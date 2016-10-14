قائد الحشد الشيعي في العراق يؤكد على الطائفية: نحن والعبادي تحت إمرة إيران

صحيفة المرصد:أكّد قائد ميليشيات الحشد الشيعي الإرهابية حامد الجزائري أن جنوده ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي والعراق بأكمله يتحركون تحت أمرة وقيادة الجنرال قاسم سليماني.

وقال الجزائري إن الحشد الشعبي ترعرع وتربى في أحضان إيران وأغلب قيادات الحشد الشعبي هم من العراقيين الذين شاركوا في الحرب العراقية ـ الإيرانية بجانب الحرس الثوري الإيراني ضد صدام حسين.

وأضاف في لقاء مع وكالة ميزان الإيرانية الرسمية أنه طالما هناك أتباع لولي الفقيه خامنئي في العراق وسوريا يحق لإيران وللحرس الثوري التدخل العسكري هناك معتبرا ذلك الدفاع عن الأمة الواحدة وهي أمة ولاية الفقيه بالمنطقة ـ حسب رأيه ـ، قائلا : “نحن نعتبر تضحياتنا هي دفاعا عن إيران ودماء العراقيين التي سالت وسفكت خلال هذه الحرب لم تخرج عن دائرة الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابع جزائري : “نحن في الحشد الشعبي نعتقد بأننا ننتمي إلى أمة واحدة وهي أمة ولاية الفقيه ولا فرق بين القتال بسوريا أو العراق وإيران ولهذا تجد قواتنا هي قوات شيعية متعددة الجنسيات من لبنان وأفغانستان والعراق وإيران وباكستان وغيرها من الدول موجودة في القوات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا “.

وأكد حامد الجزائري في لقائه على مكانة سليماني في العراق قائلا: ” نحن كحشد شعبي مخلصون للجنرال قاسم سليماني لأن لا يوجد أي شخص يمتلك جرأة وثبات وشجاعة ومعنويات الجنرال سليماني ولهذا سلم حيدر العبادي جميع الملفات العسكرية والأمنية وقيادة العمليات العسكرية بيد الجنرال قاسم سليماني وباتت مكانة سليماني توازي مكانة العبادي بالحكم في العراق “.

وأضاف جزائري : “الشعب العراقي يرى بأن من واجبه الشرعي الدفاع والتضحية من أجل شخص الجنرال قاسم سليماني لأنه بوجود سليماني فقط نستطيع الاستقرار في الدفاع عن مقدسات الشيعة بالمنطقة “.

وشن جزائري هجومه من طهران على السعودية وقطر وتركيا قائلا :”نحن عندما نتحدث العدو وداعش، فإننا نتحدث عن السعودية وقطر وتركيا لأن هذه الدول تعتبر من أعدائنا ولم تدعم هذه الدول العراق بطلقة واحدة عندما ظهر تنظيم داعش في العراق ولدينا معلومات تفيد بأن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش يتردد بين الموصل وتركيا على حد قوله”.