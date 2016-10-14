شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
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تعليقات ( 60 )
منالتعليق لجلب المال لا معه ولاضده لأن قراءة القرآن كله خير وبركه وتكرار السورة تحرق الشياطين أحسن من تركه
منالملحه وش ذنبي اذا تكرهين وحده جارحتك اسمها منال
↩🌟ريما Rima 🌟↩استودعكم الله💤 😴💤 خروج
↩🌟ريما Rima 🌟↩استغفر الله جلب المال كلها خرفات دجل
لجلب المالقراءة سورة القدر 1000 مرة في اليوم ماعدا ( رجب وشعبان ورمضان ) مع الوضوء واستقبال القبلة وعدم تغيير المكان ..
منالابو حمود سبقني كنت بأقول لعنوبه صباحنا ان شاءالله مليئ بالتفاؤل والمسرات والبركات ومنها نعرف ابراجنا وان كنا مانصدقها بس تسلينا مع وحده عسل مثل ملوحه
↩🌟ريما Rima 🌟↩شيهانة💤💧 ودي اعرف من هي أحس أنها غامضة وإذا سولفنا معها ماترد بجدية وتعصب ⁉
↩🌟ريما Rima 🌟↩ليتنا كل ما مشينا تتبعنا الأمانيات مثل ظلنا 😂
عدد التعليقات:7273
الحرمانمسوي راعي حنان وطعم رقبته تقول اصبع بطاريه.
عدد التعليقات:7273
الحرمانريما مكاتب العمل تحتاج تغير !! عقبال مايغيرك زوجك
🌸 الملح و القبلة 🌸40 // ايه ، اسم منال يجب المصايب والمشاكل العاطفية ، أصلاً تجيني ضيقة كل ماشفته ..
منالشكل شيهانه برج القوس .. واعتذرلك ياشوشو تدخلت بشؤونك .. لان الاوصاف مطابقه عليك
عدد التعليقات:7273
الحرمانلي شنص حظي مع النساء كذا 👌👍وش برجي ولا علي قولت المصريين سعيد بالحب تعيس بالعب
حرمانهكاظم الساهر يقول : احتاج امرأة تجعلني أحزن. تعاااال..عندنا حريم يخلوك تكفر. - هذي اخرتا ياحرموني 😭😭😭
ااببووححممووددصباح الخير 🌞 للجميع .. جمعة مباركة .. ويوم سعيد 🎉 مليء بالتفاؤل والمسرات 🌺
↩🌟ريما Rima 🌟↩البيت و مكاتب العمل تحتاج إلي تغيير اماكنها من اثاث وديكور ومكتب لتغيير الروتين الممل ولكي تسعد بالمكان المتواجد فيه💻📺📒📖🔬👗👠👖👕👒☎
عدد التعليقات:7273
الحرمانالضحك والبكاء... افضل علاج مجاني للإنسان يفتحان الرئة يحرقان الدهون يزيد الأكسجين في الجسم يحسن من الحالة المزاجية فسبحان من جمع الضدين
المزن🍁اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة ، والقلوب الشاكرة، والوجوه المستبشرة الباسمة في هذا اليوم وكل يوم ، وارزقنا يارب طيب المقام ، وحسن الختام آمين🍁
🌸 الملح و القبلة 🌸عزيزتي مولودة برج القوس : تملكين عقليّة فذّة وموآهب غير عاديّة ، ستكونين سيّدة زمانك بدون مُبالغة في حالة تمكّنتي من تصفية نيّتك ..
المزن🍁حين تزرع السعادة في قلب إنسان ،سيأتي يوم من يزرعهافي قلبك ..فالدنيا كما تعطيهاتعطيك !! ماتزرعه اليوم لابد ماتحصده غداً !.🍁
منالبذي صادقه انا قلت من قبل ياملحه ان حظي يكسر الصخر ماشاءالله والكل يغار مني بس انتي قلتي اسم منال يجيب المشاكل ، اما ***
عدد التعليقات:7273
الحرمانكاظم الساهر يقول : احتاج امرأة تجعلني أحزن. تعاااال..عندنا حريم يخلوك تكفر. 😂😂😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩الطفولة براءة 💃الطفولة محبة 💕الطفولة فرحة 😊
عدد التعليقات:7273
الحرمانجسمي كله حساسية جمله تقولها البنت بعد كل عرس يعني عشان تقول أنهم صكوها بعين وهي وجهها كأنه بيتزا بالخضار
🌸 الملح و القبلة 🌸تغريدتي عن الميزان كانت قبل أن أرى تغريدة منال !
