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قائد الحشد الشيعي في العراق يؤكد على الطائفية: نحن والعبادي تحت إمرة إيران

14 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص
قائد الحشد الشيعي في العراق يؤكد على الطائفية: نحن والعبادي تحت إمرة إيران
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صحيفة المرصد:أكّد قائد ميليشيات الحشد الشيعي الإرهابية حامد الجزائري أن جنوده ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي والعراق بأكمله يتحركون تحت أمرة وقيادة الجنرال قاسم سليماني.

وقال الجزائري إن الحشد الشعبي ترعرع وتربى في أحضان إيران وأغلب قيادات الحشد الشعبي هم من العراقيين الذين شاركوا في الحرب العراقية ـ  الإيرانية بجانب الحرس الثوري الإيراني ضد صدام حسين.

وأضاف في لقاء مع وكالة ميزان الإيرانية الرسمية أنه طالما هناك أتباع لولي الفقيه خامنئي في العراق وسوريا يحق لإيران وللحرس الثوري التدخل العسكري هناك معتبرا ذلك الدفاع عن الأمة الواحدة وهي أمة ولاية الفقيه بالمنطقة ـ حسب رأيه ـ، قائلا : “نحن نعتبر تضحياتنا هي دفاعا عن إيران ودماء العراقيين التي سالت وسفكت خلال هذه الحرب لم تخرج عن دائرة الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابع جزائري : “نحن في الحشد الشعبي نعتقد بأننا ننتمي إلى أمة واحدة وهي أمة ولاية الفقيه ولا فرق بين القتال بسوريا أو العراق وإيران ولهذا تجد قواتنا هي قوات شيعية متعددة الجنسيات من لبنان وأفغانستان والعراق وإيران وباكستان وغيرها من الدول موجودة في القوات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا “.

وأكد حامد الجزائري في لقائه على مكانة سليماني في العراق قائلا: ” نحن كحشد شعبي مخلصون للجنرال قاسم سليماني لأن لا يوجد أي شخص يمتلك جرأة وثبات وشجاعة ومعنويات الجنرال سليماني ولهذا سلم حيدر العبادي جميع الملفات العسكرية والأمنية وقيادة العمليات العسكرية بيد الجنرال قاسم سليماني وباتت مكانة سليماني توازي مكانة العبادي بالحكم في العراق “.

وأضاف جزائري : “الشعب العراقي يرى بأن من واجبه الشرعي الدفاع والتضحية من أجل شخص الجنرال قاسم سليماني لأنه بوجود سليماني فقط نستطيع الاستقرار في الدفاع عن مقدسات الشيعة بالمنطقة “.

وشن جزائري هجومه من طهران على السعودية وقطر وتركيا قائلا :”نحن عندما نتحدث العدو وداعش، فإننا نتحدث عن السعودية وقطر وتركيا لأن هذه الدول تعتبر من أعدائنا ولم تدعم هذه الدول العراق بطلقة واحدة عندما ظهر تنظيم داعش في العراق ولدينا معلومات تفيد بأن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش يتردد بين الموصل وتركيا على حد قوله”.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    14 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    صفخــه

    طبعا لو ماقال كذا بيملى فمه تراب ..... اينك ياعراق يا عروبة المجد والرافدين لقد باعوك الانذال الخونه كما باعو الحسين رضي الله عنه
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  2. 30
    14 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    يالطيف

    هم ينابحون ونحن نصمت وعند الفعل نفعل وهم يهربون لقد قتلتهم الضعفاء والارامل والمساكين حتى الان لم تقابلو النمور السود لتعلمو اي منقلب ستنقلبون
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  3. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    رد على المصري قلم الثورة ***يا مصري

    الروافض اخطر على الأمة الإسلامية والعربية من عصابة الصهاينة فلم يقتل الصهاينة ما قتل من المسلمين في سوريا والعراق نصر الله السنة الإسلام الحق
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  4. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    عاشق صلاله

    حين نتوقف عن إصدار الأحكام على الإنسان وفقا لانتماءاته الدينية والمذهبية والقبلية والعرقية، حينها نكون في أول المشوار لتكوين مفهوم المواطنة
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  5. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
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  6. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    حامد كرزاي

    ينعل ابوك على ابو شنبك عراكي كندرة🐷🐖
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  7. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    أبو بنيان

    حتا الدحباشي يتحرك بأمر المجوسي قاسم سليماني
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  8. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    هذا اكبر دليل ان الروافض ولائهم للدولة الفارسية في الحقيقة ولا أحد جاهل يأتي ويسوق أنهم وطنيون لن ننسى فرحتهم بوفاة أسد السنة الامير نايف
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  9. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    غييييوووورررر

