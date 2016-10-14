المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: استشهاد الجندي أول بحرس الحدود “خالد عسيري”

صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس 12 / 1 / 1438هـ ، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر بمنطقة جازان لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية مما اقتضى الرد على مصادر النيران بالمثل وتبادل إطلاق النار معهم حتى تمت السيطرة على الوضع وإسكات مصادر النيران المعادية .وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود / خالد علي محمد عسيري ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء . والله ولي التوفيق.