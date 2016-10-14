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وكلاء السيارات: لن نخفّض الأسعار مهما تدنت المبيعات

14 أكتوبر, 2016 , 17:46 م
وكلاء السيارات: لن نخفّض الأسعار مهما تدنت المبيعات
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صحيفة المرصد : شدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات منصور العدوان، على أن شركات السيارات لن تتجه إلى تخفيض الأسعار مهما وصل انخفاض المبيعات، منوها إلى أن الشركات يمكن أن تتجه إلى تقديم عروض مثل تمديد الضمان وتقديم صيانة مجانية لتنشيط المبيعات.

وأقر العدوان، بأن تراجع مبيعات السيارات ملحوظ منذ بداية العام على مختلف أنواع المركبات، منوهاً إلى أن هناك تأثيراً محدوداً للوضع الاقتصادي الراهن وحالة ترشيد الإنفاق العامة على سلوك المستهلك. بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأضاف أن ارتفاع أسعار السيارات موديلات 2017 يرجع لسببين، الأول هو تطوير السيارة مثيلتها في العام السابق ويزيد سعرها في هذه الحالة بنحو 2 إلى3%، أو قد يكون هناك تغير جذري في السيارة فيرتفع سعرها بشكل لافت حسب قوله.



تعليقات ( 32 )

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  1. 32
    14 أكتوبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:1836

    عاشق الجورري

    على المطعسه عدم شراء سيارات تويوتا و خاصة التي يتجاوز سعرها ٣٠٠٠٠٠ الف ريال ، هناك بدائع احسن منها و اقل ثمن .
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  2. 31
    14 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    الحذر من القروض من البنوك والشركات الا لحاجة قصوى ترى الاموال تكدست عندهم والله أعلم
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  3. 30
    14 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    مشعل الرياض

    يقلدون شريطية العقار بالتمسك بالأسعار القديمة يفكرون الناس عندها فلوس مثل أول لاكن سيأتي يوم قريب يتمنون ثلاث ارباع سعرها الحالي فقط انتظروا ؟؟
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  4. 29
    14 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    ههههههه

    كذابين الشريطية الوكلاء الكامري تباع في اليابان 55 الف ريال سعودي وصيانة مجانية لاعطال المصنع
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  5. 28
    14 أكتوبر, 2016 , 18:11 م
    عدد التعليقات:10783

    إنسان منصف

    مطلوب ,,,الغاء وكالات السيارات,,,خصوصا ,,,تايوتا
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  6. 27
    14 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    حسن

    هذي. رؤية. ٢٠٣٠.
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  7. 26
    14 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    اسعد قالى فؤاد

    معاد نبغا سيارات ..نبغا خيول افضل من السيارات
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  8. 25
    14 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    متابع المرصد

    الاحتكار المتمثل بما يسمى الوكالات التجارية الحصرية محرمه شرعاً والغرب فطن لذلك بعد اكثر من اكثر ١٤قرن وجرم الاحتكار قانوناً ولدينا للاسف محمي بالنظام
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  9. 24
    14 أكتوبر, 2016 , 18:06 م
    عدد التعليقات:1836

    عاشق الجورري

    بالنسبه لقطع الغيار لا اشتريها من هنا و خاصة السيارات الحديثه بل من الخارج بربع القيمه عن طريق النت او وسطاء سعوديين موثوق بهم .
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  10. 23
    14 أكتوبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:10783

    إنسان منصف

    خلوها ,,,تصدي,,,,هذا ,,,هو الحل,,,معاهم,,,بس
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  11. 22
    14 أكتوبر, 2016 , 18:04 م

    المعلم

    في البدايه تسوي عروض من المقاطعه وإذا انخفضت الأسعار راح نواصل المقاطعه سنه سنتين والشركه مفلسه والسبب الايجار ورواتب موضفينها يعني لازم تنزل
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  12. 21
    14 أكتوبر, 2016 , 18:04 م
    عدد التعليقات:1836

    عاشق الجورري

    من قال يدخل سنوي واردات مليون سيارة ،،، ! فقط الواردات تقريباً ٢٠٠٠٠٠ الف مركبه صغيرة و شاحنه .
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  13. 20
    14 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    خلوها تخيس

    كلها سنه بالكثير ويشتغل مترو الرياض ، زيادة على ذلك انخفض سعر الموزينات بعد دخول أوبرا ، يعني احتفظو في سياراتكم ما نبيها .
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  14. 19
    14 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    ابو مشعل

