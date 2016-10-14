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لوحة سيارة “وزير” العمل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي-صورة

14 أكتوبر, 2016 , 12:05 م
لوحة سيارة “وزير” العمل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي-صورة
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للوحة سيارة وزير العمل الدكتور “مفرّج الحقباني”التي لفتت أنظار المتابعين وانتشرت على نطاق واسع لتضمنها أحرف «ع م ل» على ذات مسمى الوزارة التي يديرها.

ووفقاً لموقع”عكاظ” انهالت التعليقات على الصورة بعضها انشغل بتوقع سعر اللوحة وقيمتها المادية ،وآخرون اعتبرو أن الأمر يعد نوعاً من الشكليات التي لا ينبغي التركيز عليها، والانشغال بآليات تطوير الوزارة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

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تعليقات ( 1 )

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    14 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    السيد

    شعب ****الا من رحم الله كل شي يطير به لو يشوف جعموس طار به
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