بالصور..بعد معاناتها مع المرض..فاديا الطويل توجه رسالة مؤثرة

صحيفة المرصد:بعد شفائها من المرض، وجهت الاعلامية فاديا الطويل رسالة معبّرة إلى كل النساء من خلال صفحتها على “انستغرام”.
نشرت الاعلامية المميزة صورتها وهي ترتدي الاسود وتلف عليها الشعار الزهري، وعلق قائلة: “تفائلي دائماً.. واستقبلي أملاً وردياً مفعماً بنكهة الحياة”.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ولاقت اعجاب العديد من متابعيها، وقامت الاعلامية لجين عمران بإعادة نشر الصورة كحملة تشجيع للنساء للتوعية على مخاطر سرطان الثدي وعلى ضرورة الكشف عنه مبكراً.
تعليقات ( 9 )
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصرينشكر الله بأن نكون أقرب إليه بالعبادة وليس بالتعري
يالطيفامتنع عن التعليق
صرخة صمتتعليق 5 ( صرخة وجع ) انتي علميني الحين وايش دراكي عني ؟!
جبال سديرالله يشفيها وكل مسلم انا توقعت انها ستشكر الله على ان عافاها و تنصح النساء باالتوجة الى الله والبعد عن مايغضبة وان الانسان ضعيف مهما ملك من اموال
صرخة صمتتعليق 3 ( ام الفهود ) الله يكفيكي شر هذا المرض وأنا اختك وخذي حذرك منه .
قرقورهكانت محجبه... لاحول ولا قوه الا بالله
ام الفهودإنما يكون شكر النعم بالتقرب الى الله وطاعته !
مراقبناس ماتتعض من الحوادث والكوارث والامراض، اللهم لاشماته