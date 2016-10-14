بالصور:تعرفوا على زوج الفنانة سيمون الذي أخفته عن الإعلام لسنوات

صحيفة المرصد-متابعات:رغم أنها تحت الأضواء بشكل دائم وتشارك في السنوات الأخيرة في عدة أعمال، إلا أن الفنانة سيمون لطالما حرصت على إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام فلم يكن الجمهور يعرف شخصية زوجها.

وهذه الأيام يتصادف مرور الذكرى السنوية لعيد زواج سيمون بالسيد محمد غنيم وبهذه المناسبة نشرت الفنانة المصرية لأول مرة على حسابها على تطبيق انستقرام صورة جمعتها بزوجها.

في هذا الألبوم نعرفكم على زوج الفنانة سيمون، السياسي والناشط محمد غنيم، والذي مضى على زواجها منه أكثر من سبع سنوات حاولت خلالها إبعاد الإعلام عن علاقتهما .