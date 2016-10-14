قائد الحشد الشيعي في العراق يؤكد على الطائفية: نحن والعبادي تحت إمرة إيران

صحيفة المرصد:أكّد قائد ميليشيات الحشد الشيعي الإرهابية حامد الجزائري أن جنوده ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي والعراق بأكمله يتحركون تحت أمرة وقيادة الجنرال قاسم سليماني.
وقال الجزائري إن الحشد الشعبي ترعرع وتربى في أحضان إيران وأغلب قيادات الحشد الشعبي هم من العراقيين الذين شاركوا في الحرب العراقية ـ الإيرانية بجانب الحرس الثوري الإيراني ضد صدام حسين.
وأضاف في لقاء مع وكالة ميزان الإيرانية الرسمية أنه طالما هناك أتباع لولي الفقيه خامنئي في العراق وسوريا يحق لإيران وللحرس الثوري التدخل العسكري هناك معتبرا ذلك الدفاع عن الأمة الواحدة وهي أمة ولاية الفقيه بالمنطقة ـ حسب رأيه ـ، قائلا : “نحن نعتبر تضحياتنا هي دفاعا عن إيران ودماء العراقيين التي سالت وسفكت خلال هذه الحرب لم تخرج عن دائرة الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وتابع جزائري : “نحن في الحشد الشعبي نعتقد بأننا ننتمي إلى أمة واحدة وهي أمة ولاية الفقيه ولا فرق بين القتال بسوريا أو العراق وإيران ولهذا تجد قواتنا هي قوات شيعية متعددة الجنسيات من لبنان وأفغانستان والعراق وإيران وباكستان وغيرها من الدول موجودة في القوات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا “.
وأكد حامد الجزائري في لقائه على مكانة سليماني في العراق قائلا: ” نحن كحشد شعبي مخلصون للجنرال قاسم سليماني لأن لا يوجد أي شخص يمتلك جرأة وثبات وشجاعة ومعنويات الجنرال سليماني ولهذا سلم حيدر العبادي جميع الملفات العسكرية والأمنية وقيادة العمليات العسكرية بيد الجنرال قاسم سليماني وباتت مكانة سليماني توازي مكانة العبادي بالحكم في العراق “.
وأضاف جزائري : “الشعب العراقي يرى بأن من واجبه الشرعي الدفاع والتضحية من أجل شخص الجنرال قاسم سليماني لأنه بوجود سليماني فقط نستطيع الاستقرار في الدفاع عن مقدسات الشيعة بالمنطقة “.
وشن جزائري هجومه من طهران على السعودية وقطر وتركيا قائلا :”نحن عندما نتحدث العدو وداعش، فإننا نتحدث عن السعودية وقطر وتركيا لأن هذه الدول تعتبر من أعدائنا ولم تدعم هذه الدول العراق بطلقة واحدة عندما ظهر تنظيم داعش في العراق ولدينا معلومات تفيد بأن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش يتردد بين الموصل وتركيا على حد قوله”.
تعليقات ( 31 )
صفخــهطبعا لو ماقال كذا بيملى فمه تراب ..... اينك ياعراق يا عروبة المجد والرافدين لقد باعوك الانذال الخونه كما باعو الحسين رضي الله عنه
يالطيفهم ينابحون ونحن نصمت وعند الفعل نفعل وهم يهربون لقد قتلتهم الضعفاء والارامل والمساكين حتى الان لم تقابلو النمور السود لتعلمو اي منقلب ستنقلبون
رد على المصري قلم الثورة ***يا مصريالروافض اخطر على الأمة الإسلامية والعربية من عصابة الصهاينة فلم يقتل الصهاينة ما قتل من المسلمين في سوريا والعراق نصر الله السنة الإسلام الحق
عاشق صلالهحين نتوقف عن إصدار الأحكام على الإنسان وفقا لانتماءاته الدينية والمذهبية والقبلية والعرقية، حينها نكون في أول المشوار لتكوين مفهوم المواطنة
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريجمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
