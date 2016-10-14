الجوازات: ست دول ممنوع سفر السعوديين إليها.. وهذه عقوبة المخالف

صحيفة المرصد: أكدت المديرية العامة للجوازات أن هناك عدداً من الدول التي لا يُسمح للمواطنين بالسفر إليها. وقالت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أمس، أن هناك 6 دول هي إيران والعراق واليمن وسورية والأراضي المحتلة (إسرائيل) وتايلاند. ووفقاً للأنظمة المتبعة، فإن المخالف لقرار حظر السفر إلى بعض الدول، يعاقب بالحرمان من السفر مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، فضلاً عن غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال.
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تعليقات ( 2 )
جنوبيه *كان كتبو مصر ام المشاكل
ابو رياضايش المشكلة اللي بيننا وبين تايلند ؟