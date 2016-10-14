كشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل سعودي بالقاهرة

صحيفة المرصد:كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن السعودى الذى عثر عليه مقتولا داخل شقته بمنطقة الهرم كان معلماً ويقيم بمفرده.
ووفقاً لموقع”اليوم السابع”أضاف المصدر أنه تبين من خلال معاينة الشقة وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين عدم وجود أى كسر أو آثار عنف بمنافذها، كما تبين من مناظرة الجثة وجود “إيشارب” حريمى ملفوف حول رقبة الضحية، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة، وأن الجانى معلوم لدى المجنى عليه، حيث تمكن من الدخول لمسكن الضحية برغبته ودون مقاومة.
وما زال التحقيق جارياً مع الجيران بنفس العمارة؛ لمعرفة الشخص الذي كان يتردد كثيراً على شقة المجني عليه.
تعليقات ( 24 )
سلمانهههههه خنبوقة تقول اخواني ههههههه مين يرضى يكون خنبوقه اخوه هههه
ااببووححممووددأنا كنت بالبرازيل قبل أشهر .. هل يعقل أن البرازيل أصبح أكثر أمانا من مصر .. هناك دول عربية لا أنصح السعوديين لزيارتها .. في مقدمتها مصر والاردن !!
خالدماني بخوك خاوتك الحيه
بقايا مشاعرالى متى وهذا الشعب لايزال فيه غيه وظلاله ..متى يفهم ان مصر كلها ***
الغامديإن شاء الله اقاربه يرفعون قضيه على من اتهمه بأنه اخواني .. 3 ملايين غرامه من غير السجن .
عدد التعليقات:14449
قلم الحقيقهأخواني لعله متزوج سكتم بكتم لامن شاف ولامن درى وكانت نهايته على يدينها بعد طمعها في ماله وسرقتها له.
يالطيفخيانه خان مثل المري الي قتل السعوديه والكويتيه وهم معطين تلمصري الامان***
من ناحيتي اناالله يعين اللي ماعنده سكن له ..ولله الحمد مشتري شقة تمليك عن طريق البنك باقساط مناسبة لي ولي فيها 3 سنوات وان شاء الله تنتهي منها خلال فترة بسيطة .
جتكوا نيلهراح يشم هوا انتو حتحاسبوه اتق الله
سهيراحنا السعودين ما نتعلم الدروس ابدا ابدا ولا نتعظ تبهدلنا وانضربنا في تركيا وانقتلنا في مصر وانسرقنا ومع هذا نركض عندهم علم بلم في المتبلم يصبح ناسي ..
خالد رفعتعازه // عوز عاوز عايز حاقه احتياق
ماذا عن الفاسدين فى مجلس ادارات شركات الاستقدام ياوزير العمل ؟؟الإفصاح والشفافية من أهم سمات الرؤيـاء 2030 لكن رئيس مجلس ادارة احدى شركات الاستقدام لمن يقدم ميزانية سنتين !! وقدمها لوزارة التجارة بتقارير مزورة.
عدد التعليقات:1
إنسان منصفوش ,,,موديك ,,إلى مصر,,,,؟؟,,,ماتعرفش إن ,,أهلها ,,,طفشوا,,,منها,,اللي ,,يروح ,,بدون ,,,عازه ,,ملحه,,,يستاهل ,,اللي ,,يجراله
فهد العرمانيمن يذكر الام ابنتها اللي انذبحت بمصر و حذفت بداخل بئر؟ وش صار عليهم؟
مر من هنامخالف
فهد العرمانيمعلم!!!!!! وش يسوي بمصرر؟ المعلمين ما كفتهم اجازة ٤ شهور ويطمحون لتكون اجازتهم السنوية ١٠ شهور واسبوع
Addاغلب علماء وشعراء ودهاة مصر ليسو مصريين مكسد مكسد
محتكر التعليقاتعندي سؤال وين السكن ووين 100 يوم الي وعدبها الوزير ووين الشخص الوحيد اللي ذبحنا بتعليقاته في المرصد
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريجمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
عدد التعليقات:1501
بلادي زويناقدر الله و ما شاء فعل
محمد العمريقلنا لكم ياناس انتبهوا لاتروحوا مسر وبعض الناس مايسمع النصيحة وتكون نهايته زي كذا