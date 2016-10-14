الرئيس الفلبيني “متعطش للدماء” وينشر فرق الموت لذبح متعاطي المخدرات في الشوارع

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات مثيرة عن الرئيس الفلبيني الجديد الذي استلم مقالد الدولة بعد انتخابات نزيهة اكتسح بها الساحة و حصل على الأغلبية، و كشفت الصحيفة البريطانية عن قيامه بحملة دموية لاصطياد مروجي المخدرات و من يتعاطاها و حبسهم في خلايا حديدية أمام الشعب و قتلهم بأبشع الطرق، حتى وصل عدد من قتلهم منذ يونيو الماضي 1377 شخص بعضهم وجدوا مقتولين في الطرقات، بطلقات الشرطة، أعرب كل من الولايات المتحدة و الأمم المتحدة إضافة إلى المجتمع الدولي عن قلقهم إزاء ذلك الوضع و تم عمل تصويت جماهيري بين جموع شعبه لدراسة مجى تأثير ذلك على الرأي العام و كانت المفاجأة وهي تقبل 64% من الشعب ما يقوم به و وصف آدائه بالجيد جدا في حين صوت 11% فقط منهم بعدم رضاهم عن ذلك و ترجيحهم فكرة القبض على المتهمين أحياءا و عدم قتلهم بذلك الشكل، بعد ذلك طالب الرئيس الفلبيني المجتمع الدولي بوقف المظاهرات ذات الخطب السافرة على الشأن الداخلي للفلبين في الدول الأخرى، و منع التدخين في الأماكن العامة.

