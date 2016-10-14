يا أولادنا: ربونا وخذونا معكم لكوريا تكفووون!!

في بداية رئاسة الدكتور (سعد البازعي) ونائبه الدكتور (عبدالله الوشمي)، دعا النادي الأدبي الثقافي بالرياض إلى جلسة عصف ذهني بعنوان: (ماذا يريد الشباب من النادي)؟ وفي عز احتدام النقاش سأل سائل: ولكن أين هم الشباب يا معشر الكهول؟!

وتجاوب النادي مع الملحوظة الساخرة، وعقد بعد أسبوعين جلسة خاصة بالشباب، لم يقتحمها من الكهول غير (صالح المنصور)! تمخضت عن نشاطات مدهشة، كخيمة الشعر، وجماعة السرد، وحلقة الفلسفة، وظل النادي يعرض كل أسبوع فيلمًا سينمائيًا لفترة قصيرة، ثم تبنى عددًا من العروض المسرحية لفترة أقصر!! وعن طريق الموقع الإلكتروني، ورسائل الـ(sms) عرف كثير من سكان الرياض ـ لأول مرة ـ أن فيها ناديًا ثقافيًا هو الأنشط على مستوى المملكة، قبل أن (يحوس) العاصمةَ الشاسعة مشروعُ القطار الموعود يا ألبي!!

وفي عام (2011) تبنى (خالد الفيصل) مؤتمرًا للشباب؛ ليكون شاهدًا على فتوة إمارة منطقة مكة المكرمة، ومجددًا لشبابها الدائم… السيف (بالإنجليزي) كمان!!

وأثبتت التجربتان الرائدتان أن شبابنا لا يحتاجون لأكثر من الثقة وإتاحة الفرصة؛ ما شجع بقية المناطق والجهات الرسمية على استنساخهما، ما عدا وزارة (التبليم) السادرة في كواكب بيروقراطية لا تنتمي لـ(درب التبانة) إطلاقًا!

ففي زمن المقررات (الإلكترونية) ما زالت تهدر المليارات في طباعة (أغلفة) الكتب فقط؛ لتكتب عليها تاريخ كل عام! وبينما بيَّن كثير من الفقهاء الأجلاء رحمة الاختلاف في الموسيقى، وكشف الوجه، ما زال سكان (كواكب الترعية والتبليم) يمنعون الموسيقى في كل مناسبة مبهجة كاليوم الوطني، ويتوعدون من تسول له نفسه بذلك من المعلمين والمعلمات!

وما زالت (أهم) التعليمات تتلى على الطالبات يوميًا: تاج الفتاة الصالحة (وشُّو) يا بنات؟ عبايتها (السودا) يا أبله! شاطرات.. والتاج يكون على الرأس ولا على الكتف؟ (هيد آند شولدرز) يا أبله.. شاطرات.. الله يسخر لكن (أبوسن) وأمثاله؛ يتزوجونكن من (الروضة)!!

فهل تتوقع من هذه (العقليات) أن تتنبه إلى ظاهرة (عشق) كوريا الجنوبية بين كثير من فتياتنا، إلى درجة تقدمهن الواضح في تعلم اللغة الكورية؛ عن طريق الكتب والتطبيقات التي يحصلن عليها من (أمازون)؟!

وهل تتوقع أن تستوعب إدارات (كتائيبنا) الجاهلية (هَوَسَ) معظم مراهقاتنا بنجوم فرقة (سفنتين) الكورية، وتلك العقليات تضبط صورهم على أنها كلها لسائق (أبله نويّر) الإندونيسي؟؟؟؟

نقلا عن مكة