عمرها ما كانت برميل بترول”.

وأشار إلى عمق العلاقات المصرية السعودية وأنها علاقات تاريخية ممتدة ومتأصلة على المستويين الشعبي والرسمي.