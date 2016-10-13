بالفيديو : إعلامي مصري مهاجماً من ينتقدون المملكة :” أنا برقص للسعودية ولا حد يهمني”

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي المصري جابر القرموطي مقدم برنامج “مانشيت” وهو يهاجم من ينتقدون المملكة قائلاً : “شوية فلوس هتقيم علاقتنا ببعض.. معقول؟”.
كما أضاف القرموطي : “لما المملكة تمنع عننا الفلوس تبقى كخة .. أنا بطبل للسعودية ولا يهمني حد وبرقص كمان لو اقتضى الأمر، الحكاية عمرها ما كانت برميل بترول”.
وأشار إلى عمق العلاقات المصرية السعودية وأنها علاقات تاريخية ممتدة ومتأصلة على المستويين الشعبي والرسمي.
تعليقات ( 25 )
اعلامي عبيط من الجهة المقابلة على الرفاعلامي مصري يمثل أكثر الإعلامين المصرين في حب مصر والسعودية
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلامكذاب القرموطي بيه يغازل الرز من بعيد
اعلامي عبيط من الجهة المقابلة على الرف18محمد اليوم الدولار بمصر 16 جنية (( وهذا يحزننا .. أما كارهوا الأوطان فيسعدهم تدهور الجنيه والريال والليرة التركية والدنيار.. حقد وكراهية
والله اقول الحقجزاك الله خيرا ياقرموطي انت راجل ابن راجل تعليق رقم 16 من نم لك نم عليك عليك من الله ماتستحق
اعلامي عبيط من الجهة المقابلة على الرفومثلك في المقابل اعلاميون سعوديون يبادلونك المحبة لمصر
اعلامي عبيط من الجهة المقابلة على الرفلا يؤذي هذا المقطع الا خائن كاره حاقد على وطنه
محمداليوم الدولار وصل بالسوق السوداء بمصر 16 جنية
اعلامي عبيط من الجهة المقابلة على الرفشكرا جابر القرموطي .. اعلامي أصيل مش عبيط وخائن لوطنه
ابوخالد الدماملا تصدقوه منافق مثله مثل غيره ، امس كان يسيء واليوم غير. رايه
↩🌟ريما Rima 🌟↩نشكر كل مصري قال كلمة حق للسعودية حكومة وشعبا ودافع عنا ✅ ما أجمل علمنا 💚□■خ_ن
بقايا مشاعرالمعمعه ماراح تخلص الا تودي فلوس وبترول ل.مصر والا كل يوم تسمع لك حكايه
متابع عن بعديا حبيبي الذي يبيع بلده بكم جنيه حيبيع السعودية بكم سنت.. يا حسرتي ع الرز ..
طيب انا عندي سوال للجميعمتى نخلص من هذي المعمعة الحاصلة في المنطقة . الايوجد هناك رجل حكيم يتدخل ويقارب بين الدول . اين عقلاء المنطقة.اين السياسيين المحنكين .الله يرحم الفيصل
بقايا مشاعري.جماعه لاتنخدعو فيه هذا اسلوب من اساليب النصب اسمه بوس الدقون ضحك على الشوارب بيلعب باستعطاف القلوب ارحمو عزيز قوم ذل
إستشاري صحلوتمدح كما تمدح لن نصدقك يا إعلامي يا قرموطي .
الفيصلهذا الاعلامي الحر العاقل كلام من ذهب هؤلاء هم رجال مصر وعقلاء مصر ويجب رجل كهذا الرجل ان يحكم مصر تبقى مصر بعقلائها ورجالها .
بقايا مشاعرالا يقول عقلاء مصر ..وينهم كلهم زي م.قال مطبلين جربو كل السياسات واحد يسب وواحد يمدح واحد يكوي والثاني يداوي شعب انتهازي وله اساليب في الشحاده والابتز
رحمهامشي روح ارئص بعيد يا ابني ما عندناش رز خلاص بح يا حبيبي هيء هيء هيء
حمداقول خلاص ياابو الفول ما عاد عندنا رز لا ترقص عندنا
الموضوع بداء من يوم دخل انور عشقيمصر في حواره مع اردوغان .. والله اعلم بنوايا عشقي ومن يقف خلف عشقي . وانا قلتها هذاك اليوم واكررها اليوم . المفروض من عشقي مايدخل مصر في الموضوع .لكن؟
عدد التعليقات:11533
برق الحرم((((((( أنا ..............أسند ...... مصـــــر_العروبة ..... ولا أحد ...يهزني ))))))))
سلمان البقميللأمانة.. يوجد في مصر عقلاء وأهل حكمة كثيرون.. ولكن!! بعض المحسوبين على إعلام وصحافة مصر من أذناب إيران وأعداء العروبة هم من يشعلون نار الفتنة..
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريجمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
رحمهكلوه بيرئص من اجل الرز النثري اللذيذ هيء هيء هيء هيء