    كلامه واضح فيه نبرة عدم مبالاه للمستهلك طيب وش تنتظرون بعد ذا ..قاطعوهم الله يقطع رزقهم واتروكها تصدي لهم يشهد الله ينزلون سعرها 50 %
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  15. 18
    14 أكتوبر, 2016 , 18:02 م

    زائر

    لاحد يشتري القطع محتكره لديهم بالذات الشفر والصيانة كذب حتى كبار الشخصيات يشتكون منهم
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  16. 17
    14 أكتوبر, 2016 , 18:01 م

    الرأي العام

    سماح الاستيراد مباشرة والغاء الرسوم الجمركية الحل
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  17. 16
    14 أكتوبر, 2016 , 18:01 م

    دخل ولا اروع

    15 الف ريال على كل سيارة لصالح وزارة التجارة يعني ضرب مليون سيارة 1000000 في 15000 يساوي موعارف اقرا الرقم
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  18. 15
    14 أكتوبر, 2016 , 18:01 م

    معشي الذيب

    خلوها تصدي عندهم
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  19. 14
    14 أكتوبر, 2016 , 18:00 م
    عدد التعليقات:1836

    عاشق الجورري

    يذكرني بتاجر صرف سيارات في رمضان الفايت بدفع نصف القيمة و النصف الأخر بعد سنتين ،،، موديل ٢٠١٥ هههه
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  20. 13
    14 أكتوبر, 2016 , 18:00 م

    معشي الذيب

    ماعليه خلهم يقولون اللي يقولونه لكن الوضع راح يخليهم يرضخون للمستهلك رضخ فقط انتظروا
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  21. 12
    14 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    بسيطة 1

    مثال سيار 120 الف ياخذها المواطن من المصنع 60 الف زايد 15 الف لوزارة التجارة
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  22. 11
    14 أكتوبر, 2016 , 17:55 م

    بسيطة 1

    عمل رابط في وزارة التجارة مع المصانع العالمية ..المواطن يسلم فلوسه وزارة التجارة ويستلم سيارته من الميناء بلوحاتها راح تكون ارباح التجارة خيالية
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  23. 10
    14 أكتوبر, 2016 , 17:55 م
    عدد التعليقات:110

    نزود

    نهاية السنه الميلاديه قربت. موعدنا شهر ديسمبر و تخفيضات نهاية السنه.......
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  24. 9
    14 أكتوبر, 2016 , 17:54 م
    عدد التعليقات:1836

    عاشق الجورري

    من لديه سيارات حديثة من موديلات ٢٠١٤ ٢٠١٥ و ٢٠١٦ مو ملزم يشتري موديل ٢٠١٧ بسعر مرتفع و تطيع في كبودكم يا تجار ههه
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  25. 8
    14 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    مجرة التبانة

    معاهم حق الامور كلها في صالحهم ، لكن حنا لن نشتري ونترك من اعطاهم الحرية بالاحتكار يشتري منهم ، كل شئ ليس للمواطن الا يقاطع وهو سلاحنا بعد الله.
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  26. 7
    14 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    الجارح

    خلوها تعفن واخرتها يخفضون السعر وهذا ماهو على كيفهم .هذا من الشركه المصنعه لزيادة المبيعات
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  27. 6
    14 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    ابو عرب

    التمسك بالمقاطعة خلوها تصدي . وعندكم المستعمل
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  28. 5
    14 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

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    عليكم من الله ما تستحقون
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  29. 4
    14 أكتوبر, 2016 , 17:51 م
    عدد التعليقات:1836

    عاشق الجورري

    أذا أملك سيارة حديثة تكفني عن شراء سياراتكم المرتفع سعرها ما هو لازم اشري هذه السنه نأجلها الى بعدها فيقل الأقبال على شراء و تضطرون لتنزيل السعر ،،،
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  30. 3
    14 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    الازدي

    تبغا تكابر لاكن الناس مو بيدهم إلا كان شرو لاكن المشكله الفلوس ماعندهم الوضع صعب جدا على المواطن اتوقع بعد سنه ونص بنشوف ناس تنام بالشوارع مافي شي
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  31. 2
    14 أكتوبر, 2016 , 17:49 م

    ذو الفقار

    نشوف .....بالعاده الموية تكذب الغطاس
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  32. 1
    14 أكتوبر, 2016 , 17:49 م

    ضفدع مضيع نظارته

    خلوها تصدي
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