    الشيعه هم الطائفيين هدموا المساجد وهجروا السنه ويقتلون كل من اسمه عمر اواسمها عائشه ويقتلون النساء والاطفال بالبراميل المفخخه فارهابهم حكومي ممنهج
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  10. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    غرم الله

    مهما تكون اعدادهم فالجبن طبعهم اهل غدر يستقوون على النساء والمدنيين فقط عند المواجهه يفرون مثل اليهود هزمنا الفرس في القادسيه وحرب العراق وسنهزمكم ال
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  11. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    رد على المصري قلم الثورة ****يا مصري

    يبقى الروافض في بلاد المسلمين طابور خامس يعمل ضد أمن المسلمين يجب القضاء عليهم وجعلهم حطب نار ضد الدولة الفارسية
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  12. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:128

    Xx5halidxX

    حنا سنه وشيعه ونتذابح اجل لو كنا زي الغرب مسيح ويهود وملحدين وعبدة شيطان وملحدين وشاذييين وش بيصير فيناا ؟؟ استغفر الله بس
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  13. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    صلبوخ

    نسي دلوخ الشيعة ان إيران في حرب ال8 سنوات دكت بالصواريخ مناطقهم على وجه الخصوص ولم تعتبرهم إلا عرب اعداء وكذلك ستفعل ولو بعد 1000 عام
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  14. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    رد على المصري قلم الثورة **يا مصري

    يبقى الروافض عبدة القبور والحسينيات *** سرطان في دول المسلمين يجب وفرض عين اقتلاعه نصر الله السنة الإسلام الحق
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  15. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    علي

    وفي المقابل اين استنهاض الامة لوقوف في وجه هذا العدو الذي لايريد بنا خيرا وعداوته لنا اشد من اليهود ترحمنا على صدام وايامه لايكفي لدرء الخطر الصفوي
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  16. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص

    شايم

    غصب على خشمك وخشم اب
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  17. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    مراقب المرصد

    اللهم أني أسألك يالله الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد أن تهلك الفرس المجوس و الحشود الجحشيه ومن يؤيدهم أنك أنت الغفور الرحيم.
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  18. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    احمد

    وفي المقابل اين استنهاض الامة لوقوف في وجه هذا العدو الذي لايريد بنا خيرا وعداوته لنا اشد من اليهود ترحمنا على صدام وايامه لايكفي لدرء الخطر الصفوي
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  19. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:11548

    برق الحرم

    (((((جاء المجوس الى بغداد ياعمرُ.....فالباطني بنار الفرس يفتخرُ....وعاد كسرى الى الإيوان منتقم...وحوله ترقص الأعجام والخزرُ ))))
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  20. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    هؤلاء هم جيش الدجال .... الذي أخبرتنا عنه الأحاديث والرؤى
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  21. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    احمد

    الصفويين الفرس استعبدوا روافض العرب واستعبدوا نسائهم حتى ملكوهم كل شي ولم تعد لهم كلمة ولو مكن لهولاء الفرس في الارض سيتخلصون منهم لانهم يحتقرونهم
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  22. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    العاصي

    مصيرهم ينتهون ولعد نسمع فيهم الله قادر يرحقهم عن بكرة ابيهم لابارك فيهم
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  23. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    عبادي

    هل تعلم دول الخليج ان الحشد الشيعي وصل عددهم قرابة مليون و 300 الف مقاتل ؟
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  24. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    زائرابوفواز

    سامحوني اخوتي السنه في العراق وكل مكان الحشد الشعبي في العراق قلوبهم على بعض ومجتمعين على معتقدهم انا مشغول في جمع الدراهم وتربيه الغنم ؟
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  25. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    سعد

    واحد مجنس اصلة فارسي الخوف دايم من عرب الجنسية
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  26. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    علاوي

    الله يرحم صدام حسن ، والله لو موجود ماتطلعون من جحوركم ياجراثيم قذرة ونتنه كنتم كالنساء ايام صدام البطل
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  27. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    الراقي

    اين بعض اعلاميينا ممن كانوا يعضون الطرف عن جرائم الحشد الشعبي وكذلك بعض الفنانين المصريون الذي قاموا بزيارات للعراق تاييدا للحشد الشعبي.
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  28. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    السلام عليكم

    ههههههه والله يا ان اشكالهم شلة قطاعين طرق وقراصنه هذا الوقت
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  29. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    ابوشموخ

    اسأل الله في هذا اليوم المبارك ان تكون نهايتك انت والفرس ونسأل الله ان يدعسكم الجيش التركي
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  30. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    أبو بِس

    الله يخسف بهم إن شاء الله. آمين
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  31. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    الزهراني

    خيبك الله يالهمجي تضع دولتك تحت امر الفرس وتعادي دول مسلمة
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