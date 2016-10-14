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هل “السومة” حصل على الجنسية السعودية بعد هذه الصورة!؟

14 أكتوبر, 2016 , 3:53 ص
هل “السومة” حصل على الجنسية السعودية بعد هذه الصورة!؟
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صحيفة المرصد-متابعات: تناقلت الجماهير السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للمهاجم السوري عمر السومة داخل مصلحة الأحوال المدنية السعودية.

الصورة المتداولة كانت للاعب نشرها على صفحته عبر انستغرام قال فيها: “صراحة خدمة الأحوال المدنية ممتازة .. الله يوفقهم”.ورجّحت الجماهير أن يحصل السومة على جواز سفر سعودي وبالتالي يحق له المشاركة مع الأخضر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018.

وأعادت صور جمعت الرئيس العامّ لهيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد مع السومة المطالبات الجماهيرية السعودية بتجنيسه وذلك نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وأخلاق رياضية داخل وخارج الملعب. وفقا لموقع “إرم نيوز”.

وكان السومة قد فرض نفسه مهاجمًا من الطراز الفريد بعدما أصبح هدافًا للدوري السعودي إضافة لعدم ثبات مستوى المهاجمين السعوديين وغيرها من العوامل التي جعلت كثيرًا من الجماهير الرياضية بمختلف ميولها في السعودية تطالب بتجنيس السومة.
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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 4:04 ص

    عبدالله

    ماهي الفائدة من الدرجات السنية في الاندية و المنتخبات والاكاديميات اذا كان ستجنسون لاعبين ؟
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  2. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 4:02 ص

    شيهانة💤💧

    ي ليييل التميلح😊غصب هو مانبغي يمثل بلدنا إلاشبابنا وحتى الأندية..!
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  3. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 4:01 ص

    عبدالله

    والله غير يذلونكم الشوام اي بطولة او ا نجاز يقولون السوري هو من جابها لكم هذا غير تحطيم جميع الاعبين الناشئين
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  4. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 3:59 ص

    أ. د . بروفيسور. سعيد

    يأخي اذا بتجنسون جنسوا حاجة عليها القيمة لاعب برازيلي او افريقي عمره صغير ولا يحتاج الا لمجر جواز وعقد فقط لاغير هههههههه
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  5. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 3:57 ص

    أ. د . بروفيسور. سعيد

    عموماً هذا الاعب سبق وان لعب لمنتخب سوريا في بطولات رسمية وانظمة الفيفا تمنع بذلك لعبه لاي دولة اخرى و عمره 28 سنه يعني سنتين وينتهي تاريخ صلاحيته هه
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  6. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 3:57 ص

    مجرة التبانة

    شفنا اخلاقه مع العسكري في المطار وكيف بعد الجنسية راح يطق العسكري ، لا للتجنيس الشعب واجد والمنتخب بيصل روسيا بالسعوديين .
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  7. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    أ. د . بروفيسور. سعيد

    المنتخب السعودي .. ولاعب سوري مثل مطاعم الشوارما الاسم للسعودي وصاحب المحل سوري تستر تجاري يعني هههههههههههه
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