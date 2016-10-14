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وزير الخارجية العماني يوضح كيف يتم اختيار الحاكم الجديد إذا مات قابوس

14 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص
وزير الخارجية العماني يوضح كيف يتم اختيار الحاكم الجديد إذا مات قابوس
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صحيفة المرصد- أ ف ب : قال وزير الخارجية العماني الخميس، إن السلطان قابوس بن سعيد، الذي قلص انشطته منذ دخوله المستشفى العام 2014 بألمانيا للعلاج من سرطان القولون، بحسب دبلوماسيين، “بصحة طيبة” كما أن خلافة محتملة “مرتبة بشكل واضح”.

ويثير الغياب المطول للسلطان قابوس بانتظام القلق بشأن خلافته واستقرار عمان، بحسب دبلوماسيين.
وأكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن الخلافة في حالة فراغ السلطة لا تطرح أي مشكلة، في وقت تسري فيه شائعات في مسقط مفادها أن الوضع الصحي للسلطان (75 عاماً) قد يكون تطلب دخوله مجددا المستشفى في السلطنة.

نظام الخلافة

وأكد الوزير في تصريحات نشرتها صحيفة عكاظ السعودية وأعادت بثها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن السلطان قابوس “بنعمة والحمد لله بصحة طيبة”.
وأضاف أن الخلافة “مرتبة بشكل واضح، وهذا مسجل في النظام، ومكتوب ومعروف عند العمانيين، والدولة صارت على هذه الحال منذ 260 عاماً”.

وأضاف “قلق الناس في الخارج أكثر من قلق الناس في الداخل، وهذا غريب!”.
والسلطان قابوس الذي سيحتفل في تشرين الثاني/نوفمبر بالذكرى 46 لتوليه الحكم، ليس له أبناء ولا أشقاء. وأبناء عمومته هم الأقرب إليه.

نص الدستور

وبحسب الدستور العماني الصادر العام 1996 فإن السلطان يعين في رسالة تفتح في مجلس العائلة، خليفته الذي يجب أن يكون ذكراً من أسرة البوسعيد المالكة.
وفي حال لم يتمكن مجلس العائلة في غضون ثلاثة أيام من فراغ السلطة، من تعيين خليفة، يتعين على مجلس الدفاع أن يؤكد خيار السلطان بالتشاور مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى (مجلس استشاري) إضافة إلى رئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من معاونيه، بحسب ما أوضح الوزير.

ويشكل مجلس الشورى المكون من 84 عضواً ينتخبون مباشرة من الشعب، مع مجلس الدولة (نوع من مجلس الشيوخ من 57 عضواً)، مجلس عمان.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 2:04 ص

    الوااااااافي

    يا بو عطية.راجع معلوماتك ولا تظلل الناس وتقول لهم انه اصله زهراني هههههههههههههه. ترى فيه ناس اخاف يصدقون معلوماتك اللي كلها كذب وافتراء على التاريخ
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  2. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص

    فارس الزهراني

    هل تعلمون لماذا السلطان قابوس لماذا لم يتزوج ؟
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  3. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 1:55 ص

    فارس الزهراني

    ت 10 نحن ربعه وجماعته احق من غيرنا هههههههههههه
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  4. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 1:54 ص

    فارس الزهراني

    بعدها نزح الكثير من دوس الى عمان وبعد عشرات تفرقوا فمنهم من ذهب الى ايران والى بلاد الحيره والخليج العربي وباكستان والهند وليبيا والمغرب
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  5. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    عبدالمجيد

    فارس الزهراني.. في حل ثاني يابو زهرة ينتخبون رئيس من الشعب بما ان السلالة الحاكمة انقرضوا
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  6. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    فارس الزهراني

    يرجع نسبه الى دوس من قبيلة زهران عندما خرجت اسرته قبل مئات السنين هربا من دم أصابها وذلك قبل الاسلام واستقروا بعمان وطردوا الشيعه واخذوا الحكم هناك
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  7. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 1:47 ص

    عبدالمجيد

    محمدالجعيد..وانت وش دخلك هو متزوج ولا عزوبي لايكون بتشاركهم في الورث خلو الناس في حالها
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  8. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 1:45 ص

    فارس الزهراني

    السلطان قابوس اخر العائله من الذكور شافاه الله وعليه فلماذا لا يرشح واحد من قبيلته وانا مبدئيا ماعندي مانع
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  9. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 1:41 ص

    محمدالجعيد

    الغريب انه ماتزوج او حتى له اخوان سبحان الله في حكمته
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  10. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 1:39 ص

    متعب

    عمان دولة لديها دستور ومجلس شورى منتخب من الشعب مباشرة لذلك لاخوف عليها. ... 😎
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  11. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 1:38 ص

    قصيمي معتق

    إذن السلطان قابوس متوفى منذو زمن .. والدليل نفرة عمان من الاتحاد الخليجي
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  12. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربية

    الله يشفيه ويشفي كل مريض - الاعمار بيد الله عتقد أن الوزير يمهد الخبر كي لايفاجأ احد عند قضاء الله
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  13. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 1:20 ص

    يالله اني داخل عليك

    يعني قابوس صار له قرابة 50 سنه يحكم عمان . طب هل الموضوع بيتم بهذا الشكل ؟؟؟ والله المفروض يعملون مثل بريطانيا .
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