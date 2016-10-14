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الرئيس الفلبيني “متعطش للدماء” وينشر فرق الموت لذبح متعاطي المخدرات في الشوارع

14 أكتوبر, 2016 , 17:03 م
الرئيس الفلبيني “متعطش للدماء” وينشر فرق الموت لذبح متعاطي المخدرات في الشوارع
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات مثيرة عن الرئيس الفلبيني الجديد الذي استلم مقالد الدولة بعد انتخابات نزيهة اكتسح بها الساحة و حصل على الأغلبية، و كشفت الصحيفة البريطانية عن قيامه بحملة دموية لاصطياد مروجي المخدرات و من يتعاطاها و حبسهم في خلايا حديدية أمام الشعب و قتلهم بأبشع الطرق، حتى وصل عدد من قتلهم منذ يونيو الماضي 1377 شخص بعضهم وجدوا مقتولين في الطرقات، بطلقات الشرطة، أعرب كل من الولايات المتحدة و الأمم المتحدة إضافة إلى المجتمع الدولي عن قلقهم إزاء ذلك الوضع و تم عمل تصويت جماهيري بين جموع شعبه لدراسة مجى تأثير ذلك على الرأي العام و كانت المفاجأة وهي تقبل 64% من الشعب ما يقوم به و وصف آدائه بالجيد جدا في حين صوت 11% فقط منهم بعدم رضاهم عن ذلك و ترجيحهم فكرة القبض على المتهمين أحياءا و عدم قتلهم بذلك الشكل، بعد ذلك طالب الرئيس الفلبيني المجتمع الدولي بوقف المظاهرات ذات الخطب السافرة على الشأن الداخلي للفلبين في الدول الأخرى، و منع التدخين في الأماكن العامة.
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تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 39
    14 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين□■خروج ن
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  2. 38
    14 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    رحمة سوف تسقط جمهورية العسكر وإلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهية العسكر
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  3. 37
    14 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    انا ما أشجع على الإدمان انا أدافع عن المدمن لأنه شخص مبتلى يمكن ضروف اوقعته با الإدمان المفروض يعالج الكثير تم علاجهم ومارجعوا لهذا الطريق
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  4. 36
    14 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري

    جمهورية العسكر التي اغتصبها جمال الهزائم وأحفاده إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهيتهم ومتعتهم
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  5. 35
    14 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحمدلله بالسعودية وببعض الدول العربية مايقتلون شعوبهم بشكل عام أما المخدرات بشكل خاص ماعمري سمعت شخص يقتل لأنه مدمن نعمه نحمد الله ونشكره
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  6. 34
    14 أكتوبر, 2016 , 18:07 م
    عدد التعليقات:10783

    إنسان منصف

    ريمووووووووه ,,,,ما عرفنالك ,,,مره ,,,تدعين الدين ,,,ومره ,,,تشجعين المدمنين !!!!
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  7. 33
    14 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    30 // أماني - إيمان : وحيدة عاطفيّاً ، يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصين بعلم الأسماء ..
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  8. 32
    14 أكتوبر, 2016 , 18:04 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    🏃__الله ينتقم من كل من هو متعطش للدماء سؤال لو ابنك بنتك اخوك أبوك مدمن هل تؤيد قتله بالشارع بالبيت الخ اذا نعم قل أقسم بالله أؤيد
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  9. 31
    14 أكتوبر, 2016 , 18:01 م

    للأسف البعض ينظر لهذا الرئيس كشجاع أي شجاعة تجعله يقتل المدمنين من شعبه ! الدين الإسلامي لم يأمر بهذا
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  10. 30
    14 أكتوبر, 2016 , 18:00 م

    أماني

    ليت كل الدول تسوي مثله كان ماشفتواأحد مدمن
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  11. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    احمد

    دائماً أمريكا والأمم المتحده والمؤسسات الحقوقيه في الدول الغربيه تدافع فقط عن المجرمين
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  12. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    احمد عسيري

    نشمي يافلبينو 🔫🔫🔫🔫
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  13. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    اببببباااااي

    هؤلاء وحوش وقنابل موقوته . كفانا الله شرهم. عالة ع المجتمع واهاليهم .
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  14. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    اببببباااااي

    هؤلاء وحوش وقنابل موقوته . كفانا الله شرهم. عالة ع المجتمع واهاليهم .
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  15. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    اببببباااااي

    اقف وارفع عقالي احتراما لهذا الرئيس. وعقبال ما يتم اتخاذ ما يحمينا منهم في بلاد الحرمين. هؤلاء مفسدسن لا رجاء فيهم قتلوا اهلهم عذبوهم وسمسموا حياتهم
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  16. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    زائر70

