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بالصور:تعرفوا على زوج الفنانة سيمون الذي أخفته عن الإعلام لسنوات

14 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص
بالصور:تعرفوا على زوج الفنانة سيمون الذي أخفته عن الإعلام لسنوات
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صحيفة المرصد-متابعات:رغم أنها تحت الأضواء بشكل دائم وتشارك في السنوات الأخيرة في عدة أعمال، إلا أن الفنانة سيمون لطالما حرصت على إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام فلم يكن الجمهور يعرف شخصية زوجها.

وهذه الأيام يتصادف مرور الذكرى السنوية لعيد زواج سيمون بالسيد محمد غنيم وبهذه المناسبة نشرت الفنانة المصرية لأول مرة على حسابها على تطبيق انستقرام صورة جمعتها بزوجها.

في هذا الألبوم نعرفكم على زوج الفنانة سيمون، السياسي والناشط محمد غنيم، والذي مضى على زواجها منه أكثر من سبع سنوات حاولت خلالها إبعاد الإعلام عن علاقتهما .

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تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    طيب وحنا مالنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  2. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    يالطيف

    من سيمون هي الي مثلت مع عمرة دياب
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  3. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:128

    Xx5halidxX

    ههههههههه مو مصدقين ان علاقتهم وصلت 7 سنين , حنا عندنا العلاقه بين الزوج والزوجه توصل 20 او 40 سنه وما يفرقهم الا الموت
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  4. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    وشك وشك

    سيمون ....ايام الجوع ...زمن الطيبين
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  5. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    أولا من هي سيمون هذي. ؟؟!! بعدين ممكن نتعرف على رفيق عمرها.. فعلا ما يتتبعهم ويلاحقهم وأخبارهم الا ***للأسف..
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  6. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    طعم الثلج

    لو استمرت بأخفائه كان افضل.. مدري تخفيه على عشان ايش..
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