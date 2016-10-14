المملكة توقع اتفاقية مع ” سوفت بنك” اليابانية على تأسيس صندوق استثمارات يصل 100 مليار دولار

صحيفة المرصد-واس: كشفت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية اليوم أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري جديد تحت اسم “صندوق رؤية سوفت بنك”، مؤكدة أن اسم الصندوق قد يتغير لاحقاً.

ويهدف الصندوق الجديد إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم. ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة “سوفتبنك”. وسيحظى المشروع برأس مال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون. ويهدف الصندوق الجديد ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

وتتوقع المجموعة أنها ستستثمر ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكي في الصندوق على مدار السنوات الخمس القادمة. وكانت مجموعة “سوفت بنك “قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس القادمة. بالإضافة إلى ذلك، دخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في مباحثات للانضمام إلى “سوفت بنك” وصندوق الاستثمارات العامة السعودي والمشاركة في المشروع الجديد. ويتوقع أن يصل حجم الصندوق الجديد إلى 100 مليار دولار أمريكي.

وستعمل “سوفت بنك” من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة:”يركز صندوق الاستثمارات العامة في المملكة على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد سواء في استثماراته المحلية والعالمية، كما يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030، التي تنص على بناء اقتصادمتنوع “.

وأضاف سموه: “نحن سعيدون لتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة “سوفت بنك”، نظراً لتاريخ المجموعة الطويل وأداؤها المتميز وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها، السيد ماسايوشي سون”.