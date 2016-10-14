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كشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل سعودي بالقاهرة

14 أكتوبر, 2016 , 15:04 م
كشف تفاصيل جديدة في قضية مقتل سعودي بالقاهرة
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صحيفة المرصد:كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن السعودى الذى عثر عليه مقتولا داخل شقته بمنطقة الهرم كان معلماً ويقيم بمفرده.

ووفقاً لموقع”اليوم السابع”أضاف المصدر أنه تبين من خلال معاينة الشقة وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين عدم وجود أى كسر أو آثار عنف بمنافذها، كما تبين من مناظرة الجثة وجود “إيشارب” حريمى ملفوف حول رقبة الضحية، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة، وأن الجانى معلوم لدى المجنى عليه، حيث تمكن من الدخول لمسكن الضحية برغبته ودون مقاومة.

وما زال التحقيق جارياً مع الجيران بنفس العمارة؛ لمعرفة الشخص الذي كان يتردد كثيراً على شقة المجني عليه.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    سلمان

    هههههه خنبوقة تقول اخواني ههههههه مين يرضى يكون خنبوقه اخوه هههه
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  2. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    ااببووححمموودد

    أنا كنت بالبرازيل قبل أشهر .. هل يعقل أن البرازيل أصبح أكثر أمانا من مصر .. هناك دول عربية لا أنصح السعوديين لزيارتها .. في مقدمتها مصر والاردن !!
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  3. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    خالد

    ماني بخوك خاوتك الحيه
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  4. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    بقايا مشاعر

    الى متى وهذا الشعب لايزال فيه غيه وظلاله ..متى يفهم ان مصر كلها ***
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  5. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    الغامدي

    إن شاء الله اقاربه يرفعون قضيه على من اتهمه بأنه اخواني .. 3 ملايين غرامه من غير السجن .
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  6. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    المصاريه مالهم أمان وبلدهم معدوم الأمن فيه أصلاً ... أنا لي عن مصر حول 27 سنه ولم تطأها قدماي بعد أن أكتشفت***
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  7. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 15:48 م
    عدد التعليقات:14449

    قلم الحقيقه

    أخواني لعله متزوج سكتم بكتم لامن شاف ولامن درى وكانت نهايته على يدينها بعد طمعها في ماله وسرقتها له.
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  8. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    يالطيف

    خيانه خان مثل المري الي قتل السعوديه والكويتيه وهم معطين تلمصري الامان***
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  9. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    من ناحيتي انا

    الله يعين اللي ماعنده سكن له ..ولله الحمد مشتري شقة تمليك عن طريق البنك باقساط مناسبة لي ولي فيها 3 سنوات وان شاء الله تنتهي منها خلال فترة بسيطة .
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  10. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 15:42 م

    الله لايبلانا .... أي شخص مسلم يجب عليه أن يخاف الله ... أحفظ الله يحفظك ...
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  11. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    جتكوا نيله

    راح يشم هوا انتو حتحاسبوه اتق الله
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  12. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    سهير

    احنا السعودين ما نتعلم الدروس ابدا ابدا ولا نتعظ تبهدلنا وانضربنا في تركيا وانقتلنا في مصر وانسرقنا ومع هذا نركض عندهم علم بلم في المتبلم يصبح ناسي ..
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  13. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    خالد رفعت

    عازه // عوز عاوز عايز حاقه احتياق
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  14. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    يمكن راح للعلاج هناك
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  15. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    ماذا عن الفاسدين فى مجلس ادارات شركات الاستقدام ياوزير العمل ؟؟

    الإفصاح والشفافية من أهم سمات الرؤيـاء 2030 لكن رئيس مجلس ادارة احدى شركات الاستقدام لمن يقدم ميزانية سنتين !! وقدمها لوزارة التجارة بتقارير مزورة.
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  16. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 15:31 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    وش ,,,موديك ,,إلى مصر,,,,؟؟,,,ماتعرفش إن ,,أهلها ,,,طفشوا,,,منها,,اللي ,,يروح ,,بدون ,,,عازه ,,ملحه,,,يستاهل ,,اللي ,,يجراله
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  17. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    فهد العرماني

    من يذكر الام ابنتها اللي انذبحت بمصر و حذفت بداخل بئر؟ وش صار عليهم؟
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  18. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    مر من هنا

    مخالف
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  19. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    فهد العرماني

    معلم!!!!!! وش يسوي بمصرر؟ المعلمين ما كفتهم اجازة ٤ شهور ويطمحون لتكون اجازتهم السنوية ١٠ شهور واسبوع
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  20. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    Add

    اغلب علماء وشعراء ودهاة مصر ليسو مصريين مكسد مكسد
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  21. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    محتكر التعليقات

    عندي سؤال وين السكن ووين 100 يوم الي وعدبها الوزير ووين الشخص الوحيد اللي ذبحنا بتعليقاته في المرصد
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  22. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
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  23. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 15:14 م
    عدد التعليقات:1501

    بلادي زوينا

    قدر الله و ما شاء فعل
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  24. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    محمد العمري

    قلنا لكم ياناس انتبهوا لاتروحوا مسر وبعض الناس مايسمع النصيحة وتكون نهايته زي كذا
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