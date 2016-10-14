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المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: استشهاد الجندي أول بحرس الحدود “خالد عسيري”

14 أكتوبر, 2016 , 15:11 م
المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: استشهاد الجندي أول بحرس الحدود “خالد عسيري”
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صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس 12 / 1 / 1438هـ ، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر بمنطقة جازان لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية مما اقتضى الرد على مصادر النيران بالمثل وتبادل إطلاق النار معهم حتى تمت السيطرة على الوضع وإسكات مصادر النيران المعادية .وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود / خالد علي محمد عسيري ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء . والله ولي التوفيق.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 16:06 م
    عدد التعليقات:4056

    العنيد

    الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنه وينصر اخواننا المشاركين بالحد الجنوبي(( وأحسن الله عزاكم بأستشهاد أبنكم وأبن الوطن خالد عسيري !!
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  2. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 15:50 م

    زائر

    رحمة الله عليه وعلى جميع شهدائنا الابرار. ونسأل الله النصر لحنودنا في كل مكان
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  3. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    اللهم ارحمه واغفر له اللهم انصر جنودنا بحولك وقوتك
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  4. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    سلمان

    حتى تمت السيطرة على الوضع وإسكات مصادر النيران المعادية .......... اسكات مصادر النيران لايكفي
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  5. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    احمد عسيري

    رحمه الله وغفر له والهم أهله الصبر والثبات
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  6. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  7. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    ابومحمد

    رحمة الله عليه وعلى جميع شهدائنا الابرار. ونسأل الله النصر لحنودنا في كل مكان
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  8. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:1501

    بلادي زوينا

    تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء . رحمك الله يا بطل
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