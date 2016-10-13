بالفيديو : التاريخ يعيد نفسه .. هدف “المولد” في الإمارات نسخة طبق الأصل من هدف آخر لأمين دابو

صحيفة المرصد:بعد أن تحدث عنه الإعلام السعودي والعربي وحتى العالمي ، هدف المولد في الإمارات لم يكن في الحقيقة الأول من نوعه، بل أن أمين دابو لاعب فريق الأهلي كان قبل عشرات السنين قد سجَّل هدف بنفس الطريقة ، ليأتي الهدف نسخه طبق الأصل منه .
كما تداول رواد مواقع التواصل مقطعين مصورين أظهرا تفاصيل الهدفين ليظهر الهدف كأنه مكرراً ولكن في زمن آخر .
تعليقات ( 7 )
اسمرعبرأهداف مباراتنا مع الإمارات الاول لاعب اتحادي المولد والثاني هلالي من العابد والثالث الشهري لاعب الاتفاق السابق ..
اسمرعبرتمريرة سلمان الفرج هي الرائعة لانها من مكان بعيد وهدف هلالي اتحادي اما اللقطة الثانية فهدف فقراوي مصري
البيروقراطيمااشجع ولا فريق بس اذا لعب المنتخب احب الكوره .وماني معك ياخوي ،والحمدلله ماحطوك عشان تلغيها
ااببووححممووددفي الهدف القديم .. تعاون نصراوي اهلاوي // في الهدف الجديد .. تعاون هلالي اتحادي // صدق من سماكم الأربعة الكبار ⚽⚽⚽⚽
العامري١١١أكره كورة القدم ولو بيدي ألغيها تمام ... لأنها صارت**وطلعت عن المعقول .. الي مع لايك