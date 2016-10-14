تعرف على التفاصيل الكاملة عن سائق “التوك توك” الذي هز الشارع المصري

صحيةف المرصد: 3 دقائق، ظهر فيها سائق توك توك، في البرامج التلفزيونية، متحدثًا بغضب عن أحوال البلد -من وجهة نظره- دفعته بغته إلى بؤرة اهتمام الناس. أثار الرجل جدلًا واسعا. هناك من اعتبره مُعبرًا عما يدور بعقولهم. اخرون اتهموه بانتمائه إلى جماعة متشددة، وأن اللقاء مَفبرك.
و بحسب موقع مصراوي الذى التقى أحد أفراد أسرة “مصطفى عبده” المشهور إعلاميًا بـ “خريج التوك توك”، والذي بات بين ليلة وضحاها حديث الشارع وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن جيرانه، للوقوف على تفاصيل حياة الرجل، بعد اختفائه من مَنزله.
عصر اليوم، أغلق عبده شقته الصغيرة. غادر المكان مسرعًا -وفق أحد جيرانه، الذي رفض ذِكر اسمه- بعد الضجة المثارة حوله، وتردد بعض الصحفيين على المكان. يقول جاره الشاب: “عِرفنا إنه هيسافر بلده في سوهاج لحد ما الأمور تهدى. هو راجل بسيط وحالته صَعبة”.
يعيش “خريج التوك توك” في أحد العقارات بطريق المستقبل -العشوائيات- بمدينة 6 أكتوبر، داخل شقة صغيرة لا تتعدى الـ 53 مترا، برفقة زوجته وطفليه الصغيرين. يخرج كل يوم في الصباح الباكر، بحثًا عن قوته وقوت عياله، غير أن مكَسبه لا يكفي. “هيلاحق على إيه ولا إيه.. الشقة بـ 850 ج في الشهر غير الكهربا والنور ومصاريف البيت” كلمات يلفظها خال عبده بآسى.
كَبر مصطفى عبده أمام عيني خاله، الحاج محمد، منذ أن كانا يعيشان في سوهاج برفقة الأسرة. انتقلوا جميعًا منذ زمن إلى عاصمة المعز. “قعدنا في روض الفَرج، ومصطفى كان بيدور على شغلانة”، يقول الخال. استقر في نهاية المطاف كعامل في محل لصيانة “الموازين”، لكنه تَرك المهنة عند انتقاله إلى مدينة السادس من أكتوبر. هناك اشترى “توك توك” بالاشتراك مع شقيقه، سَعد، ليصبح رفيق دربه.
لا يبدو من تعاملات علده مع جيرانه، أية تفاصيل توحي بالشجاعة التي ظهر عليها في أحد البرامج التلفزيونية. تعجب رياض سيد -أحد جيرانه- عندما شاهده في التلفزيون. يقول الرجل الخمسيني مستغربا، “هو مكملش تعليمه عشان يبقى عنده طلاقة كدا في الكلام”.
لم يندهش خال “خريج التوك توك” من تَصرف ابن شقيقته. “هو طقهان، ولما شاف الكاميرا فض بَطنه من اللي جواه”، يقول الخال مضيفا أنه كثيرًا ما يستمع إلى شكواه. صار ذلك طقسًا معتادًا، لم يستطع السائق مجاراة غلاء الأسعار وبالتالي غلاء المعيشة، في الأونة الأخيرة. طلبات البيت لا تنتهي، وقلة حيلته تَكسره. “لو تشوفه تحِس إنه زي عود ناشف من التَعب”.
الشائعات المتداولة عن انتماء عبده إلى جماعة الاخوان المسلمين التي حظرتها الحكومة وأعلنتها جماعة إرهابية، تؤذي جيرانه وذووه. لا يصدق صاحب سوبر ماركت في نفس البناية الأمر. “نعرفه من سنين، مشفناش منه أي حاجة تقول كدا”، يقول الرجل الخمسيني، مضيفا: “لو كان إخوان وبيعمل حاجة تضر البلد كنا هنسلمه”. يضحك خاله مؤكدًا أن الأسرة جميعها انتخبت عبد الفتاح السيسي، من بينهم ابن شقيقته. “كان متحمس جدًا للرئيس، بس موضوع الغلاء هو اللي خَنقه”.
