كشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل سعودي بالقاهرة

صحيفة المرصد:كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن السعودى الذى عثر عليه مقتولا داخل شقته بمنطقة الهرم كان معلماً ويقيم بمفرده.

ووفقاً لموقع”اليوم السابع”أضاف المصدر أنه تبين من خلال معاينة الشقة وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين عدم وجود أى كسر أو آثار عنف بمنافذها، كما تبين من مناظرة الجثة وجود “إيشارب” حريمى ملفوف حول رقبة الضحية، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة، وأن الجانى معلوم لدى المجنى عليه، حيث تمكن من الدخول لمسكن الضحية برغبته ودون مقاومة.

وما زال التحقيق جارياً مع الجيران بنفس العمارة؛ لمعرفة الشخص الذي كان يتردد كثيراً على شقة المجني عليه.