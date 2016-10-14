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سيدة تكشف أسرار زوجها المتدين : يهاتف النساء ويستقبل منهن رسائل فاضحة بحجة الفتوى!

14 أكتوبر, 2016 , 8:57 ص
سيدة تكشف أسرار زوجها المتدين : يهاتف النساء ويستقبل منهن رسائل فاضحة بحجة الفتوى!
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صحيفة المرصد: عرض المستشار الأسري غازي الشمري في صحيفة الشرق بعض القضايا والمشاكل الأسرية التي ترد إليه وأصاحبها يبحثون عن حلول لها.
وبحسب صحيفة الشرق اشتكت “زوجة” زوجها المتدين، ومدرس المواد الدينية ،قائلة: أثناء التحدث مع النساء في الهاتف فإنه ينسى نفسه، ويحدثهن من قلبه بحسب تعبيرها، موضحة بأنهن يتصلن بحجة الفتوى أو الاستشارة، وهو يجاوبهن بحجة أنه لا يريد أن يكتم العلم، وعندما تسمع المرأة طريقته في جوابه تطمع به، وأما النساء غير المتدينات فإنهن يتمادين كثيراً، فزوجي حينها لا يقاوم ويطلبهن للزواج، ثم يكتشف بأنهن أردنه ستاراً لأعمالهن الخبيثة، وبدأت حياتي تتدهور بسببهن، لدرجة أنهن يرسلن له رسائل فاضحة، ويطلبن منه المقابلة غير الشرعية وغيرها كثير، وكلما كلمته يقول أنا أفتي فقط، ولا يرى من نفسه أنه يتلطف معهن كثيراً جداً، وقد طُلِقتُ طلقة بسببهن، ولا أعرف ماذا أصنع معه، وكل من حولي يقول اتركيه كي يخرج ما بنفسه، وعندما أتركه يتمادى أكثر؛ لأنه يظن أنني لم أكتشف شيئاً جديداً، فيأخذ راحته.

وعلق المستشار الأسري غازي الشمري قائلا: “حلي مشكلتك مع زوجك بالحوار الهادئ والنقاش الهادف،حددي الهدف، وليكن الهدف واضحاً، ولا بد من وضع نقطة اتفاق، واختيار الوقت المناسب للحوار، وابتعدي عن الغضب، وابتعدي عن الغضب ورفع الصوت وإلا سيكون جدلا، وابدأي بنقاط الاتفاق، وليكن لكما حكما ومرجعاً ترجعان إليه في حالة الاختلاف، وأعطِ المقابل فرصة الكلام، واحذري المقاطعة، واذكري إيجابياته، واقبلي الحق واحذري رده، وابتعدي عن الانتصار للنفس، ولتكن الابتسامة عنوان الحوار، وازرعي الثقة واحذري نزعها. لا يكن الهدف الانتصار للنفس، وإنما الوصول لحل المشكلة.”



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 38
    14 أكتوبر, 2016 , 10:09 ص

    وما الفايده من قول اتصلت علي وحده وعرضت مشكلتها كذا وكذا واظهار هذا الشي ان الناس تتصل عليه هل القصد لجذب المتصلين او يعنني فاهم الله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 37
    14 أكتوبر, 2016 , 10:07 ص

    راقع

    الله المستعان. كثروا المستشارين! راعي الكيك " لقد خدعتكم " ، هالحين مستشار لا يشق له غبار ويعقد ندوات ويلقى له جمهور يستمع له!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 36
    14 أكتوبر, 2016 , 10:06 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لااله الاأنت أستغفرك وأتوب اليك
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  4. 35
    14 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    مخالف للنشر
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  5. 34
    14 أكتوبر, 2016 , 10:03 ص

    راقع

    الغريب أن القصة تُسرد و كأن الذي يسردها هي فعلاًقد وقعت له ، أو كان قريب جداً ممن وقعت له هذه القصة. دقة في الوصف و وضوح في التفاصيل...!!!
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  6. 33
    14 أكتوبر, 2016 , 10:00 ص

    في هذا الزمن النساء استرجلن و اصبحن في تفكيرهن هن الرجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 32
    14 أكتوبر, 2016 , 9:53 ص

    طيب وش صار بنهاية القصة
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  8. 31
    14 أكتوبر, 2016 , 9:51 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    يمكن يكون عمبينصحن فعلا بس هني اللي أرسلو صورن نصيحة بعدي عن تليفون زوجك وحسابو ع رب العالمين وريحي راسك من شفت معو صور وسمعت هيك وهيك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 30
    14 أكتوبر, 2016 , 9:49 ص

    هذا المستشار يفتقد للمهنيه و غير جدير بالثقه لعرض مشاكل وخصوصيات من يستشيره على الملأ
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد ماأحصى كتابه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    اكره الزوجه المهمله في حقوق الزوجيه طلقها او تزوج عليها فهي لا تستحق ان تصبح ام او زوجه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  12. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 9:47 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    بعض النسوان كل مايصير مشكلة بينا وبين زوجا بتؤل لصديقتا أو للأم وتبدأ المشاكل بفضح أسرار البيت بالنسبة لك أنت فضحتي بيتك بالصحف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 9:45 ص

