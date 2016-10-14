الأف بي آي يحقق في إسقاط”أردني “لطائرة عمداً بأمريكا-فيديو

صحيفة المرصد:يبدو أن أردنياً، عمره 28 واسمه فراس محمد فريتخ، تعمد الثلاثاء الماضي إسقاط طائرة تدريب صغيرة كان يقودها في مدينة East Hartford بولاية “كونيتيكت” في شمال شرق الولايات المتحدة، مع أن مدربه على الطيران في معهد Hartford flight school كان برفقته، فقضى فريتخ قتيلاً بالحادث، وأصيب الطيار الأميركي Arian Prevalla بجروح وحروق شديدة، نقلوه على أثرها إلى المستشفى بحالة مستقرة وذلك بحسب موقع العربية نت .

المدرب أخبر المحققين في اليوم التالي،وفق الوارد بالوكالات ,أن فريتخ “أسقط الطائرة عمداً” وهو ما ذكرته أيضاً”هيئة سلامة النقل الوطنية” الأميركية ببيان، قالت فيه إنها أحالت ما حدث إلى FBI الذي تولى التحقيق بسقوط الطائرة، وهي من طراز Piper PA-34 Seneca بمحركين، قرب مصنع Pratt & Whitney المنتج محركات طائرات مدنية وعسكرية في المدينة التي اقتحمت الشرطة شقة فريتخ فيها، ولم تجد ما يشير إلى ارتباطه بالإرهاب.

وفريتخ كان قد وصل بتأشيرة مؤقتة في 2012 إلى الولايات المتحدة، للتعلم على الطيران، وحصل العام الماضي على رخصة قيادة طائرة من محرك واحد، لكنه قاد الثلاثاء الماضي واحدة بمحركين، وأثناء التحليق انحرف بطريقة أثارت شكوك مدربه، فحاول منعه، لكن فريتخ عانده، فاشتبك الاثنان داخل القمرة، وفق ما أخبر المدرب FBI وذكره للوكالات مصدر بالشرطة طلب عدم ذكر اسمه.