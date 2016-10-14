أكاديمي إماراتي: أين ذهبت المساعدات الخليجية المليارية لمصر؟

صحيفة المرصد: تساءل الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائج المساعدات المالية من دول الخليج لمصر.وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “استلمت مصر اليوم 2 مليار دولار وديعة من السعودية وحان وقت طرح السؤال أين ذهبت المساعدات الخليجية المليارية لمصر؟ نريد جوابًا عاقلًا وهادئًا ومقنعًا”.

وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي، أمس الخميس، تلقي البنك مبلغ ملياري دولار من المملكة العربية السعودية كوديعة.وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن الوديعة ستسهم في زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، دون إعطاء أية تفاصيل.