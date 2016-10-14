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عبدالغني يعلن الحرب على زوران!

14 أكتوبر, 2016 , 9:17 ص
عبدالغني يعلن الحرب على زوران!
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية لا زال التوتر و التشاحن يؤثر سلبيا على مسيرة الفريق النصراوي نتيجة المشكلات الداخلية والخارجية؛ بسبب قضايا اللاعبين الأجانب من ناحية، ومشكلات قائد الفريق حسين عبدالغني مع مدرب الفريق زوران ماميتش من جهة أخرى.
ومن جهته بحسبب صحيفة عكاظ طلب القائد حسين عبدالغني من اللاعبين بعد مران أول أمس التوجه لإدارة النادي وإخبارها بعدم رغبتهم في استمرار المدرب مع الفريق،, إلا أنهم رفضوا ذلك جميعا، بمن فيهم اللاعبون الدوليون عدا الحارس عبدالله العنزي الذي تبنى موقف عبدالغني.
وبالرغم من ذلك أصرّ المدرب على عدم مرافقة الكابتن حسين عبدالغني والحارس عبدالله العنزي لبعثة الفريق المغادرة إلى مكة لملاقاة فريق الوحدة وذلك لأسباب فنية بالرغم من إصرار الإدارة على وجود الثنائي مع البعثة.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 10:05 ص

    ارى تغيير اسم النادي ليكون نادي عبدالغني الرياضي

    هو الآمر الناهي والحاكم بأمره في كل كبيرة وصغيرة ولا يستطيع احد ان يتعامل معه حتى رئيس النادي فكل شيء متروك له ليعبث به كيفما شاء.
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  2. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    majed

    حسين و ***ليس لهم قيمة فنية يجب الاستغناء عنهم.
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  3. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    غيرت الاسم الاول(ولا اقول غير يارب تكتب لي الي على بالي)ف ا

    يامشجعين النصر منتم على حق##يا لين نشوف النصر حقق بطوله##وقلبي مع الي ساكنن مع اهل الرق## وانا فالجرف ماني والله بحوله
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  4. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 9:48 ص

    والله اقول الحق

    ياخي اللاعب هذا لم يجد احد يوقفه عند حده لا من المسئولين ولا حتى من المدربين ايش المشكله انه يشطب من الملاعب ماني عارف خذوه للحد الجنوبي يعرف النعمه ش
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  5. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 9:45 ص

    غيرت الاسم الاول(ولا اقول غير يارب تكتب لي الي على بالي)ف ا ي ز ة

    الله من قلبن على فايزة يحن##حن الخلوج الي ميت ولدها## او ونة المديون من دينه يون##مخصوم نص الراتب وحاله قردها
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  6. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    مرسيدس

    إذا لم يكن الاعب إيجابي فيحق للمدرب الاستغناء عنه وحسين طالب بالاستغناء عن المدرب والحارس كذالك لذى يجب توفر البديل
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  7. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص

    العويد

    معطين هالاعب اكبر من حجمه
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  8. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 9:41 ص

    مرسيدس

    إذا الاعب ماسمع كلام المدرب يجب الاستغناء عنه فورا وش يبي يجيب عصى سحريه عشان يفوز والله مدري اش محلي النصر يقبل به هل هي طال عمرك الرياضه صارت وضيفه
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  9. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 9:38 ص

    مرسيدس

    نتمنى طرد حسين عبدالغني من نادي النصر فالاهلي رمى به خارج أسوار النادي ولم يقبل به غير النصر ولم نعرفه سوى في النصرعلى باله ماردونا اوبيليه ع غفلة
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  10. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 9:24 ص

    ص ص ص

    كملت ***يساند حسين ابعدوه تراه نكبة الفريق
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  11. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 9:23 ص

    ضابط ايقاع

    لاعب مشكلجي منتهي فنياً . نتمنى من ادارة النادي ايقافه عن اللعب حتى نهاية الموسم مع*** العنزي الذي خذل المنتخب من قبل والنادي
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