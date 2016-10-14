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بالصور..بعد معاناتها مع المرض..فاديا الطويل توجه رسالة مؤثرة

14 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص
بالصور..بعد معاناتها مع المرض..فاديا الطويل توجه رسالة مؤثرة
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صحيفة المرصد:بعد شفائها من المرض، وجهت الاعلامية فاديا الطويل رسالة معبّرة إلى كل النساء من خلال صفحتها على “انستغرام”.

نشرت الاعلامية المميزة صورتها وهي ترتدي الاسود وتلف عليها الشعار الزهري، وعلق قائلة: “تفائلي دائماً.. واستقبلي أملاً وردياً مفعماً بنكهة الحياة”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ولاقت اعجاب العديد من متابعيها، وقامت الاعلامية لجين عمران بإعادة نشر الصورة كحملة تشجيع للنساء للتوعية على مخاطر سرطان الثدي وعلى ضرورة الكشف عنه مبكراً.

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تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    نشكر الله بأن نكون أقرب إليه بالعبادة وليس بالتعري
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  2. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    يالطيف

    امتنع عن التعليق
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  3. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    صرخة صمت

    تعليق 5 ( صرخة وجع ) انتي علميني الحين وايش دراكي عني ؟!
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  4. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    جبال سدير

    الله يشفيها وكل مسلم انا توقعت انها ستشكر الله على ان عافاها و تنصح النساء باالتوجة الى الله والبعد عن مايغضبة وان الانسان ضعيف مهما ملك من اموال
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  5. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص

    صرخة صمت

    تعليق 3 ( ام الفهود ) الله يكفيكي شر هذا المرض وأنا اختك وخذي حذرك منه .
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  6. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    قرقوره

    كانت محجبه... لاحول ولا قوه الا بالله
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  7. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    ام الفهود

    إنما يكون شكر النعم بالتقرب الى الله وطاعته !
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  8. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    مراقب

    ناس ماتتعض من الحوادث والكوارث والامراض، اللهم لاشماته
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  9. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    طيب أحمدي الله الذي شفاك من هذا المرض الخطير .... ولن تنفعك لا لجين ولاغيرها ..
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