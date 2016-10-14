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ماذا قالت أول نائبة اسكتلندية مسلمة عن داعش والإسلام؟

14 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص
ماذا قالت أول نائبة اسكتلندية مسلمة عن داعش والإسلام؟
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صحيفة المرصد:قالت أول نائبة مسلمة بالبرلمان الاسكتلندي إن تنظيم داعش لا يمثل الإسلام، بل هو على النقيض منه، مشيرة إلى أن السيدات المسلمات يجب أن يتحدن لمواجهة تلك الأفعال التي لا تمثل الإسلام على الإطلاق.

جاء ذلك في حوار لها مع موقع “العربية.نت”، قالت النائبة تسمينة أحمد شيخ إن من أهم أولوياتها تنظيم قمة برلمانية للسيدات المسلمات، بغرض جمع النائبات المسلمات من كل أنحاء العالم لمناقشة سبل وضع حد للفقر وكيفية إيصال المعنى الحقيقي للإسلام وما تمثله المرأة المسلمة في الحقيقة”، مشيرة إلى وجوب إعطاء مساحة من الحرية للسيدات المسلمات للتحدث عن دينهن.

وبسؤالها عن زي المرأة المسلمة، قالت النائبة الاسكتلندية إنه يجب أن يُترك الأمر كلية للمرأة المسلمة لتقرر ماذا تريد أن ترتدي، مضيفة أن “المرأة حاربت لاكتساب كل حق من حقوقها، ويجب أن نستمر في تلك الحرب”.

وأعربت تسمينة أحمد شيخ عن ثقتها في الشعب الأميركي، وأنهم لن يقبلوا “بالتصريحات الرهيبة” التي قيلت عن المسلمين، في إشارة إلى تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب المضادة للمسلمين.

وقالت البرلمانية المسلمة إنها كانت أول من طلب من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وجوب التعامل مع تلك التصريحات مثلما يتم التعامل مع “دعاة الكراهية”.

وحول النمو الملحوظ في الجناح اليميني في السياسة الأوروبية، والظروف التي أدت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت النائبة الاسكتلندية إنه للأسف فقد “تم التعامل مع ذلك الأمر تحت تأثير المشاعر المضادة للهجرة”، مضيفة أن النتيجة انتهت إلى رئيسة وزراء تقود حزباً يتبع أجندة يمينية. ووصفت ذلك بأنه ليس بالأمر الجيد للمملكة المتحدة ولمكانتها في العالم، مؤكدة: “نحن نريد أن نكون جزءاً من عالم يرحب بالآخر”.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    خارجي سروري قطبي اخونجي المنبت

    ماذا قالت أول نائبة اسكتلندية مسلمة (( قالت الخوارج ليسوا على اسلامنا وديننا ))
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  2. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 1:24 ص

    خارجي سروري قطبي اخونجي المنبت

    31 حمد مسلمة وين مسلمة (( هي مسلمة موحدة ))
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  3. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    خارجي سروري قطبي اخونجي المنبت

    31 حمد مسلمة وين مسلمة (( وهي ماهي عليه هداها الله لا نعدها الا مسلمة موحدة وليست كخوارج العصر من ينطقون الشهادة وهم مارقون خارجون من الدين ))
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  4. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 1:21 ص

    خارجي سروري قطبي اخونجي المنبت

    31 حمد مسلمة وين مسلمة (( هي مسلمة موحدة ليست على دين خوارج اخوان سرور وقطب !! ))
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  5. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    فاطمة

    تعليق 5 صرخة صمت ، وشبك ياصرخة صمت ماعهدناكي كذا في التعليقات الله يهديكي !! الحسد مو زين يضيع الحسنات ويجلب السيئات .
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  6. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) هذا رد على كلامها بشأن الحرية
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  7. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    حمد

    ذكرت بعض الصحف المصرية ان الطلاب باحد الجامعات المصريه هتفوا ضد علي جمعة المفتي السابق لمصر ويطلبون بطرده من الجامعة والشباب يهتفون اطلع برا يا مفتي
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  8. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    صرخة صمت

    حلوة تصدقون إنها أحلى مني كثييييييييير الصراحة انا بحسدها .
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  9. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    وين الحجاب ٠٠الله يهديها
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  10. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    حمد

    مسلمة وين مسلمة ماخبرت المسلمة كذا ههههههه متاسلمه وليس مسلمه المسلمات ذكرو بالقران والسنة كيف موصفاتهم وحجابهم
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  11. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    الخطاب

    من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبّه الله تحت الأرض ..
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  12. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    خارجي سروري قطبي المنبت

    النائبة تسمينة أحمد شيخ // تنظيم داعش لا يمثل الإسلام، بل هو على النقيض منه ؟؟ نعم خوارج العصر لا نعدهم الا مسلمون بل مارقون من الدين كلاب أهل النار
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