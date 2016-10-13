بالفيديو : التاريخ يعيد نفسه .. هدف “المولد” في الإمارات نسخة طبق الأصل من هدف آخر لأمين دابو

صحيفة المرصد:بعد أن تحدث عنه الإعلام السعودي والعربي وحتى العالمي ، هدف المولد في الإمارات لم يكن في الحقيقة الأول من نوعه، بل أن أمين دابو لاعب فريق الأهلي كان قبل عشرات السنين قد سجَّل هدف بنفس الطريقة ، ليأتي الهدف نسخه طبق الأصل منه .

كما تداول رواد مواقع التواصل مقطعين مصورين أظهرا تفاصيل الهدفين ليظهر الهدف كأنه مكرراً ولكن في زمن آخر .