    هذا الرئس شريف وماالفائدة من مروجي المخدرات والمدمنين الانشر الدمار والجرائم وتدمير الشعوب ولكن فيه طرق افضل من الاعدام وهو ضربه ابره مسمومه حتى لايوس
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  17. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ان شاء الله نشوف كل طواغيت العالم اللي يقتلون شعوبهم بغير وجه حق وأيضا من يقتل المسلمين أن الله ينتقم منهم ويعجل بهلاكهم آمين □■خ__ن
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  18. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اصلا حتى اللي يبيع مخدرات محرم تقتله اطلب منه يستسلم واذا سلم نفسه يحاكم واذا لم يستسلم ومافيه إلا قتله تقتله هذا هو الإسلام دين رحمة ويحاربونه
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  19. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله ينتقم من كل من يريد بإن المدمن يقتل___أقسم بالله ماعندنا أحد مدمن لكن اتكلم بشكل عام مدمن يمكن أحد وقعه به أو يأس من الحياة وادمن بتفكك عائلته
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  20. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 17:41 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ان شاء الله يسقطه اللي يسقطه مادام انه مجرم هذا مارحم شعبه فكيف إذا صارت الفلبين هي من تتحكم بالعالم كان قتلت العرب جميعهم بالذات المسلمين
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  21. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 17:39 م

    رحيمي

    عمل جيد وهو يوفر للدولة كثير من الخسارة فمدمن المخدرات يشكل خسارة للدولة من تكاليف سجنه وتاهيله ثم يعود لما كان فرنسا كانت تعدم مدمن المخدرات
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  22. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    مافيه ارحم من الدين الإسلامي يرحم المتعاطي الإنسان بشكل عام والحيوان■رئيس الفلبين و رئيس كوريا ش هؤلاء قتلو شعوبهم فكيف بالشعوب المسلمة اذتمكنوا منهم❗
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  23. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    جبال سدير

    لا مثل ايات الشيطان معممينك الجبناء
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  24. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 17:33 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    وش ذنب متعاطي المخدرات تقتله هو مبتلى المدمنين المفروض تشجعهم على العلاج
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  25. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    رحمه

    مجرم كصدام حسين
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  26. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    جبال سدير

    هذا مسكوة مصر والله يطهرها من البلطجية وتجار المخدرات عليهم احكام تصل الى 700 سنة وعايشين حوالي مليون بلطجي وتجار مخدرات يديرون البلد ولااحد يردعهم
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  27. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:2135

    توووووونسية

    امريكا تشجع دول العالم الثالث على الفساد والمخدرات حتى تلتهي شعوبها ولا تتطور مخطط قذر من عقود طويلة وجاب نتيجة ترضي هم لذلك لن يرضو على هذا الرئيس
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  28. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    ايه

    ايران بالوعه الارهاب والمخدرات
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  29. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    REALITY

    باختصار هذا الرئيس يحب شعبه و يريد ان يحمي وطنه من المخدرات. تحية له.
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  30. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 17:17 م
    عدد التعليقات:2135

    توووووونسية

    هذا الرئيس سوف يكون هدف لأمريكا وسيحاولون إسقاطه هم لا يريدون رؤوس كبيرة بالعالم حتى لو ذلك الرأس يحكم بلده بقوة يريدون حكام خانعة لهم حتى يرضو عليها
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  31. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    ايه

    امريكا!!من حروب المخدرات اعلامياًالان بين الفلبين وامريكا حيث جن جنون امريكا كذلك بسبب منع الفلبين تجارة المخدرات وتنظيف الفلبين من اخطارها
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  32. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    قلم الخنبقة بمعرفات متعدده

    الله يقويه على مافيا المخدرات والمروجين والمتعاطين فالادمان عطل التنمية بالفلبين وجعلها مرتعاً للمهربين ومافيا المخدرات بالعالم
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  33. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد ماأحصى كتابه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  34. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    مجرة التبانة

    سبحان الله ليس مسلم ويطبق تعاليم الاسلام وهو لايعلم عنها(يزع الله بالسلطان ما لايزع بالقرآن) ياليت تطبق سياسته عند العرب والله ما عاد احد يستخدمها
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  35. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    أبو محمد

    الشعب صوًت بنسبة ٦٤٪ وهي اكثر من النصف ، إذا هم مقتنعين وموافقين علي مايفعله .
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  36. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    ابومحمد

    مايستقيمون إلا بهذي الطريقه وستتطور الفلبين قريبا
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  37. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:2135

    توووووونسية

    لاحول ولاقوة إلا بالله مهما كان خطاهم لا يمكن التعامل معهم بهذه الطريقة المقززة اصح يقبض عليهم ويحاكمهم حتى لو بالإعدام لكن بطريقة فيها احترام للانسان
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  38. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    آخر الدواء الكي

    عمل جيد ، وياليت يكون لبيوت الدعارة والمتعريات في الطرقات وعلى شواطئ البحار نصيب من ذلك حتى تنظف البلد من هالفيروسات المضرة بالمجتماعت
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  39. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    ايه

    من حروب الافيون سابقاً كانت بين الصين وبريطانيا حيث جن جنون بريطانيا بسبب منع الصين تجارة الافيون فاندلعت حرب بين بريطانيا والصين ( بريطانيا!! )
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