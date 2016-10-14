صحيفة المرصد: تساءل الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائج المساعدات المالية من دول الخليج لمصر.وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “استلمت مصر اليوم 2 مليار دولار وديعة من السعودية وحان وقت طرح السؤال أين ذهبت المساعدات الخليجية المليارية لمصر؟ نريد جوابًا عاقلًا وهادئًا ومقنعًا”.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي، أمس الخميس، تلقي البنك مبلغ ملياري دولار من المملكة العربية السعودية كوديعة.وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن الوديعة ستسهم في زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، دون إعطاء أية تفاصيل.
أكاديمي إماراتي: أين ذهبت المساعدات الخليجية المليارية لمصر؟
صحيفة المرصد: تساءل الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائج المساعدات المالية من دول الخليج لمصر.وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “استلمت مصر اليوم 2 مليار دولار وديعة من السعودية وحان وقت طرح السؤال أين ذهبت المساعدات الخليجية المليارية لمصر؟ نريد جوابًا عاقلًا وهادئًا ومقنعًا”.
تعليقات ( 9 )
جبال سديرفي مكالمة هاتفية مسربة للسيسي ومدير مكتبة عباس كاملبعد الانقلاب يقولان لبعضهم مبروك علينا مصر ماخذين البلد ملكية خاصة وحطو خمسين خط تحت اسم عباس
.لا تعليق على المليارين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابوعلي ال عليالسيسي هو المستفيدومن حوله يسترضيهم
من حائلمخالف للنشر
عدد التعليقات:67
حسين الحارثي ابوامجدراحت هبا منثور اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللايم......!!!!!
السيسيالفلوس فين راحت وأنت إيش حشرك تسأل الفلوس دي بتاعت القيش من أقل مسافة السكه ياواد وأخذ بالك من نفسك
قلم الحقيقهمخالف للنشر
الله يصلح الحالاذا اسند الامر لغير اهله فانتظر الساعة