هل “السومة” حصل على الجنسية السعودية بعد هذه الصورة!؟

صحيفة المرصد-متابعات: تناقلت الجماهير السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للمهاجم السوري عمر السومة داخل مصلحة الأحوال المدنية السعودية.

الصورة المتداولة كانت للاعب نشرها على صفحته عبر انستغرام قال فيها: “صراحة خدمة الأحوال المدنية ممتازة .. الله يوفقهم”.ورجّحت الجماهير أن يحصل السومة على جواز سفر سعودي وبالتالي يحق له المشاركة مع الأخضر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018.

وأعادت صور جمعت الرئيس العامّ لهيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد مع السومة المطالبات الجماهيرية السعودية بتجنيسه وذلك نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وأخلاق رياضية داخل وخارج الملعب. وفقا لموقع “إرم نيوز”.

وكان السومة قد فرض نفسه مهاجمًا من الطراز الفريد بعدما أصبح هدافًا للدوري السعودي إضافة لعدم ثبات مستوى المهاجمين السعوديين وغيرها من العوامل التي جعلت كثيرًا من الجماهير الرياضية بمختلف ميولها في السعودية تطالب بتجنيس السومة.

