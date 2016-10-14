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كيف علّقت الإعلامية السعودية “إيمان الحمود” على خطاب سائق “التوك توك” المصري !؟

14 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص
كيف علّقت الإعلامية السعودية “إيمان الحمود” على خطاب سائق “التوك توك” المصري !؟
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صحيفة المرصد:أشادت الإعلامية السعودية إيمان الحمود، بحديث سائق “التوك توك” مع الإعلامي عمرو الليثي، عن تدهور حال المصري السياسي والاقتصادي.

وقالت الحمود في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “تحية لخريج التوكتوك.. وكم اتمنى ان تفتتح كل دولة عربية جامعة للتوكتوك علها تخرج عقولاً قادرة .. بدلاً من ملايين الشهادات العليا العاجزة!”.

وكان سائق “التوك التوك” تحدث بآسى عن تدهور حال مصر في السنين الأخيرة، بشكل جعل المشاهدين يتعاطفون معه. وفي الفيديو قال السائق، لبرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي المُذاع على قناة الحياة: ” نتفرج على مصر في التلفزيون نلاقيها فيينا، ننزل الشارع نلاقيها بنت عم الصومال”. وأضاف: “إحنا من 100 سنة بس اليابان جت تدرس النهضة المصرية.. إزاي يتعمل فينا كده”.



تعليقات ( 22 )

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  1. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 4:07 ص

    كونان 2016

    وانت مين يا سعيد حتى تنتقد مسمار الذي ادلى بدلوه وتحكم عليه ان ليس له رأي . نصيحة اترك عنك الفوقية وانظر الى حجمك الحقيقي
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  2. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 3:37 ص

    أ. د . بروفيسور. سعيد

    وانت مين انت يا مسمار .. حتى تزعل او حتى يكون لك مجرد رأي ههههههههههههه
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  3. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 3:34 ص

    مجرة التبانة

    يبدو انك سمعتي عن كلامه ولم تسمعيه الرجل اسقط على بلدك ان كنت سعودية فكيف تمتدحينه؟
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  4. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 3:26 ص

    مسمار

    اذا كنا زعلنا ع السيسي لخروجه ع الاجماع العربي وباع حلب وعروبته بتصويت فهذا حق لنا كعرب لكن للاسف بعض المعلقين مابيفرقو بين مسألة حاكم ومسألة شعوب
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  5. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 3:25 ص

    مراقب عام

    اغلب التعليقات ناس مدرعمة ماهي عارفة فش شئوون السياسية مصر باذن الله كبيرة بالسيسي والعلاقات السعودية المصرية على ما يرام اتمنى من *** تفهم!
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  6. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 3:17 ص

    ؟؟؟

    بلد عايش على المعونه والاعانات والصدقات بس هات هات ومافيش خذ
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  7. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص

    ..سعودي..

    اللهم أصلح أحوال المسلمين والعرب وفرج عنهم وأجمع قلوبهم على السلام والمحبة
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  8. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 3:13 ص

    أ. د . بروفيسور. سعيد

    سلمان البقمي هم كلهم كدا يعلقون على اخبار مصر وبركينافاسو وبنجلاديش..السياسية والاقتصادية وينتقدون وكأنهم يعيشون في دولة افلوطونيه
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  9. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 3:11 ص

    نصيحة من أخ محب:

    طهروا قلوبكم من الحقد والحسد على أخوانكم.جيرانكم الذين ساعدوكم بالرخاء والشده
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  10. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    مسمار

    الشعب المصري مش كله سيسي تحيه لسائق التوك توك
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  11. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    يالطيف

    طيب ارسلي له مبلغ من المال هذاك عرفتي حالته او اشتري شقه له اما تعليقي وتعليقك مياكلو عيش
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  12. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    نصيحة من أخ محب

    عليكم يامصريين بتقوى الله والرجوع إليه وتطهير بلادكم من المعاصي والبدع الصوفية
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  13. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 3:06 ص

    ناصر احمد

    للاسف قامت بالتعليق والتغريد ولم تستمع جيدا لما قاله هذا الحسود عندما وصف بلد الحرمين ودول الخليج باستنقاص واستهزاء واستحقار وقال" حبة دول الخليج "
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  14. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 3:03 ص

    أتمنى تطهير أرضكم

    مع أحترامي لكن أصلحوا أنفسكم يامصريين من الداخل وعالجوا مشاكلكم مع الاخرين
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  15. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 3:02 ص

    صبحي

    ارض الكنانه ربك بيوقف معها مش حيسيبها ابد تكفي انها ارض الانبياء والرسالات والحضارات مصر شامخه بشعبها العريق وسوف تنهض ولكن هالمره بقوة هي ام الدنيا.
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  16. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 2:57 ص

    فرق بين مصر الفقيرة وبيئتها السيئة وبين نظافة وتطور وتقدم ماليزيا وسنغافوره

    مصر من بلد حضارة عريقه قديماً إلى أسوأ الدول فقراً وأنتاجاً؟وسنغافوره أفضل منها
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  17. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 2:57 ص

    الحربي

    الثقافة لا تحتاج الى شهادة كم من مثقفين مستواهم العلمي عادي او بسيط وكم من متعلمين شهاداتهم فقط على الورق وعقولهم خاوية
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  18. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 2:55 ص

    .لن .

    انا اظن لو قاد صاحب التوكتوك مصر والله لينج ويوصلها الى مصاف الدول الكبرى ولا لن يصل مثل هذا وامثاله لان المخرج عاوز كيذا!!!
    لا يعجبني(14) اعجبني(1)
  19. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص

    .لن .

    هذه حال الدين وصدق الرسول اخر الزمن يولى الامر لغيراهله وهذا اكبر مثال
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  20. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 2:52 ص

    سلمان البقمي

    أول مرة أسمع فيها.. هذي ايمان حمود..!!! بعدين الأقربون أولى ياايمان يعني تركتي مشاكل وهموم بلدك ورحتي تعلقين على أخبار مصر..!!!
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  21. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 2:52 ص

    مناضل

    يعكس صوره الشعب المصري المكافح النبيل وعلى درجة عالية من الثقافة قال لم يقله الآخرين !؟
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  22. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص

    أ. د . بروفيسور. سعيد

    (( اتمنى ان تفتتح كل دولة عربية جامعة للتوكتوك علها تخرج عقولاً قادرة .. بدلاً من ملايين الشهادات العليا العاجزة!)) .. في الصميم يا ايمان الحمود
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