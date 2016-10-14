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بالفيديو والصور: بكاء وتأثر والد التوأم السيامي السعودي بعد فصلهما

14 أكتوبر, 2016 , 13:09 م
بالفيديو والصور: بكاء وتأثر والد التوأم السيامي السعودي بعد فصلهما
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صحيفة المرصد:وثق مقطع فيديو امس الخميس عند الانتهاء من فصل التوأم السيامي “أيلين” و”إيلان”،في الرياض وظهر في الفيديو قائد الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي، الدكتور عبدالله الربيعة، وهو يقدم التوأم بعد فصله لوالديه اللذين كانا يشاهدان العملية على الهواء مباشرة من خلال قاعة أعدها المستشفى لهما.
وبحسب موقع العربية نت حبس الوالدان أنفاسهما طوال وقت العملية التي بلغت نسبة المخاطرة فيها 80%. كما بحث الدكتور عن الأبوين، مقدماً لهما أبناءهما بعد أن اطمأن على سلامتهما ونجاح العملية التي تعد العملية رقم 41 للفصل التوأم السيامي والتي أشرف عليها فريق طبي سعودي.
وكان التوأم السعودي “إلين” و”إيلان” قد وصل، في وقت سابق اليوم الخميس، استعداداً لعملية الفصل، بمشاركة فريق جراحي طبي متعدد التخصصات، حيث تُجرى العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.

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تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    ساتر

    الدكتور الربيعة عضو من مجموعة نقدم الشكر لهم جميعا كل واحد في تخصصه.
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  2. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    الله يحفظني

    الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه الله يحفظهن ويتم عليهن العافيه بكيت والله
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  3. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 13:41 م
    عدد التعليقات:4055

    العنيد

    4/// الفضل لله جل جلاله ثم لدكتور عبدالله الربيعه !!
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  4. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 13:40 م
    عدد التعليقات:4055

    العنيد

    بارك الله فيك يا دكتور عبدالله ونفع المسلمين بعلمك ومهارتك الطبية، ونسأل الله ان يحفظ المولودتين إلين وإيلان وان ينبتهم نباتا حسنا ويجعلهم قرةاعين !!
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  5. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    رحم الله الملك عبدالله فقد كان فعلا بحق وحقيقه ملك الانسانية فكم كانت يداه بيضاء فى عمل الخير فلن ينساه التاريخ بكل ماقدمه لشعبه والانسانيه
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  6. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    إمرأه

    هذا ما نريده من علمائنا الأفاضل خدمة الإنسانية بأية طريقه سئمنا من كثرة الكلام والترهيب والتخويف والتخوين اعملوا ما من شأنه رفع راية الإسلام وبس
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  7. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الفضل لكابتن الجراحين عبدالله الربيعه متابع عمليات الفصل خلف الشاشه
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  8. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    شايف العجائب

    اللهم اتم شفاءهما وقر بهما عيني والديهما
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  9. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    الحمدلله والشكرلله نبارك لوالديهن نجاح العميله ونسأل الله عز وجل ان يمن عليهن بكامل الشفاء وان يقر بهن اعين والديهن ويشفي جميع مرضى المسلمين
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  10. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    ابوراكان

    الحمد لله علي سلامة الاطفال واسال الله الكريم في هذا اليوم العظيم ان تكون هذه العمليه اخر احزانكم وان يوفقكم الى ما يحب ويرضي
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