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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

14 أكتوبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
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1

الجزيرة-سعود الماضي

2

الجزيرة-منال محمد

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-عبد الله المرزوق

5

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-الكاريكاتير

11

الوطن-هنداوي

12

الوطن-خالد



تعليقات ( 60 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 60
    14 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    منال

    تعليق لجلب المال لا معه ولاضده لأن قراءة القرآن كله خير وبركه وتكرار السورة تحرق الشياطين أحسن من تركه
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  2. 59
    14 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    منال

    ملحه وش ذنبي اذا تكرهين وحده جارحتك اسمها منال
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  3. 58
    14 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    استودعكم الله💤 😴💤 خروج
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  4. 57
    14 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    استغفر الله جلب المال كلها خرفات دجل
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  5. 56
    14 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    لجلب المال

    قراءة سورة القدر 1000 مرة في اليوم ماعدا ( رجب وشعبان ورمضان ) مع الوضوء واستقبال القبلة وعدم تغيير المكان ..
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  6. 55
    14 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    منال

    ابو حمود سبقني كنت بأقول لعنوبه صباحنا ان شاءالله مليئ بالتفاؤل والمسرات والبركات ومنها نعرف ابراجنا وان كنا مانصدقها بس تسلينا مع وحده عسل مثل ملوحه
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  7. 54
    14 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    شيهانة💤💧 ودي اعرف من هي أحس أنها غامضة وإذا سولفنا معها ماترد بجدية وتعصب ⁉
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  8. 53
    14 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ليتنا كل ما مشينا تتبعنا الأمانيات مثل ظلنا 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 52
    14 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:7273

    الحرمان

    ‏مسوي راعي حنان وطعم رقبته تقول اصبع بطاريه.
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  10. 51
    14 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص
    عدد التعليقات:7273

    الحرمان

    ريما مكاتب العمل تحتاج تغير !! عقبال مايغيرك زوجك
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  11. 50
    14 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    40 // ايه ، اسم منال يجب المصايب والمشاكل العاطفية ، أصلاً تجيني ضيقة كل ماشفته ..
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  12. 49
    14 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    منال

    شكل شيهانه برج القوس .. واعتذرلك ياشوشو تدخلت بشؤونك .. لان الاوصاف مطابقه عليك
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  13. 48
    14 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص
    عدد التعليقات:7273

    الحرمان

    لي شنص حظي مع النساء كذا 👌👍وش برجي ولا علي قولت المصريين سعيد بالحب تعيس بالعب
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  14. 47
    14 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    حرمانه

    كاظم الساهر ‏يقول : ‏ ‏احتاج امرأة تجعلني أحزن. ‏ ‏تعاااال..عندنا حريم يخلوك تكفر. - هذي اخرتا ياحرموني 😭😭😭‏ ‏
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  15. 46
    14 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    ااببووححمموودد

    صباح الخير 🌞 للجميع .. جمعة مباركة .. ويوم سعيد 🎉 مليء بالتفاؤل والمسرات 🌺
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  16. 45
    14 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    البيت و مكاتب العمل تحتاج إلي تغيير اماكنها من اثاث وديكور ومكتب لتغيير الروتين الممل ولكي تسعد بالمكان المتواجد فيه💻📺📒📖🔬👗👠👖👕👒☎
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  17. 44
    14 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:7273

    الحرمان

    ‏الضحك والبكاء... افضل علاج مجاني للإنسان ‏ ‏يفتحان الرئة ‏يحرقان الدهون ‏يزيد الأكسجين في الجسم ‏يحسن من الحالة المزاجية ‏ ‏فسبحان من جمع الضدين
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  18. 43
    14 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    المزن

    🍁اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة ، والقلوب الشاكرة، والوجوه المستبشرة الباسمة في هذا اليوم وكل يوم ، وارزقنا يارب طيب المقام ، وحسن الختام آمين🍁
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  19. 42
    14 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    عزيزتي مولودة برج القوس : تملكين عقليّة فذّة وموآهب غير عاديّة ، ستكونين سيّدة زمانك بدون مُبالغة في حالة تمكّنتي من تصفية نيّتك ..
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  20. 41
    14 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    المزن

    🍁حين تزرع السعادة في قلب إنسان ،سيأتي يوم من يزرعهافي قلبك ..فالدنيا كما تعطيهاتعطيك !! ماتزرعه اليوم لابد ماتحصده غداً !.🍁
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  21. 40
    14 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    منال

    بذي صادقه انا قلت من قبل ياملحه ان حظي يكسر الصخر ماشاءالله والكل يغار مني بس انتي قلتي اسم منال يجيب المشاكل ، اما ***
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  22. 39
    14 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:7273

    الحرمان

    ‏كاظم الساهر ‏يقول : ‏ ‏احتاج امرأة تجعلني أحزن. ‏ ‏تعاااال..عندنا حريم يخلوك تكفر. ‏ ‏😂😂😂
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  23. 38
    14 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الطفولة براءة 💃الطفولة محبة 💕الطفولة فرحة 😊
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  24. 37
    14 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:7273

