بالصور..بعد معاناتها مع المرض..فاديا الطويل توجه رسالة مؤثرة

صحيفة المرصد:بعد شفائها من المرض، وجهت الاعلامية فاديا الطويل رسالة معبّرة إلى كل النساء من خلال صفحتها على “انستغرام”.

نشرت الاعلامية المميزة صورتها وهي ترتدي الاسود وتلف عليها الشعار الزهري، وعلق قائلة: “تفائلي دائماً.. واستقبلي أملاً وردياً مفعماً بنكهة الحياة”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ولاقت اعجاب العديد من متابعيها، وقامت الاعلامية لجين عمران بإعادة نشر الصورة كحملة تشجيع للنساء للتوعية على مخاطر سرطان الثدي وعلى ضرورة الكشف عنه مبكراً.