حامد كرزايينعل ابوك على ابو شنبك عراكي كندرة🐷🐖
أبو بنيانحتا الدحباشي يتحرك بأمر المجوسي قاسم سليماني
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريهذا اكبر دليل ان الروافض ولائهم للدولة الفارسية في الحقيقة ولا أحد جاهل يأتي ويسوق أنهم وطنيون لن ننسى فرحتهم بوفاة أسد السنة الامير نايف
غييييووووررررالشيعه هم الطائفيين هدموا المساجد وهجروا السنه ويقتلون كل من اسمه عمر اواسمها عائشه ويقتلون النساء والاطفال بالبراميل المفخخه فارهابهم حكومي ممنهج
غرم اللهمهما تكون اعدادهم فالجبن طبعهم اهل غدر يستقوون على النساء والمدنيين فقط عند المواجهه يفرون مثل اليهود هزمنا الفرس في القادسيه وحرب العراق وسنهزمكم ال
رد على المصري قلم الثورة ****يا مصرييبقى الروافض في بلاد المسلمين طابور خامس يعمل ضد أمن المسلمين يجب القضاء عليهم وجعلهم حطب نار ضد الدولة الفارسية
عدد التعليقات:128
Xx5halidxXحنا سنه وشيعه ونتذابح اجل لو كنا زي الغرب مسيح ويهود وملحدين وعبدة شيطان وملحدين وشاذييين وش بيصير فيناا ؟؟ استغفر الله بس
صلبوخنسي دلوخ الشيعة ان إيران في حرب ال8 سنوات دكت بالصواريخ مناطقهم على وجه الخصوص ولم تعتبرهم إلا عرب اعداء وكذلك ستفعل ولو بعد 1000 عام
رد على المصري قلم الثورة **يا مصرييبقى الروافض عبدة القبور والحسينيات *** سرطان في دول المسلمين يجب وفرض عين اقتلاعه نصر الله السنة الإسلام الحق
عليوفي المقابل اين استنهاض الامة لوقوف في وجه هذا العدو الذي لايريد بنا خيرا وعداوته لنا اشد من اليهود ترحمنا على صدام وايامه لايكفي لدرء الخطر الصفوي
شايمغصب على خشمك وخشم اب
مراقب المرصداللهم أني أسألك يالله الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد أن تهلك الفرس المجوس و الحشود الجحشيه ومن يؤيدهم أنك أنت الغفور الرحيم.
احمدوفي المقابل اين استنهاض الامة لوقوف في وجه هذا العدو الذي لايريد بنا خيرا وعداوته لنا اشد من اليهود ترحمنا على صدام وايامه لايكفي لدرء الخطر الصفوي
عدد التعليقات:11548
برق الحرم(((((جاء المجوس الى بغداد ياعمرُ.....فالباطني بنار الفرس يفتخرُ....وعاد كسرى الى الإيوان منتقم...وحوله ترقص الأعجام والخزرُ ))))
احمدالصفويين الفرس استعبدوا روافض العرب واستعبدوا نسائهم حتى ملكوهم كل شي ولم تعد لهم كلمة ولو مكن لهولاء الفرس في الارض سيتخلصون منهم لانهم يحتقرونهم
العاصيمصيرهم ينتهون ولعد نسمع فيهم الله قادر يرحقهم عن بكرة ابيهم لابارك فيهم
عباديهل تعلم دول الخليج ان الحشد الشيعي وصل عددهم قرابة مليون و 300 الف مقاتل ؟
زائرابوفوازسامحوني اخوتي السنه في العراق وكل مكان الحشد الشعبي في العراق قلوبهم على بعض ومجتمعين على معتقدهم انا مشغول في جمع الدراهم وتربيه الغنم ؟
سعدواحد مجنس اصلة فارسي الخوف دايم من عرب الجنسية
علاويالله يرحم صدام حسن ، والله لو موجود ماتطلعون من جحوركم ياجراثيم قذرة ونتنه كنتم كالنساء ايام صدام البطل
الراقياين بعض اعلاميينا ممن كانوا يعضون الطرف عن جرائم الحشد الشعبي وكذلك بعض الفنانين المصريون الذي قاموا بزيارات للعراق تاييدا للحشد الشعبي.
السلام عليكمههههههه والله يا ان اشكالهم شلة قطاعين طرق وقراصنه هذا الوقت
ابوشموخاسأل الله في هذا اليوم المبارك ان تكون نهايتك انت والفرس ونسأل الله ان يدعسكم الجيش التركي
أبو بِسالله يخسف بهم إن شاء الله. آمين
الزهرانيخيبك الله يالهمجي تضع دولتك تحت امر الفرس وتعادي دول مسلمة