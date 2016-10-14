بالفيديو والصور: بكاء وتأثر والد التوأم السيامي السعودي بعد فصلهما

صحيفة المرصد:وثق مقطع فيديو امس الخميس عند الانتهاء من فصل التوأم السيامي “أيلين” و”إيلان”،في الرياض وظهر في الفيديو قائد الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي، الدكتور عبدالله الربيعة، وهو يقدم التوأم بعد فصله لوالديه اللذين كانا يشاهدان العملية على الهواء مباشرة من خلال قاعة أعدها المستشفى لهما.

وبحسب موقع العربية نت حبس الوالدان أنفاسهما طوال وقت العملية التي بلغت نسبة المخاطرة فيها 80%. كما بحث الدكتور عن الأبوين، مقدماً لهما أبناءهما بعد أن اطمأن على سلامتهما ونجاح العملية التي تعد العملية رقم 41 للفصل التوأم السيامي والتي أشرف عليها فريق طبي سعودي.

وكان التوأم السعودي “إلين” و”إيلان” قد وصل، في وقت سابق اليوم الخميس، استعداداً لعملية الفصل، بمشاركة فريق جراحي طبي متعدد التخصصات، حيث تُجرى العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.







