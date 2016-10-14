الجبير: الحشد الشعبي ميلشيا طائفية انتماؤها لإيران ارتكبت جرائم في العراق

صحيفة المرصد-الأناضول: حذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من استخدام ميلشيات الحشد الشعبي في تحرير الموصل شمالي العراق من تنظيم “داعش”.

وقال إن “ميلشيا طائفية انتماؤها لإيران، سببت مشاكل وارتكبت جرائم في أماكن مختلفة في العراق، وإذا ما دخلت الموصل قد تحدث كوارث”.

جاء هذا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في العاصمة السعودية الرياض، في أعقاب اجتماع وزاري شارك فيه وزراء خارجية دول الخليج.

وأضاف الجبير “إذا أراد أن يواجه العراق إرهاب داعش وأن يتفادى سفك الدماء والطائفية بين أبنائه من الأفضل أن يستخدم جيشه الوطني وعناصر غير محسوبة على إيران وغير معروفة بالطائفية والتشدد”.

واعتبر أن “المشكلة في العراق هي الطائفية .. يجب إشراك كل مكونات هذا البلد في اتخاذا القرار ليشعروا أن الحكومة هناك تمثلهم، وهذا مفقود للأسف”.