كيف علّقت الإعلامية السعودية “إيمان الحمود” على خطاب سائق “التوك توك” المصري !؟

صحيفة المرصد:أشادت الإعلامية السعودية إيمان الحمود، بحديث سائق “التوك توك” مع الإعلامي عمرو الليثي، عن تدهور حال المصري السياسي والاقتصادي.
وقالت الحمود في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “تحية لخريج التوكتوك.. وكم اتمنى ان تفتتح كل دولة عربية جامعة للتوكتوك علها تخرج عقولاً قادرة .. بدلاً من ملايين الشهادات العليا العاجزة!”.
وكان سائق “التوك التوك” تحدث بآسى عن تدهور حال مصر في السنين الأخيرة، بشكل جعل المشاهدين يتعاطفون معه. وفي الفيديو قال السائق، لبرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي المُذاع على قناة الحياة: ” نتفرج على مصر في التلفزيون نلاقيها فيينا، ننزل الشارع نلاقيها بنت عم الصومال”. وأضاف: “إحنا من 100 سنة بس اليابان جت تدرس النهضة المصرية.. إزاي يتعمل فينا كده”.
تحية ل #خريج_التوكتوك .. وكم اتمنى ان تفتتح كل دولة عربية جامعة للتوكتوك علها تخرج عقولاً قادرة .. بدلاً من ملايين الشهادات العليا العاجزة !
— ايمان الحمود (@imankais1) October 13, 2016
تعليقات ( 22 )
كونان 2016وانت مين يا سعيد حتى تنتقد مسمار الذي ادلى بدلوه وتحكم عليه ان ليس له رأي . نصيحة اترك عنك الفوقية وانظر الى حجمك الحقيقي
أ. د . بروفيسور. سعيدوانت مين انت يا مسمار .. حتى تزعل او حتى يكون لك مجرد رأي ههههههههههههه
مجرة التبانةيبدو انك سمعتي عن كلامه ولم تسمعيه الرجل اسقط على بلدك ان كنت سعودية فكيف تمتدحينه؟
مسماراذا كنا زعلنا ع السيسي لخروجه ع الاجماع العربي وباع حلب وعروبته بتصويت فهذا حق لنا كعرب لكن للاسف بعض المعلقين مابيفرقو بين مسألة حاكم ومسألة شعوب
مراقب عاماغلب التعليقات ناس مدرعمة ماهي عارفة فش شئوون السياسية مصر باذن الله كبيرة بالسيسي والعلاقات السعودية المصرية على ما يرام اتمنى من *** تفهم!
؟؟؟بلد عايش على المعونه والاعانات والصدقات بس هات هات ومافيش خذ
..سعودي..اللهم أصلح أحوال المسلمين والعرب وفرج عنهم وأجمع قلوبهم على السلام والمحبة
أ. د . بروفيسور. سعيدسلمان البقمي هم كلهم كدا يعلقون على اخبار مصر وبركينافاسو وبنجلاديش..السياسية والاقتصادية وينتقدون وكأنهم يعيشون في دولة افلوطونيه
نصيحة من أخ محب:طهروا قلوبكم من الحقد والحسد على أخوانكم.جيرانكم الذين ساعدوكم بالرخاء والشده
مسمارالشعب المصري مش كله سيسي تحيه لسائق التوك توك
يالطيفطيب ارسلي له مبلغ من المال هذاك عرفتي حالته او اشتري شقه له اما تعليقي وتعليقك مياكلو عيش
نصيحة من أخ محبعليكم يامصريين بتقوى الله والرجوع إليه وتطهير بلادكم من المعاصي والبدع الصوفية
ناصر احمدللاسف قامت بالتعليق والتغريد ولم تستمع جيدا لما قاله هذا الحسود عندما وصف بلد الحرمين ودول الخليج باستنقاص واستهزاء واستحقار وقال" حبة دول الخليج "
أتمنى تطهير أرضكممع أحترامي لكن أصلحوا أنفسكم يامصريين من الداخل وعالجوا مشاكلكم مع الاخرين
صبحيارض الكنانه ربك بيوقف معها مش حيسيبها ابد تكفي انها ارض الانبياء والرسالات والحضارات مصر شامخه بشعبها العريق وسوف تنهض ولكن هالمره بقوة هي ام الدنيا.
فرق بين مصر الفقيرة وبيئتها السيئة وبين نظافة وتطور وتقدم ماليزيا وسنغافورهمصر من بلد حضارة عريقه قديماً إلى أسوأ الدول فقراً وأنتاجاً؟وسنغافوره أفضل منها
الحربيالثقافة لا تحتاج الى شهادة كم من مثقفين مستواهم العلمي عادي او بسيط وكم من متعلمين شهاداتهم فقط على الورق وعقولهم خاوية
.لن .انا اظن لو قاد صاحب التوكتوك مصر والله لينج ويوصلها الى مصاف الدول الكبرى ولا لن يصل مثل هذا وامثاله لان المخرج عاوز كيذا!!!
.لن .هذه حال الدين وصدق الرسول اخر الزمن يولى الامر لغيراهله وهذا اكبر مثال
سلمان البقميأول مرة أسمع فيها.. هذي ايمان حمود..!!! بعدين الأقربون أولى ياايمان يعني تركتي مشاكل وهموم بلدك ورحتي تعلقين على أخبار مصر..!!!
مناضليعكس صوره الشعب المصري المكافح النبيل وعلى درجة عالية من الثقافة قال لم يقله الآخرين !؟
أ. د . بروفيسور. سعيد(( اتمنى ان تفتتح كل دولة عربية جامعة للتوكتوك علها تخرج عقولاً قادرة .. بدلاً من ملايين الشهادات العليا العاجزة!)) .. في الصميم يا ايمان الحمود