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أكاديمي إماراتي: أين ذهبت المساعدات الخليجية المليارية لمصر؟

14 أكتوبر, 2016 , 6:57 ص
أكاديمي إماراتي: أين ذهبت المساعدات الخليجية المليارية لمصر؟
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صحيفة المرصد: تساءل الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائج المساعدات المالية من دول الخليج لمصر.وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “استلمت مصر اليوم 2 مليار دولار وديعة من السعودية وحان وقت طرح السؤال أين ذهبت المساعدات الخليجية المليارية لمصر؟ نريد جوابًا عاقلًا وهادئًا ومقنعًا”.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي، أمس الخميس، تلقي البنك مبلغ ملياري دولار من المملكة العربية السعودية كوديعة.وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن الوديعة ستسهم في زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، دون إعطاء أية تفاصيل.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص

    جبال سدير

    في مكالمة هاتفية مسربة للسيسي ومدير مكتبة عباس كاملبعد الانقلاب يقولان لبعضهم مبروك علينا مصر ماخذين البلد ملكية خاصة وحطو خمسين خط تحت اسم عباس
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  2. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص

    .

    لا تعليق على المليارين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  3. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    يعني وين راحت اكيد*** وماشاف منها الشعب المصري شي
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  4. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    ابوعلي ال علي

    السيسي هو المستفيدومن حوله يسترضيهم
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  5. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 7:13 ص

    من حائل

    مخالف للنشر
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  6. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 7:11 ص
    عدد التعليقات:67

    حسين الحارثي ابوامجد

    راحت هبا منثور اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللايم......!!!!!
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  7. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 7:10 ص

    السيسي

    الفلوس فين راحت وأنت إيش حشرك تسأل الفلوس دي بتاعت القيش من أقل مسافة السكه ياواد وأخذ بالك من نفسك
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  8. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 7:04 ص

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
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  9. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 7:04 ص

    الله يصلح الحال

    اذا اسند الامر لغير اهله فانتظر الساعة
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