    حاجتين تستحوذين على عواطف زوجك و هي اشبعي ***و بطنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 9:45 ص

    اذكار الصباح

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    تزوج عليها ايه الزوج الزوجه لم تعطيك حقك في الحياة الزوجيه ابد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    ارز 👊 نجد

    يوسف عليه السلام اتهمت امرأة وكانت النتيحة انه بريء .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 9:41 ص

    ارز 👊 نجد

    النقص في الانسان وليس في الدين والله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 9:41 ص

    للأسف بعض الزوجات يتزوجن حتى يصرف عليهن ازواجهن و ينجب طفل و هي مقصره في حق زوجه .
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  19. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 9:38 ص

    بعض الزوجات لديها*** عكس الزوج فهناء تكثر المشاكل الزوجية حتى يصل الى الطلاق او الوقوع في الحرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 9:36 ص

    بعض الزوجات مقصرات في حقوق الزوج من أمور كثير مثل حقة ك زوج في الفراش فيضطر الزوج للبحث عن زوجه أخرى او ربما يقع في المحرمات بسببهن
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  21. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 9:35 ص

    غازي بن شبيب

    مادامه مطوع يعني كل شيء له مباح واللي عزز له هنا مطوع مثله حلي مشكلتك مع زوجك بالحوار الهادئ والنقاش الهادف،حددي الهدف، لويكن الهدف واضح تعزيز
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  22. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 9:33 ص

    المشكلة الحقيقية فيك انت اليته الزوجه انظري و عيدي لتصرفاتك و علاقتك مع زوجك تجدين هناك نقص فيها فيذهب الزوج لتكملة تلك ، ربما قلة حنان الخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  23. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 9:33 ص

    فايز

    الله يعينك يااختي شي مقزز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 9:32 ص

    قولوا امين تكفون يمكن تستجاب الدعوه من احدكم واليوم جمعه وفقكم الله جميعا

    لاتصدق الي تقرا من دون الانصات##اسمع للثاني قبل تحكم عليهم##الادمي يموت والعلم ما مات##ونقالة الهرج الله لايحييهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    خلف

    وماخفي كان اعظم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    زائر

    شكراً يا شيخ غازي على الدقة في نقل تفاصيل الحديث.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 9:26 ص

    حموودي

    عصبوا بعض الناس مادري ليش هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 9:22 ص

    قولوا امين تكفون يمكن تستجاب الدعوه من احدكم واليوم جمعه وفقكم الله جميعا

    كلام (ضابط ايقاع)الي هو تعليق 1 احتمال كبير صحيح وهذا هو الواقع في عصرنا محاربة الدين من بعض البشر نسأل الله ان يهدي كل ضال ويثبتنا على الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 9:21 ص

    قادم

    وما اكثر هذا النوع ممن يدعون زورا تدينهم وهم الأغلبية لهم وجهين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 9:17 ص

    ام بدر

    ياما تحت السواهي دواهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص

    الحرفي

    ماكل من يلبس عقالا برجال بعض الرجال تروح فيهم خساره00 / ماكل من قصر الثوب ورمى العقال وطول الدقن رجل محدث اومفتي الدين باذن لله لأينقص بمن عمل عمل فردي بل الدين باقي دامت السموات والارض باقيه نسأل الله الهدايه لمن غوي ويصلح الاسلام والمسلمين يارب000
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 9:15 ص

    رجل الدين الحقيقي والعالم الرباني الذي يخاف الله ويتقه ليس هذا منهم ولكنه من الذين يستعملون الدين غطاء لشهواته وغاياته مثل المنتمين ﻷحزاب بإسم الدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 9:11 ص

    العمده

    الايقول تشويه هذا حال الا يفتي من راسه ويسوي. يرقي الناس بالكذب ليصل لاهدافه ويكال اموال الناس بالكذاب ولذالك كثرة العينات بشكل كبير ويتستر باسم الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 9:09 ص

    ارز 👊 نجد

    النقص في الانسان وليس في الدين ان شاءالله هذا توضيح والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    ارز 👊 نجد

    حالات فردية والنقص في الانسان وليس في الدين اللهم اجعلنا من المؤمنين لااله الاأنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    سعد

    انامستغرب من يطلب الفتوى مين من هب ودب الايوجد به عقل يفكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 9:01 ص

    سامي

    يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم .
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  38. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 9:01 ص

    ضابط ايقاع

    ربما الغرض من طرح هذا الموضوع الوهمي تشويه رجل الدين ولايجوز لإمراءة تفشي اسرار بيتها وتغتاب زوجها بهذه الطريقه المقززه المراءة المسلمه تستر وتسامح
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)

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