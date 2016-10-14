قصة الأميرة السعودية المزيفة تعود للظهور والسبب سائقها !

صحيفة المرصد:عاد اسم الأميرة السعودية المزيفة سارة .ع لينال اهتمام الصحافة البريطانية، عقب نبأ القبض على سائق الأميرة المزيفة الخاص، ويدعى سركيس توكتاليان (61 عامًا)، إثر قيام الأخير بإحداث إصابات بالغة برأس صديق له بسبب سيجارة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الخميس (13 أكتوبر 2016)، أن نبأ القبض على توكتاليان، الذي كان يعمل سابقًا كسائق خاص للأميرة السعودية المزيفة سارة .ع ، تسبب في إعادة اهتمام الصحافة البريطانية بسارة، التي كانت بطلة لواحدة من أكبر عمليات النصب العقاري التي شهدتها لندن وفقاً لموقع عاجل .

وأوضحت الصحيفة أن السائق توكتاليان، الذي كان يعمل لدى الأميرة السعودية المزيفة الملقبة بمصاصة الدماء المقنعة، وجهت له اليوم إحدى المحاكم البريطانية تهمة الاعتداء بالضرب على زميل له لرفض الأخير إعطاء توكتاليان السيجارة التي طلبها منه، وقال النائب العام أن توكتاليان اعترف أنه فقد أعصابه عندما رفض صديقه إعطاءه السيجارة التي طلبها منه.

وأوضحت الصحيفة أن توكتاليان كان يتنزه مع صديقه سمير خان في شوارع لندن وهما في حالة سكر شديد، وقالت الصحيفة إن توكتاليان اعترف أمام محكمة ويستمنيستر أنه فقد أعصابه عندما رفض صديقه سمير خان إعطاءه السيجارة التي طلبها منه ما أسفر عن قيام توكتاليان بالاعتداء على خان. وأكدت الصحيفة أن هذا الاعتداء تسبب في إلحاق جروح بالغة برأس خان الذي خضع لعدة جراحات للأَم تلك الجروح.