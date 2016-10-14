كيف علّقت الإعلامية السعودية “إيمان الحمود” على خطاب سائق “التوك توك” المصري !؟

صحيفة المرصد:أشادت الإعلامية السعودية إيمان الحمود، بحديث سائق “التوك توك” مع الإعلامي عمرو الليثي، عن تدهور حال المصري السياسي والاقتصادي.

وقالت الحمود في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “تحية لخريج التوكتوك.. وكم اتمنى ان تفتتح كل دولة عربية جامعة للتوكتوك علها تخرج عقولاً قادرة .. بدلاً من ملايين الشهادات العليا العاجزة!”.

وكان سائق “التوك التوك” تحدث بآسى عن تدهور حال مصر في السنين الأخيرة، بشكل جعل المشاهدين يتعاطفون معه. وفي الفيديو قال السائق، لبرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي المُذاع على قناة الحياة: ” نتفرج على مصر في التلفزيون نلاقيها فيينا، ننزل الشارع نلاقيها بنت عم الصومال”. وأضاف: “إحنا من 100 سنة بس اليابان جت تدرس النهضة المصرية.. إزاي يتعمل فينا كده”.