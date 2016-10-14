صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية كثرة تردد النساء على مواقع غير مرخصة على أطراف المدينة المنورة لتدخين المعسل، بعيدة عن الرقابة الصحية والبلدية، ما زاد نسبة مخاطر تلك المواقع على مرتاديها بشكل كبير.
وفيما استنكر عدد من المواطنين انتشار تلك المواقع التي تستهدف النساء، ومن بينهن طالبات المدارس، دافع عدد من مشغلات تلك المواقع عن التدخين بشكل عام، والاستخدام المتعدد لأرجيلة المعسل، معللات ذلك بأنها حرية شخصية، مؤكدات أنهن يمنعن دخول غير الراشدات لتلك المواقع.
ووفقا لصحيفة الوطن ,قالت مروى رشوان إن “سبب انتشار الشيشة بين أوساط الفتيات اعتقادهن أنه أخف من التدخين، وأن مروره على الماء ينقيه من المواد الضارة”.
ويرى محمد البقمي أن “المرأة التي تدخن المعسل جهرا أو سرا تحاول أن تتقمص دور المرأة المتمردة على عادات المجتمع وتقاليده، والتنفيس عن همومها بتقليد الرجال”، فيما رأت أوصاف خالد أن تدخين النساء للمعسل هدفه التسلية.
وأفادت الإخصائية الاجتماعية والنفسية بمستشفى الدكتور سليمان الأحمدي، أماني العليان، أن “مجاهرة النساء بتدخين المعسل باتت ظاهرة منتشرة في المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة، والمعسل مناف للصحة وليس للأخلاق، وعلى المجتمع مراعاة ذلك، وعدم قذف النساء بألقاب غير أخلاقية، فهو خطر على صحتها وليس أخلاقها، كما أنه خطر على صحة الرجل لا أخلاقه”. وأضافت أن “على الإعلام تسليط الضوء على هذه الظاهرة، والتصدي لها لدى الرجال والنساء، وعلى الجهات المختصة منعها في الأماكن العامة أسوة بالتدخين”.
كشف أسباب انتشار الشيشة بين أوساط الفتيات في المملكة
صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية كثرة تردد النساء على مواقع غير مرخصة على أطراف المدينة المنورة لتدخين المعسل، بعيدة عن الرقابة الصحية والبلدية، ما زاد نسبة مخاطر تلك المواقع على مرتاديها بشكل كبير.
تعليقات ( 31 )
Ymni mahbobرحم الله امري عرف قدر نفسه....
أرزة 🌲 لبنانوللأسف أيضا اللي بيشم اﻷركيلة كأنو عمبيشربا مابيحترمو حتى اللي آعدين معن انا إذا بشما بدوخ في عالم مابتتقبل ريحتا حتى
Ymni mahbobأغلبيتهم بنات متعلمات جميع برامج التواصل الاجتماعي عندها ويش تخلي وش تقول ....اقسم ثم اقسم بالله ما ادري كيف العالم بتدخل الجنه في هذا العصر الحديث،
أرزة لبنانللأسف بعض الشباب والبنات آخر شي بيفكر فيه هو صحتو الشب بيوصل عمرو 30 بتلائي بيسعل متل ***من كتر الدخان واﻷركيلة
Ymni mahbobانا اللحين عمري ٢٩ سنه ما عمري شيشت كيف**** تتجرأ شي عجيب ....التربيه لها دور واشهد اللي متمسك بعاداته والله ما يخليها عند حمر العين.....
سبهللضغوط الحياة وعدم وجود اماكن للترفيه هو ما يدفع البعض للمقاهي رجال أو نساء
Ymni mahbobالوحده تشيش ولما يشوفونها يقولون انها اجنبيه.....
اخر الزماناذا كان التدخين والمعسل حرام على المراة؟ فهو كذلك حرام على الرجل، ام الاحكام الشرعية لا تٌطبق الا على المراة فقط؟ الحرام يبقى حرام على الذكر والانثى.
Ymni mahbobهذا اللي يقول الحمد لله انهم في المدينه في كل المحافظات ياللي ما عمرك سافرت اطلع وشوف....والله بعيني شفتهم
زائركازينو المدرسة
ع . الحربيالسبب يعود لقلة التربية ؟؟؟؟ فقط لا غير
↩🌟ريما Rima 🌟↩هذا اللي يبيه العلماني والبرالي 😤□■خروج ن
↩🌟ريما Rima 🌟↩إذا فيه هن قله ويمكن أيضا مجنسات مو سعوديات اللي يعسلن
فوز 🌹الحق يقال 👉👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
↩🌟ريما Rima 🌟↩هذا الخبر يعجب⬅ ✏
↩🌟ريما Rima 🌟↩الأنثى الناعمة بعضهن صارت تدق عود للأسف منظر بشع
↩🌟ريما Rima 🌟↩الذكر وهو يدخن يلوع الكبد فكيف ب الأنثى الناعمة 😤
↩🌟ريما Rima 🌟↩😷وع يارب لاتبلانا
عدد التعليقات:67
حسين الحارثي ابوامجدتعليق٢ قرناس هوا كلامك في محله
مبارك**********
مباركلو يسمحون لي اشتم كان شتمت لبكره ابرد قلبي فيهن وف ذويهن اشباه الرجال اذا هذا ماهو سقوط اخلاقي كيف يكون السقوط وميتات ع السواقه حتى ندخل بالاكبر
مباركياحبيبي اطربني اشجيني غرد هات اه ياقلبي والله ماصارت بالغرب ويبونا نتزوجهن ويزعلون اذا تكلمنا بواقعهن الله ع التربيه والحياء تروح تشيش وبالمدينه اخ
الحق يقالوعلى المجتمع مراعاة ذلك، وعدم قذف النساء بألقاب غير أخلاقية، فهو خطر على صحتها وليس أخلاقها/// مجتمعنا ذكوري يتلذذ بذم المراة وسبها وشتمها واحتقارها!!
قرناس هوامنتشرة في جدة فقط
ولدمن الديرهالسبب الحقيقي من فتو اسعد عمر قلي وبعدها بداء الاينتشار