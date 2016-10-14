وكلاء السيارات: لن نخفّض الأسعار مهما تدنت المبيعات

صحيفة المرصد : شدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات منصور العدوان، على أن شركات السيارات لن تتجه إلى تخفيض الأسعار مهما وصل انخفاض المبيعات، منوها إلى أن الشركات يمكن أن تتجه إلى تقديم عروض مثل تمديد الضمان وتقديم صيانة مجانية لتنشيط المبيعات.
وأقر العدوان، بأن تراجع مبيعات السيارات ملحوظ منذ بداية العام على مختلف أنواع المركبات، منوهاً إلى أن هناك تأثيراً محدوداً للوضع الاقتصادي الراهن وحالة ترشيد الإنفاق العامة على سلوك المستهلك. بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأضاف أن ارتفاع أسعار السيارات موديلات 2017 يرجع لسببين، الأول هو تطوير السيارة مثيلتها في العام السابق ويزيد سعرها في هذه الحالة بنحو 2 إلى3%، أو قد يكون هناك تغير جذري في السيارة فيرتفع سعرها بشكل لافت حسب قوله.
تعليقات ( 32 )
عدد التعليقات:1836
عاشق الجورريعلى المطعسه عدم شراء سيارات تويوتا و خاصة التي يتجاوز سعرها ٣٠٠٠٠٠ الف ريال ، هناك بدائع احسن منها و اقل ثمن .
مشعل الرياضيقلدون شريطية العقار بالتمسك بالأسعار القديمة يفكرون الناس عندها فلوس مثل أول لاكن سيأتي يوم قريب يتمنون ثلاث ارباع سعرها الحالي فقط انتظروا ؟؟
هههههههكذابين الشريطية الوكلاء الكامري تباع في اليابان 55 الف ريال سعودي وصيانة مجانية لاعطال المصنع
عدد التعليقات:10783
إنسان منصفمطلوب ,,,الغاء وكالات السيارات,,,خصوصا ,,,تايوتا
حسنهذي. رؤية. ٢٠٣٠.
اسعد قالى فؤادمعاد نبغا سيارات ..نبغا خيول افضل من السيارات
متابع المرصدالاحتكار المتمثل بما يسمى الوكالات التجارية الحصرية محرمه شرعاً والغرب فطن لذلك بعد اكثر من اكثر ١٤قرن وجرم الاحتكار قانوناً ولدينا للاسف محمي بالنظام
عدد التعليقات:1836
عاشق الجورريبالنسبه لقطع الغيار لا اشتريها من هنا و خاصة السيارات الحديثه بل من الخارج بربع القيمه عن طريق النت او وسطاء سعوديين موثوق بهم .
عدد التعليقات:10783
إنسان منصفخلوها ,,,تصدي,,,,هذا ,,,هو الحل,,,معاهم,,,بس
المعلمفي البدايه تسوي عروض من المقاطعه وإذا انخفضت الأسعار راح نواصل المقاطعه سنه سنتين والشركه مفلسه والسبب الايجار ورواتب موضفينها يعني لازم تنزل
عدد التعليقات:1836
عاشق الجورريمن قال يدخل سنوي واردات مليون سيارة ،،، ! فقط الواردات تقريباً ٢٠٠٠٠٠ الف مركبه صغيرة و شاحنه .
خلوها تخيسكلها سنه بالكثير ويشتغل مترو الرياض ، زيادة على ذلك انخفض سعر الموزينات بعد دخول أوبرا ، يعني احتفظو في سياراتكم ما نبيها .
ابو مشعلكلامه واضح فيه نبرة عدم مبالاه للمستهلك طيب وش تنتظرون بعد ذا ..قاطعوهم الله يقطع رزقهم واتروكها تصدي لهم يشهد الله ينزلون سعرها 50 %
زائرلاحد يشتري القطع محتكره لديهم بالذات الشفر والصيانة كذب حتى كبار الشخصيات يشتكون منهم
الرأي العامسماح الاستيراد مباشرة والغاء الرسوم الجمركية الحل
دخل ولا اروع15 الف ريال على كل سيارة لصالح وزارة التجارة يعني ضرب مليون سيارة 1000000 في 15000 يساوي موعارف اقرا الرقم
معشي الذيبخلوها تصدي عندهم
عدد التعليقات:1836
عاشق الجوررييذكرني بتاجر صرف سيارات في رمضان الفايت بدفع نصف القيمة و النصف الأخر بعد سنتين ،،، موديل ٢٠١٥ هههه
معشي الذيبماعليه خلهم يقولون اللي يقولونه لكن الوضع راح يخليهم يرضخون للمستهلك رضخ فقط انتظروا
بسيطة 1مثال سيار 120 الف ياخذها المواطن من المصنع 60 الف زايد 15 الف لوزارة التجارة
بسيطة 1عمل رابط في وزارة التجارة مع المصانع العالمية ..المواطن يسلم فلوسه وزارة التجارة ويستلم سيارته من الميناء بلوحاتها راح تكون ارباح التجارة خيالية
عدد التعليقات:110
نزودنهاية السنه الميلاديه قربت. موعدنا شهر ديسمبر و تخفيضات نهاية السنه.......
عدد التعليقات:1836
عاشق الجورريمن لديه سيارات حديثة من موديلات ٢٠١٤ ٢٠١٥ و ٢٠١٦ مو ملزم يشتري موديل ٢٠١٧ بسعر مرتفع و تطيع في كبودكم يا تجار ههه
مجرة التبانةمعاهم حق الامور كلها في صالحهم ، لكن حنا لن نشتري ونترك من اعطاهم الحرية بالاحتكار يشتري منهم ، كل شئ ليس للمواطن الا يقاطع وهو سلاحنا بعد الله.
الجارحخلوها تعفن واخرتها يخفضون السعر وهذا ماهو على كيفهم .هذا من الشركه المصنعه لزيادة المبيعات
ابو عربالتمسك بالمقاطعة خلوها تصدي . وعندكم المستعمل
انشر التعليقعليكم من الله ما تستحقون
عدد التعليقات:1836
عاشق الجورريأذا أملك سيارة حديثة تكفني عن شراء سياراتكم المرتفع سعرها ما هو لازم اشري هذه السنه نأجلها الى بعدها فيقل الأقبال على شراء و تضطرون لتنزيل السعر ،،،
الازديتبغا تكابر لاكن الناس مو بيدهم إلا كان شرو لاكن المشكله الفلوس ماعندهم الوضع صعب جدا على المواطن اتوقع بعد سنه ونص بنشوف ناس تنام بالشوارع مافي شي
ذو الفقارنشوف .....بالعاده الموية تكذب الغطاس
ضفدع مضيع نظارتهخلوها تصدي