الرئيس الفلبيني “متعطش للدماء” وينشر فرق الموت لذبح متعاطي المخدرات في الشوارع

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات مثيرة عن الرئيس الفلبيني الجديد الذي استلم مقالد الدولة بعد انتخابات نزيهة اكتسح بها الساحة و حصل على الأغلبية، و كشفت الصحيفة البريطانية عن قيامه بحملة دموية لاصطياد مروجي المخدرات و من يتعاطاها و حبسهم في خلايا حديدية أمام الشعب و قتلهم بأبشع الطرق، حتى وصل عدد من قتلهم منذ يونيو الماضي 1377 شخص بعضهم وجدوا مقتولين في الطرقات، بطلقات الشرطة، أعرب كل من الولايات المتحدة و الأمم المتحدة إضافة إلى المجتمع الدولي عن قلقهم إزاء ذلك الوضع و تم عمل تصويت جماهيري بين جموع شعبه لدراسة مجى تأثير ذلك على الرأي العام و كانت المفاجأة وهي تقبل 64% من الشعب ما يقوم به و وصف آدائه بالجيد جدا في حين صوت 11% فقط منهم بعدم رضاهم عن ذلك و ترجيحهم فكرة القبض على المتهمين أحياءا و عدم قتلهم بذلك الشكل، بعد ذلك طالب الرئيس الفلبيني المجتمع الدولي بوقف المظاهرات ذات الخطب السافرة على الشأن الداخلي للفلبين في الدول الأخرى، و منع التدخين في الأماكن العامة.
تعليقات ( 39 )
↩🌟ريما Rima 🌟↩بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين□■خروج ن
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريرحمة سوف تسقط جمهورية العسكر وإلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهية العسكر
↩🌟ريما Rima 🌟↩انا ما أشجع على الإدمان انا أدافع عن المدمن لأنه شخص مبتلى يمكن ضروف اوقعته با الإدمان المفروض يعالج الكثير تم علاجهم ومارجعوا لهذا الطريق
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصريجمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحمدلله بالسعودية وببعض الدول العربية مايقتلون شعوبهم بشكل عام أما المخدرات بشكل خاص ماعمري سمعت شخص يقتل لأنه مدمن نعمه نحمد الله ونشكره
عدد التعليقات:10783
إنسان منصفريمووووووووه ,,,,ما عرفنالك ,,,مره ,,,تدعين الدين ,,,ومره ,,,تشجعين المدمنين !!!!
🌸 الملح و القبلة 🌸30 // أماني - إيمان : وحيدة عاطفيّاً ، يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصين بعلم الأسماء ..
↩🌟ريما Rima 🌟↩🏃__الله ينتقم من كل من هو متعطش للدماء سؤال لو ابنك بنتك اخوك أبوك مدمن هل تؤيد قتله بالشارع بالبيت الخ اذا نعم قل أقسم بالله أؤيد
أمانيليت كل الدول تسوي مثله كان ماشفتواأحد مدمن
احمددائماً أمريكا والأمم المتحده والمؤسسات الحقوقيه في الدول الغربيه تدافع فقط عن المجرمين
احمد عسيرينشمي يافلبينو 🔫🔫🔫🔫
ابببببااااايهؤلاء وحوش وقنابل موقوته . كفانا الله شرهم. عالة ع المجتمع واهاليهم .
ابببببااااايهؤلاء وحوش وقنابل موقوته . كفانا الله شرهم. عالة ع المجتمع واهاليهم .
