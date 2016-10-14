وكلاء السيارات: لن نخفّض الأسعار مهما تدنت المبيعات

صحيفة المرصد : شدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات منصور العدوان، على أن شركات السيارات لن تتجه إلى تخفيض الأسعار مهما وصل انخفاض المبيعات، منوها إلى أن الشركات يمكن أن تتجه إلى تقديم عروض مثل تمديد الضمان وتقديم صيانة مجانية لتنشيط المبيعات.

وأقر العدوان، بأن تراجع مبيعات السيارات ملحوظ منذ بداية العام على مختلف أنواع المركبات، منوهاً إلى أن هناك تأثيراً محدوداً للوضع الاقتصادي الراهن وحالة ترشيد الإنفاق العامة على سلوك المستهلك. بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأضاف أن ارتفاع أسعار السيارات موديلات 2017 يرجع لسببين، الأول هو تطوير السيارة مثيلتها في العام السابق ويزيد سعرها في هذه الحالة بنحو 2 إلى3%، أو قد يكون هناك تغير جذري في السيارة فيرتفع سعرها بشكل لافت حسب قوله.