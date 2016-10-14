“كريم يتحرش بالنساء” يُشعِل تويتر بعد رسالة سائق “وش الخطة يا حلوة؟” – صورة

صحيفة المرصد: فيما تداول مغردون رسالة أطلقها تطبيق «كريم» لإجرة السيارات، استنكر آخرون محتوى الرسالة «وش الخطة يا حلوة؟» التي توحي بتحرش أحد سائقي الشركة بسيدة. وطالب المغردون الذين أنشأوا وسم (#كريم_يتحرش_بالنساء)، الجهات المختصة بتأديب المتحرشين وفقاً لموقع عكاظ.
الجدل القائم بين السعوديين في موقع التواصل «تويتر»، دفع المحامي عبدالرحمن اللاحم إلى مطالبة وزارة النقل والجهات المعنية بالتدخل لتأديب المتحرشين، وسن قانون ضد السائقين. فيما عزز مغردون سعوديون تغريدة اللاحم بالمطالبة بوضع كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت وتحديد مواقع في كل سيارة تعمل في تطبيق «كريم».
ووصفت المغردة ريم الجوهر في تغريدتها التطبيق «بالمهزلة واستغلال حاجة الناس».
واعتبرت دلال الحجيلي أنه «تسويق فاشل». بينما عبر ريان عن سخطه «يا ناس ترانا طفشنا من مشاكل هالشركات والتحرش». وكانت وزارة النقل سمحت في يونيو الماضي للمواطنين بالعمل بسياراتهم الخاصة عبر تطبيقات التاكسي على الهواتف الذكية مثل «أوبر» و«كريم».
يذكر أن بريطانيا كشفت إحصاءات جديدة تتمثل في حدوث 32 حالة اغتصاب قام بها سائقو سيارات الأجرة «أوبر» خلال العام الماضي في لندن، وأن هجوما واحدا حدث كل 11 يوما العام الماضي من قبل السائقين.
تعليقات ( 14 )
(( سعودي ))هذا شيء يجب عدم السكوت عنه أين الجهة المسئوله عن مثل هذه الوقاحه والمهزله
يالطيفيعني من هب ودب اشترك وصار يوصل نذكر تطليع الرخصه للقيادة اهم شي ادفع وخذ اسم دورة وخذ الرخصه
يالطيفانتم من حدهم علشان مصلحة الشركات طيب ليه متسوق اعجب كل العجب عندما يقول اختي متسوق لاكن ليس لديه مانع تتصل على سائق الطابات للتوصيل ويوصلها لوحدها
ساهينظام كريم فاشل عندنا وسبب فشله السائق السعودي اغلبهم غير منضبط اخلاقياً . لابد يعاد النظر فيه .. ويجب ان تكون السياره غير مضلله وتكون من سيارات الشركه
والقادم أسوأهذا هو اللي تقولون عنه محترم وثقه وطيب ويغار على بنات بلده ومستحيل يتحرش ببنات بلده وحريص على غض البصر واكثر امان من الوافد-يالله خذو هذه عينه
فارس بلا جواداقول بلا كريم بلا اوبر خلونا على الليموزين وعسى الحريم يسلمون من التحرشات على الاقل ستكر واضح ولوحة فيها اسم السائق ورقم الليموزين والتصريح امنيا افضل
عبير المنىحسبته سواقي مرسلها بغيت انجن صدق مسجلته كريم 😐😐 العجله من الشيطان
شيهانة💤💧بعض) النساء ماتعد السائق "رجل" سوا كان سائقها الخاص ولا أجرة .. تلاقي حجابها غير ساتر وعطر وسوالف بالجوال واحياناً سوالف مع السائق تقل واحد من محارمها
مسمارالهدف واضح هو حقد اجانب لعرقلة مشروع سعودة سائقي كريم لايمكن لمتحرش يصور وينشر ويتداول الا بهدف التشويه
شيهانة💤💧المتحرشين موجودين ف كل زمان ومكان ولكن تبقى حالات فردية أهم شئ الوحدة تحترم نفسها وتتحجب حجاب ساتر ومافيه داعي للسوالف وباقي الخرابيط وبكذا ماحديقربها
الحربي٣٢٣٢الخطا ممنوع لكن في ناس تبغا تسئ للسعوديين