و يقول شقيقه «سعد»: إن شقيقه لا يريد من الدنيا سوى عيشة كريمة يستطيع فقط أن يتزوج ويوفر لأولاده حياة كريمة، لافتًا إلى أن عمله على «التوك توك» نظرًا لظروف الحياة.
وأكد أن شقيقه لا يتبع أي جماعة سواء إخوان أو شيعة، فهو مثله مثل أي مواطن مصري، قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل لكل من يتهم أخي في ذلك».
وتابع: «أخويا اتبهدل في عهد مبارك وأكتر في عهد مرسي، وكان بيواجه مشكلات كثيرة بسبب التوتوك مع الحكومة».
وعن ما قيل من أن المداخلة كانت بالاتفاق مع الإعلامي عمرو الليثي، قال: «عمرو الليثي مش محتاج حد يتفق معاه، هو إنسان كويس يتفق معاه ليه؟ دا سواق توك توك ماشي في الشارع».
تعليقات ( 18 )
كلمة حقوالله ما دام كلامكم عن السعوديه ونوايكم كذا مايرزقكم الله حنا ايدينا في افواهكم وأيديكم في عيوننا المصري في السعوديه عايش ومعمر وسوي تجاره من السع
الخليجيأحزم أنه حاول ويحاول القدوم لإحدى دول الخليج من أجل البحث عن عمل ولم يستطع أو تم رفض طلبه مما حداه أن يحتد ويغضب ويصفها بهذا الوصف المتشنج.
ابو محمدسبحان الله اصبح شعار المصري الثائر لا يكتمل الا بالاساءة للسعودية .. فعلا السعودية مأكولة ومذمومة......!!
لك الحمد يا اللهالكل يعلم ويتذكر مواقف مملكتنا في مساعدة الغير وتقديم المعونة لكل شعب على مدى التاريخ ولا ينكر ذلك إلا إنسان حاسد وحاقد وجاحد وجاهل وأعمى بصر أسودقلب
لك الحمد يا اللههل نسي هذا المصري فضائل بلدي ووطني عليه وعلى مصر بأكملها وغيرها من دول العالم سواء عرب أو غيرهم هذا قمة الجحود والنكران لبلد الخير وشعب الخير .يتبع
.لن .طبعا كلمة حبة دول الخليج هذه سقطة والسعوية كانت تحت حكم مصر هذه سقطة اخرى لكن كلامه عن بلده صح .
تركيمصر منقسمه يتهمون بعض انت سيسي وانت اخواني والكبار مبسوطين ومرتاحين وقاعدين ينهبوا البلد والشعب يتضاربون مع بعض انت خاين سيسي والثاني انت خاين اخواني
حمدوانا اقول ياالهام شاهين لو يطولوكي المصريين بيخلوكي كفته وفسيخ ويعلموكون مين الشعب المصري
حمدالهام شاهين لـ “سائق التوكتوك” : انت اخواني مرسي قالك تقول كده علشان تقوم الناس علي السيسي وحنجيبك ونحطك في السجن يا حقير - الهام شاهين لـ “سائق التو
سطامتجعلون من هذا الحسود بطل قومي عندما وصف بلد الحرمين ودول الخليج باستنقاص واستهزاء وقال " حبة دول الخليج " ودول الخليج خيرها على بلده وعليه
.لن .ي.راح يهز عرش السيسي لا تستهينو الشخص فهو روح قبل ان يكون جسد والروح من امر الله قامت حروب بسبب شخص وقامت ثورات بسبب شخص وانهدمت دول
ريانكلام قوي جدا مايفهمه الا الشرفاء واحفاد الانبياء عشتي يا مصر يا ام الدنيا
.لن .الرجل يليغ جدا وكل كلامه حقيقي ولكن هذه دولة العسكر اللي ما يعرفون يقولون كلمتين على بعضها تغيضهم الالسن الطليقة ان من البيان لسحرا وراح يخفوه لانه
سالممصر كانت زمان أخر عهدنا في مصر الحبيبه ام سيادة الريس مبارك
اصيل✨تكلم بالحقيقه التى يخاف ان يقولها الاعلام المصرى
الحربيسبحان الله الي يقول الحق يؤكبوه تهم ؟ خلو الغلابان ارهابي وكأنه قال شي غلط
بكر الزايديمعذووووو ر ...وصادق
مناضلقال الحقيقة الحاضرة في عيون الشعب المصري والغائبه في كواليس السياسة المصرية !؟