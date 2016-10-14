المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: استشهاد الجندي أول بحرس الحدود “خالد عسيري”

صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس 12 / 1 / 1438هـ ، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر بمنطقة جازان لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية مما اقتضى الرد على مصادر النيران بالمثل وتبادل إطلاق النار معهم حتى تمت السيطرة على الوضع وإسكات مصادر النيران المعادية .وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود / خالد علي محمد عسيري ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء . والله ولي التوفيق.
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تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:4056
العنيدالله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنه وينصر اخواننا المشاركين بالحد الجنوبي(( وأحسن الله عزاكم بأستشهاد أبنكم وأبن الوطن خالد عسيري !!
زائررحمة الله عليه وعلى جميع شهدائنا الابرار. ونسأل الله النصر لحنودنا في كل مكان
سلمانحتى تمت السيطرة على الوضع وإسكات مصادر النيران المعادية .......... اسكات مصادر النيران لايكفي
احمد عسيريرحمه الله وغفر له والهم أهله الصبر والثبات
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابومحمدرحمة الله عليه وعلى جميع شهدائنا الابرار. ونسأل الله النصر لحنودنا في كل مكان
عدد التعليقات:1501
بلادي زويناتغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء . رحمك الله يا بطل