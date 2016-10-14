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كشف أسباب انتشار الشيشة بين أوساط الفتيات في المملكة

14 أكتوبر, 2016 , 6:40 ص
كشف أسباب انتشار الشيشة بين أوساط الفتيات في المملكة
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية كثرة تردد النساء على مواقع غير مرخصة على أطراف المدينة المنورة لتدخين المعسل، بعيدة عن الرقابة الصحية والبلدية، ما زاد نسبة مخاطر تلك المواقع على مرتاديها بشكل كبير.
وفيما استنكر عدد من المواطنين انتشار تلك المواقع التي تستهدف النساء، ومن بينهن طالبات المدارس، دافع عدد من مشغلات تلك المواقع عن التدخين بشكل عام، والاستخدام المتعدد لأرجيلة المعسل، معللات ذلك بأنها حرية شخصية، مؤكدات أنهن يمنعن دخول غير الراشدات لتلك المواقع.
ووفقا لصحيفة الوطن ,قالت مروى رشوان إن “سبب انتشار الشيشة بين أوساط الفتيات اعتقادهن أنه أخف من التدخين، وأن مروره على الماء ينقيه من المواد الضارة”.
ويرى محمد البقمي أن “المرأة التي تدخن المعسل جهرا أو سرا تحاول أن تتقمص دور المرأة المتمردة على عادات المجتمع وتقاليده، والتنفيس عن همومها بتقليد الرجال”، فيما رأت أوصاف خالد أن تدخين النساء للمعسل هدفه التسلية.
وأفادت الإخصائية الاجتماعية والنفسية بمستشفى الدكتور سليمان الأحمدي، أماني العليان، أن “مجاهرة النساء بتدخين المعسل باتت ظاهرة منتشرة في المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة، والمعسل مناف للصحة وليس للأخلاق، وعلى المجتمع مراعاة ذلك، وعدم قذف النساء بألقاب غير أخلاقية، فهو خطر على صحتها وليس أخلاقها، كما أنه خطر على صحة الرجل لا أخلاقه”. وأضافت أن “على الإعلام تسليط الضوء على هذه الظاهرة، والتصدي لها لدى الرجال والنساء، وعلى الجهات المختصة منعها في الأماكن العامة أسوة بالتدخين”.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    14 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    مابحبش الشيشة
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  2. 30
    14 أكتوبر, 2016 , 8:07 ص

    ان شاء الله كل وحدة تدخن او تعسل او تشيش يطلع اولادها وبناتها مشوهين حنا قرفنا من الرجل المدخن تجون انتوا ياعديمات الانوثة ومحبات القرف تكملوا عليهم ؟
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  3. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    الشيشة شينة
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  4. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    Ymni mahbob

    رحم الله امري عرف قدر نفسه....
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  5. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 8:04 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    وللأسف أيضا اللي بيشم اﻷركيلة كأنو عمبيشربا مابيحترمو حتى اللي آعدين معن انا إذا بشما بدوخ في عالم مابتتقبل ريحتا حتى
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  6. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    Ymni mahbob

    أغلبيتهم بنات متعلمات جميع برامج التواصل الاجتماعي عندها ويش تخلي وش تقول ....اقسم ثم اقسم بالله ما ادري كيف العالم بتدخل الجنه في هذا العصر الحديث،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    أرزة لبنان

    للأسف بعض الشباب والبنات آخر شي بيفكر فيه هو صحتو الشب بيوصل عمرو 30 بتلائي بيسعل متل ***من كتر الدخان واﻷركيلة
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  8. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    Ymni mahbob

    انا اللحين عمري ٢٩ سنه ما عمري شيشت كيف**** تتجرأ شي عجيب ....التربيه لها دور واشهد اللي متمسك بعاداته والله ما يخليها عند حمر العين.....
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  9. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    سبهلل

    ضغوط الحياة وعدم وجود اماكن للترفيه هو ما يدفع البعض للمقاهي رجال أو نساء
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  10. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 7:57 ص

    Ymni mahbob

    الوحده تشيش ولما يشوفونها يقولون انها اجنبيه.....
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  11. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص

    اخر الزمان

    اذا كان التدخين والمعسل حرام على المراة؟ فهو كذلك حرام على الرجل، ام الاحكام الشرعية لا تٌطبق الا على المراة فقط؟ الحرام يبقى حرام على الذكر والانثى.
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  12. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص

    Ymni mahbob

    هذا اللي يقول الحمد لله انهم في المدينه في كل المحافظات ياللي ما عمرك سافرت اطلع وشوف....والله بعيني شفتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 7:51 ص

    زائر

    كازينو المدرسة
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  14. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    اولا الحمدالله انهم قلة بالمدينة وثانيا ابعدوا العالم الغير متربية عن مدينة الرسول واوقفوا التجنيس جابو لنا القرف اللي يقرفهم هم وعاداتهم واخلاقهم
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  15. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص

    اغلبهم مجنسات والحمدالله انهم قلة بالمدينة عسى الله لايكثرهم ويبعدهم عن مدينة خير البشر صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص

    ع . الحربي

    السبب يعود لقلة التربية ؟؟؟؟ فقط لا غير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    ماتشرب الدخان وتعسل الا وحدة تحب القرف و بلا اخلاق ولاتربية سواء عجبكم والا ماعجبكم فهذه هي الحقيقة .
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  18. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 7:40 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    هذا اللي يبيه العلماني والبرالي 😤□■خروج ن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    إذا فيه هن قله ويمكن أيضا مجنسات مو سعوديات اللي يعسلن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    فوز 🌹

    الحق يقال 👉👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  21. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    هذا الخبر يعجب⬅ ✏
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الأنثى الناعمة بعضهن صارت تدق عود للأسف منظر بشع
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  23. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 7:23 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الذكر وهو يدخن يلوع الكبد فكيف ب الأنثى الناعمة 😤
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 7:18 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    😷وع يارب لاتبلانا
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  25. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص
    عدد التعليقات:67

    حسين الحارثي ابوامجد

    تعليق٢ قرناس هوا كلامك في محله
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  26. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 7:11 ص

    مبارك

    **********
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  27. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 7:05 ص

    مبارك

    لو يسمحون لي اشتم كان شتمت لبكره ابرد قلبي فيهن وف ذويهن اشباه الرجال اذا هذا ماهو سقوط اخلاقي كيف يكون السقوط وميتات ع السواقه حتى ندخل بالاكبر
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  28. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 6:56 ص

    مبارك

    ياحبيبي اطربني اشجيني غرد هات اه ياقلبي والله ماصارت بالغرب ويبونا نتزوجهن ويزعلون اذا تكلمنا بواقعهن الله ع التربيه والحياء تروح تشيش وبالمدينه اخ
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  29. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 6:56 ص

    الحق يقال

    وعلى المجتمع مراعاة ذلك، وعدم قذف النساء بألقاب غير أخلاقية، فهو خطر على صحتها وليس أخلاقها/// مجتمعنا ذكوري يتلذذ بذم المراة وسبها وشتمها واحتقارها!!
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  30. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 6:55 ص

    قرناس هوا

    منتشرة في جدة فقط
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  31. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 6:47 ص

    ولدمن الديره

    السبب الحقيقي من فتو اسعد عمر قلي وبعدها بداء الاينتشار
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