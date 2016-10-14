مبتعثة سعودية رئيسة مركز ثقافى فى أوريغون الأمريكية

صحيفة المرصد: اختارت المبتعثة السعودية غفران الحجي أن تسير على خط إنساني يتوازى مع خطها الدراسي في جامعة ولاية أوريغون بعد أن شغلها العمل التطوعى بشكل كبير .

واستمرت فى هذا الطريق عبر أعمال تطوعية لخدمة أبناء وبنات الوطن الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية، بل لكل من يحتاج إلى المساعدة من الطلاب المغتربين من مختلف دول العالم ما جعلها، تقديرا لذلك، رئيسة للفريق الطلابي في مركز الاتحاد الثقافي الذي يعد أحدث مركز رسمي بجامعتها وأول مركز على الولايات يهتم بدول وسط وجنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا.

ووفقا لصحيفة عكاظ, قالت المبتعثة غفران :وجدت أن قيامها بالعمل التطوعي بجانب دراستها تخصص الهندسة الصناعية، ساهم بشكل كبير في صقل شخصيتها القيادية التي كان من نتاجها توليها رئاسة الفريق الطلابي، وعددا من المناصب الإدارية والقيادية المختلفة التي سعت من خلالها لتقديم صورة مشرفة عن السعوديين إجمالا والنساء على وجه التحديد.

وأضافت أنها أشرفت بشكل كامل على تنظيم فعاليات ممولة من قبل الجامعة، شملت استضافة شخصيات أكاديمية واجتماعية من ولايات بعيدة، وسخرت مواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بالأنشطة والفعاليات، إضافة إلى التواصل مع الطلبة لجذبهم إلى المركز.

ولفتت إلى أنها شاركت بتحقيق فوز المركز بالتعاون مع فريقها بين خمس منظمات طلابية للانتقال إلى مساحة أكبر في أحدث مبنى جامعي جديد، وأنها أول طالبة عربية انضمت للمركز المذكور عضوا رسميا بعد تأسيسه من الجامعة، وتفتخر بصفتها مواطنة سعودية تحظى برعاية قيادتها لتعكس صورة مشرفة عن وطنها.