    الحرمان

    ‏جسمي كله حساسية جمله تقولها البنت بعد كل عرس يعني عشان تقول أنهم صكوها بعين وهي وجهها كأنه بيتزا بالخضار
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  25. 36
    14 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    تغريدتي عن الميزان كانت قبل أن أرى تغريدة منال !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 35
    14 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الابراج محرمه شرك بالله لأحد يقرأ المكتوب اللي تكتبه ملحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 34
    14 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    حرمانه

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلقين ومعلقات ومعقب - وعلبكم السلام ورحمة الله وبركاته - اللهم أعطنا من فضلك ولا تحرمنا
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  28. 33
    14 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الكتاب نجد غلافة جميل فنختاره ولكن عندما نقرأ مابداخله لايعجبنا كذلك بعض البشر نحكم عليهم من الظاهر 😢
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 32
    14 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    المزن

    🍁الله سبحانه وتعالى خلق لنا عينان ! فلماذا نرى الناس بأذنينا ؟!لنعامل الناس بمانرى منهم ، وليس بمانسمع عنهم.🍁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 31
    14 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:7273

    الحرمان

    ‏البنت اللي تعرف تلعب بلايستيشن ‏هي بس اللي تستاهل ترفع مھرها! ‏تقولها هآه فيفا؟ ‏تقولك: ‏اغسل الصحون وأجي أكسر راسك ‏✋🏼☺️🙈😅😹
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  31. 30
    14 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:7273

    الحرمان

    ‏إذا لم تستطع إسعاد شخص تُحبّه ‏فـ أُدع الله أن يُسعده ‏فهو أعلم بمواطن إسعاده منك ‏اللهم أسعدنا ومن نُحبّ سعادة أبدية ‏لا شقاء بعدها 🌹
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  32. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    عزيزتي مولودة برج الميزان : انتِ مُتميّزة فوق العآدة ، عليكِ أن تعلمي أنَّ الفتيات الأخريات هُنّ من يغرنَ منكِ وليس العكس ، و إحذري شيطانك فهو خبيث ..
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  33. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    المزن

    🍁نصيحة إبتسموا ولاتكترثوا لأمر أحد!!إملأوا دنياكم حباً وكأنكم لم تخذلوا أبداً ! فالحياة مرة واحدة فقط ، والثانية والدقائق التي تذهب لن تعود أبداً .🍁
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  34. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    منال

    واللي مولود في برج الميزان ، وش وضعه؟ من حيث الصحه والحظ والمال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:7273

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلقين ومعلقات ومعقب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    المزن

    🍁في هذه الحياة تجد هناك من يستفزك بأسلوبه !! فقط ليخرج أسوأ مافيك..ثم يقول :هذا أنت"..لاياعزيزي ليس هذا أنا هذا ماتريده أنت!!🍁
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  37. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    🌝ضوء القمر🌝 يبهج النظر ةة والسبب لأنه وحيد واعطانا ضوءه ومعه الصمت يسود المكان فعند تأمله تحتاج لورقة 📝 لتكتب ماتحس به🌻
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  38. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    عزيزتي مولودة برج الثّور : أنتِ الملح و القبلة ، لكن الزّين مايكمل حـلآهـ ، فقط إحذري أن تكوني امفهيه في بعض الأوقآت ..
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  39. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    المزن

    🍁ثلاث إحتمالات خلف صمت المرأة !! إما أن يكون أنهكها التفكير، أوتون تعبت من الإنتظار ، أو تكون محطمة من الداخل🍁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الورد لا يهدى إلا للغاليين 🌹🌻🌼
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    عزيزتي مولودة برج الحمل : الأخلاق الحميدة لاتتطلّب الكثير ، فقط تغافلي عند رؤية أحدهم في موقف مُحرج وتمنّي الخير لغيرك كما تتمنّينه لنفسك ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    المزن

    🍁اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 🍁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اختار طريقك بإن يكون اعشاب 🌿وليس اشواك 🌾لأن الطريق اللي به اذى لن تسلم من شره كذلك بالحياة🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    المزن

    🍁اللهم أرزقنا إجابة الدعاء وحسن الأداء وبركة العطاء ،🍁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    المرأة ليست انسان هذا بنظرك وبنظر اللي يبي تحريرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    المزن

    🍁السلام عليكم ورحمة الله وبركاته🍁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:10748

    إنسان منصف

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:10748

    إنسان منصف

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    منال

    عنوبه هذا وأنا أمدحك دايم ياخ***** 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الكلام والصمت احيانا لايختلفان لأن النتيجة واحده 😮
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    منال هو نفسه انسان منتف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:10748

    إنسان منصف

    المرأه ,,,,ليست ,,,إنسان ,,,,أبدا أبدا أبدا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  53. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:10748

    إنسان منصف

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  54. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:10748

    إنسان منصف

    الوطن-خالد,,,,من صدقك ,,,,المرأه إنسان ,,,,,؟؟؟؟هيء هيء هيء هيء
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  55. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    صدق مو كل من حط اسمه بنت طلع بنت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    منال هذه مو انثى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اليوم الجمعة 🔆🔅
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ماهي يمك يالشغالة هي مشغوله بالمكالمة 📱😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    صباح الخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    منال

    يسعد صباح ناس عزهم قلبي من بين كل ♡ الخلايق ♡ .. ياجعل ربي يوفقهم ويجعل مزاجهم على الصبح ♡ رايق ♡
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)

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