اببببباااااياقف وارفع عقالي احتراما لهذا الرئيس. وعقبال ما يتم اتخاذ ما يحمينا منهم في بلاد الحرمين. هؤلاء مفسدسن لا رجاء فيهم قتلوا اهلهم عذبوهم وسمسموا حياتهم
زائر70هذا الرئس شريف وماالفائدة من مروجي المخدرات والمدمنين الانشر الدمار والجرائم وتدمير الشعوب ولكن فيه طرق افضل من الاعدام وهو ضربه ابره مسمومه حتى لايوس
↩🌟ريما Rima 🌟↩ان شاء الله نشوف كل طواغيت العالم اللي يقتلون شعوبهم بغير وجه حق وأيضا من يقتل المسلمين أن الله ينتقم منهم ويعجل بهلاكهم آمين □■خ__ن
↩🌟ريما Rima 🌟↩اصلا حتى اللي يبيع مخدرات محرم تقتله اطلب منه يستسلم واذا سلم نفسه يحاكم واذا لم يستسلم ومافيه إلا قتله تقتله هذا هو الإسلام دين رحمة ويحاربونه
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله ينتقم من كل من يريد بإن المدمن يقتل___أقسم بالله ماعندنا أحد مدمن لكن اتكلم بشكل عام مدمن يمكن أحد وقعه به أو يأس من الحياة وادمن بتفكك عائلته
↩🌟ريما Rima 🌟↩ان شاء الله يسقطه اللي يسقطه مادام انه مجرم هذا مارحم شعبه فكيف إذا صارت الفلبين هي من تتحكم بالعالم كان قتلت العرب جميعهم بالذات المسلمين
رحيميعمل جيد وهو يوفر للدولة كثير من الخسارة فمدمن المخدرات يشكل خسارة للدولة من تكاليف سجنه وتاهيله ثم يعود لما كان فرنسا كانت تعدم مدمن المخدرات
↩🌟ريما Rima 🌟↩مافيه ارحم من الدين الإسلامي يرحم المتعاطي الإنسان بشكل عام والحيوان■رئيس الفلبين و رئيس كوريا ش هؤلاء قتلو شعوبهم فكيف بالشعوب المسلمة اذتمكنوا منهم❗
جبال سديرلا مثل ايات الشيطان معممينك الجبناء
↩🌟ريما Rima 🌟↩وش ذنب متعاطي المخدرات تقتله هو مبتلى المدمنين المفروض تشجعهم على العلاج
رحمهمجرم كصدام حسين
جبال سديرهذا مسكوة مصر والله يطهرها من البلطجية وتجار المخدرات عليهم احكام تصل الى 700 سنة وعايشين حوالي مليون بلطجي وتجار مخدرات يديرون البلد ولااحد يردعهم
عدد التعليقات:2135
توووووونسيةامريكا تشجع دول العالم الثالث على الفساد والمخدرات حتى تلتهي شعوبها ولا تتطور مخطط قذر من عقود طويلة وجاب نتيجة ترضي هم لذلك لن يرضو على هذا الرئيس
ايهايران بالوعه الارهاب والمخدرات
REALITYباختصار هذا الرئيس يحب شعبه و يريد ان يحمي وطنه من المخدرات. تحية له.
عدد التعليقات:2135
توووووونسيةهذا الرئيس سوف يكون هدف لأمريكا وسيحاولون إسقاطه هم لا يريدون رؤوس كبيرة بالعالم حتى لو ذلك الرأس يحكم بلده بقوة يريدون حكام خانعة لهم حتى يرضو عليها
ايهامريكا!!من حروب المخدرات اعلامياًالان بين الفلبين وامريكا حيث جن جنون امريكا كذلك بسبب منع الفلبين تجارة المخدرات وتنظيف الفلبين من اخطارها
قلم الخنبقة بمعرفات متعددهالله يقويه على مافيا المخدرات والمروجين والمتعاطين فالادمان عطل التنمية بالفلبين وجعلها مرتعاً للمهربين ومافيا المخدرات بالعالم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد ماأحصى كتابه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
مجرة التبانةسبحان الله ليس مسلم ويطبق تعاليم الاسلام وهو لايعلم عنها(يزع الله بالسلطان ما لايزع بالقرآن) ياليت تطبق سياسته عند العرب والله ما عاد احد يستخدمها
أبو محمدالشعب صوًت بنسبة ٦٤٪ وهي اكثر من النصف ، إذا هم مقتنعين وموافقين علي مايفعله .
ابومحمدمايستقيمون إلا بهذي الطريقه وستتطور الفلبين قريبا
عدد التعليقات:2135
توووووونسيةلاحول ولاقوة إلا بالله مهما كان خطاهم لا يمكن التعامل معهم بهذه الطريقة المقززة اصح يقبض عليهم ويحاكمهم حتى لو بالإعدام لكن بطريقة فيها احترام للانسان
آخر الدواء الكيعمل جيد ، وياليت يكون لبيوت الدعارة والمتعريات في الطرقات وعلى شواطئ البحار نصيب من ذلك حتى تنظف البلد من هالفيروسات المضرة بالمجتماعت
ايهمن حروب الافيون سابقاً كانت بين الصين وبريطانيا حيث جن جنون بريطانيا بسبب منع الصين تجارة الافيون فاندلعت حرب بين بريطانيا والصين ( بريطانيا!! )