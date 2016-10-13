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بالفيديو : التاريخ يعيد نفسه .. هدف “المولد” في الإمارات نسخة طبق الأصل من هدف آخر لأمين دابو

13 أكتوبر, 2016 , 23:21 م
بالفيديو : التاريخ يعيد نفسه .. هدف “المولد” في الإمارات نسخة طبق الأصل من هدف آخر لأمين دابو
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صحيفة المرصد:بعد أن تحدث عنه الإعلام السعودي والعربي وحتى العالمي ، هدف المولد في الإمارات لم يكن في الحقيقة الأول من نوعه، بل أن أمين دابو لاعب فريق الأهلي كان قبل عشرات السنين قد سجَّل هدف بنفس الطريقة ، ليأتي الهدف نسخه طبق الأصل منه .

كما تداول رواد مواقع التواصل مقطعين مصورين أظهرا تفاصيل الهدفين ليظهر الهدف كأنه مكرراً ولكن في زمن آخر .



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    13 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    ع فكره البارحه م شفناه
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  2. 6
    13 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    ⇈  ي عينـــــــــي ي عيني
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  3. 5
    13 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    اسمرعبر

    أهداف مباراتنا مع الإمارات الاول لاعب اتحادي المولد والثاني هلالي من العابد والثالث الشهري لاعب الاتفاق السابق ..
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  4. 4
    13 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    اسمرعبر

    تمريرة سلمان الفرج هي الرائعة لانها من مكان بعيد وهدف هلالي اتحادي اما اللقطة الثانية فهدف فقراوي مصري
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  5. 3
    13 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    البيروقراطي

    مااشجع ولا فريق بس اذا لعب المنتخب احب الكوره .وماني معك ياخوي ،والحمدلله ماحطوك عشان تلغيها
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  6. 2
    13 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    ااببووححمموودد

    في الهدف القديم .. تعاون نصراوي اهلاوي // في الهدف الجديد .. تعاون هلالي اتحادي // صدق من سماكم الأربعة الكبار ⚽⚽⚽⚽
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  7. 1
    13 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    العامري١١١

    أكره كورة القدم ولو بيدي ألغيها تمام ... لأنها صارت**وطلعت عن المعقول .. الي مع لايك
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