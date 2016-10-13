بالفيديو: سيارة دورية تقطع الإشارة.. ومدير مرور الرياض يتفاعل على “تويتر”

صحيفة المرصد: تفاعل الدكتور محمد شباب البقمي، مدير إدارة مرور منطقة الرياض مع مقطع فيديو وثقه مواطن لسيارة دورية تقطع إشارة المرور بدون استعمل المنبه الصوتي أو الضوئي ويتحدث سائقها في الجوال.

وكان مواطن قام بإرفاق الفيديو إلى تغريدة بموقع التدوين المصغر “تويتر” وقام بتنبيه البقمي فرد عليه البقمي بتغريدة: “أين الموقع لو سمحت شاكرين لك تعاونك”، ورد عليه المواطن بأن الموقع الذي حدثت فيه الواقعة في حي الريان بالرياض مقابل مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.

يشار إلى أن القانون يعطي الحق لمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية أثناء انطلاقها لتأدية مهام مطلوبة تجاوز الحد الأقصى المقرر للسرعة وعدم التقيد بقواعد وإشارات المرور، شرط استعمال منبه صوتي وضوئي.