↩🌟ريما Rima 🌟↩الابراج محرمه شرك بالله لأحد يقرأ المكتوب اللي تكتبه ملحه
حرمانهالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلقين ومعلقات ومعقب - وعلبكم السلام ورحمة الله وبركاته - اللهم أعطنا من فضلك ولا تحرمنا
↩🌟ريما Rima 🌟↩الكتاب نجد غلافة جميل فنختاره ولكن عندما نقرأ مابداخله لايعجبنا كذلك بعض البشر نحكم عليهم من الظاهر 😢
المزن🍁الله سبحانه وتعالى خلق لنا عينان ! فلماذا نرى الناس بأذنينا ؟!لنعامل الناس بمانرى منهم ، وليس بمانسمع عنهم.🍁
عدد التعليقات:7273
الحرمانالبنت اللي تعرف تلعب بلايستيشن هي بس اللي تستاهل ترفع مھرها! تقولها هآه فيفا؟ تقولك: اغسل الصحون وأجي أكسر راسك ✋🏼☺️🙈😅😹
عدد التعليقات:7273
الحرمانإذا لم تستطع إسعاد شخص تُحبّه فـ أُدع الله أن يُسعده فهو أعلم بمواطن إسعاده منك اللهم أسعدنا ومن نُحبّ سعادة أبدية لا شقاء بعدها 🌹
🌸 الملح و القبلة 🌸عزيزتي مولودة برج الميزان : انتِ مُتميّزة فوق العآدة ، عليكِ أن تعلمي أنَّ الفتيات الأخريات هُنّ من يغرنَ منكِ وليس العكس ، و إحذري شيطانك فهو خبيث ..
المزن🍁نصيحة إبتسموا ولاتكترثوا لأمر أحد!!إملأوا دنياكم حباً وكأنكم لم تخذلوا أبداً ! فالحياة مرة واحدة فقط ، والثانية والدقائق التي تذهب لن تعود أبداً .🍁
منالواللي مولود في برج الميزان ، وش وضعه؟ من حيث الصحه والحظ والمال
عدد التعليقات:7273
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلقين ومعلقات ومعقب
المزن🍁في هذه الحياة تجد هناك من يستفزك بأسلوبه !! فقط ليخرج أسوأ مافيك..ثم يقول :هذا أنت"..لاياعزيزي ليس هذا أنا هذا ماتريده أنت!!🍁
↩🌟ريما Rima 🌟↩🌝ضوء القمر🌝 يبهج النظر ةة والسبب لأنه وحيد واعطانا ضوءه ومعه الصمت يسود المكان فعند تأمله تحتاج لورقة 📝 لتكتب ماتحس به🌻
🌸 الملح و القبلة 🌸عزيزتي مولودة برج الثّور : أنتِ الملح و القبلة ، لكن الزّين مايكمل حـلآهـ ، فقط إحذري أن تكوني امفهيه في بعض الأوقآت ..
المزن🍁ثلاث إحتمالات خلف صمت المرأة !! إما أن يكون أنهكها التفكير، أوتون تعبت من الإنتظار ، أو تكون محطمة من الداخل🍁
↩🌟ريما Rima 🌟↩الورد لا يهدى إلا للغاليين 🌹🌻🌼
🌸 الملح و القبلة 🌸عزيزتي مولودة برج الحمل : الأخلاق الحميدة لاتتطلّب الكثير ، فقط تغافلي عند رؤية أحدهم في موقف مُحرج وتمنّي الخير لغيرك كما تتمنّينه لنفسك ..
المزن🍁اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 🍁
↩🌟ريما Rima 🌟↩اختار طريقك بإن يكون اعشاب 🌿وليس اشواك 🌾لأن الطريق اللي به اذى لن تسلم من شره كذلك بالحياة🌹
المزن🍁اللهم أرزقنا إجابة الدعاء وحسن الأداء وبركة العطاء ،🍁
↩🌟ريما Rima 🌟↩المرأة ليست انسان هذا بنظرك وبنظر اللي يبي تحريرها
المزن🍁السلام عليكم ورحمة الله وبركاته🍁
عدد التعليقات:10748
إنسان منصفمخالف للنشر
عدد التعليقات:10748
إنسان منصفمخالف للنشر
منالعنوبه هذا وأنا أمدحك دايم ياخ***** 😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩الكلام والصمت احيانا لايختلفان لأن النتيجة واحده 😮
↩🌟ريما Rima 🌟↩منال هو نفسه انسان منتف
عدد التعليقات:10748
إنسان منصفالمرأه ,,,,ليست ,,,إنسان ,,,,أبدا أبدا أبدا
عدد التعليقات:10748
إنسان منصفمخالف للنشر
عدد التعليقات:10748
إنسان منصفالوطن-خالد,,,,من صدقك ,,,,المرأه إنسان ,,,,,؟؟؟؟هيء هيء هيء هيء
↩🌟ريما Rima 🌟↩صدق مو كل من حط اسمه بنت طلع بنت
↩🌟ريما Rima 🌟↩منال هذه مو انثى
↩🌟ريما Rima 🌟↩اليوم الجمعة 🔆🔅
↩🌟ريما Rima 🌟↩ماهي يمك يالشغالة هي مشغوله بالمكالمة 📱😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩صباح الخير
مناليسعد صباح ناس عزهم قلبي من بين كل ♡ الخلايق ♡ .. ياجعل ربي يوفقهم ويجعل مزاجهم على الصبح ♡ رايق ♡