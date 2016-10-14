سيدة تكشف أسرار زوجها المتدين : يهاتف النساء ويستقبل منهن رسائل فاضحة بحجة الفتوى!

صحيفة المرصد: عرض المستشار الأسري غازي الشمري في صحيفة الشرق بعض القضايا والمشاكل الأسرية التي ترد إليه وأصاحبها يبحثون عن حلول لها.
وبحسب صحيفة الشرق اشتكت “زوجة” زوجها المتدين، ومدرس المواد الدينية ،قائلة: أثناء التحدث مع النساء في الهاتف فإنه ينسى نفسه، ويحدثهن من قلبه بحسب تعبيرها، موضحة بأنهن يتصلن بحجة الفتوى أو الاستشارة، وهو يجاوبهن بحجة أنه لا يريد أن يكتم العلم، وعندما تسمع المرأة طريقته في جوابه تطمع به، وأما النساء غير المتدينات فإنهن يتمادين كثيراً، فزوجي حينها لا يقاوم ويطلبهن للزواج، ثم يكتشف بأنهن أردنه ستاراً لأعمالهن الخبيثة، وبدأت حياتي تتدهور بسببهن، لدرجة أنهن يرسلن له رسائل فاضحة، ويطلبن منه المقابلة غير الشرعية وغيرها كثير، وكلما كلمته يقول أنا أفتي فقط، ولا يرى من نفسه أنه يتلطف معهن كثيراً جداً، وقد طُلِقتُ طلقة بسببهن، ولا أعرف ماذا أصنع معه، وكل من حولي يقول اتركيه كي يخرج ما بنفسه، وعندما أتركه يتمادى أكثر؛ لأنه يظن أنني لم أكتشف شيئاً جديداً، فيأخذ راحته.
وعلق المستشار الأسري غازي الشمري قائلا: “حلي مشكلتك مع زوجك بالحوار الهادئ والنقاش الهادف،حددي الهدف، وليكن الهدف واضحاً، ولا بد من وضع نقطة اتفاق، واختيار الوقت المناسب للحوار، وابتعدي عن الغضب، وابتعدي عن الغضب ورفع الصوت وإلا سيكون جدلا، وابدأي بنقاط الاتفاق، وليكن لكما حكما ومرجعاً ترجعان إليه في حالة الاختلاف، وأعطِ المقابل فرصة الكلام، واحذري المقاطعة، واذكري إيجابياته، واقبلي الحق واحذري رده، وابتعدي عن الانتصار للنفس، ولتكن الابتسامة عنوان الحوار، وازرعي الثقة واحذري نزعها. لا يكن الهدف الانتصار للنفس، وإنما الوصول لحل المشكلة.”
تعليقات ( 38 )
راقعالله المستعان. كثروا المستشارين! راعي الكيك " لقد خدعتكم " ، هالحين مستشار لا يشق له غبار ويعقد ندوات ويلقى له جمهور يستمع له!!
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لااله الاأنت أستغفرك وأتوب اليك
راقعالغريب أن القصة تُسرد و كأن الذي يسردها هي فعلاًقد وقعت له ، أو كان قريب جداً ممن وقعت له هذه القصة. دقة في الوصف و وضوح في التفاصيل...!!!
أرزة 🌲 لبنانيمكن يكون عمبينصحن فعلا بس هني اللي أرسلو صورن نصيحة بعدي عن تليفون زوجك وحسابو ع رب العالمين وريحي راسك من شفت معو صور وسمعت هيك وهيك.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد ماأحصى كتابه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
أرزة 🌲 لبنانبعض النسوان كل مايصير مشكلة بينا وبين زوجا بتؤل لصديقتا أو للأم وتبدأ المشاكل بفضح أسرار البيت بالنسبة لك أنت فضحتي بيتك بالصحف
اذكار الصباحوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ارز 👊 نجديوسف عليه السلام اتهمت امرأة وكانت النتيحة انه بريء .....
ارز 👊 نجدالنقص في الانسان وليس في الدين والله اعلم
غازي بن شبيبمادامه مطوع يعني كل شيء له مباح واللي عزز له هنا مطوع مثله حلي مشكلتك مع زوجك بالحوار الهادئ والنقاش الهادف،حددي الهدف، لويكن الهدف واضح تعزيز
فايزالله يعينك يااختي شي مقزز
قولوا امين تكفون يمكن تستجاب الدعوه من احدكم واليوم جمعه وفقكم الله جميعالاتصدق الي تقرا من دون الانصات##اسمع للثاني قبل تحكم عليهم##الادمي يموت والعلم ما مات##ونقالة الهرج الله لايحييهم
خلفوماخفي كان اعظم
زائرشكراً يا شيخ غازي على الدقة في نقل تفاصيل الحديث.
حمووديعصبوا بعض الناس مادري ليش هههههه
قولوا امين تكفون يمكن تستجاب الدعوه من احدكم واليوم جمعه وفقكم الله جميعاكلام (ضابط ايقاع)الي هو تعليق 1 احتمال كبير صحيح وهذا هو الواقع في عصرنا محاربة الدين من بعض البشر نسأل الله ان يهدي كل ضال ويثبتنا على الحق
قادموما اكثر هذا النوع ممن يدعون زورا تدينهم وهم الأغلبية لهم وجهين
ام بدرياما تحت السواهي دواهي
الحرفيماكل من يلبس عقالا برجال بعض الرجال تروح فيهم خساره00 / ماكل من قصر الثوب ورمى العقال وطول الدقن رجل محدث اومفتي الدين باذن لله لأينقص بمن عمل عمل فردي بل الدين باقي دامت السموات والارض باقيه نسأل الله الهدايه لمن غوي ويصلح الاسلام والمسلمين يارب000
العمدهالايقول تشويه هذا حال الا يفتي من راسه ويسوي. يرقي الناس بالكذب ليصل لاهدافه ويكال اموال الناس بالكذاب ولذالك كثرة العينات بشكل كبير ويتستر باسم الدين
ارز 👊 نجدالنقص في الانسان وليس في الدين ان شاءالله هذا توضيح والله أعلم
ارز 👊 نجدحالات فردية والنقص في الانسان وليس في الدين اللهم اجعلنا من المؤمنين لااله الاأنت
سعدانامستغرب من يطلب الفتوى مين من هب ودب الايوجد به عقل يفكر
سامييأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم .
ضابط ايقاعربما الغرض من طرح هذا الموضوع الوهمي تشويه رجل الدين ولايجوز لإمراءة تفشي اسرار بيتها وتغتاب زوجها بهذه الطريقه المقززه المراءة المسلمه تستر وتسامح